Roma x Lecce: Gasperini termina a partida com três jogadores sub-20 no ataque: Robinio Vaz, Arena e Venturino

A Roma começou a partida com Pisilli (não tão jovem, mas ainda jovem, nascido em 2004) e Pellegrini atrás de Malen; aos 51 minutos, ocorreu a primeira substituição: Robinio Vaz por El Aynaoui, com o francês no ataque e Pisilli recuado na linha dos meio-campistas; seis minutos depois, saiu o gol do jovem talento francês, uma intuição de Gasperini, que até hoje só lhe havia dado alguns minutos aqui e ali. A um quarto de hora do fim, Arena também entrou no lugar de Malen e, aos 80 minutos, Venturino substituiu Pellegrini; et voilà, aí está o tridente muito jovem da Roma: nos últimos minutos da partida, lá na frente havia três jogadores com menos de 20 anos, os giallorossi vencem e o olhar está voltado (também) para o futuro.