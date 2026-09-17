Roma x Inter, quem gastou mais? Em dois anos, a ultrapassagem no mercado

A expectativa para Roma x Inter cresce de forma frenética, dia após dia. O grande duelo de sábado, 19 de setembro, que começará às 18h no Estádio Olímpico, não será apenas o confronto mais importante da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, mas também o duelo entre as duas equipes que parecem destinadas a disputar o Scudetto até o fim do ano, além de serem aquelas que, até aqui, apresentaram o melhor e mais divertido futebol.

Tudo isso é fruto do trabalho feito pelos respectivos clubes para a montagem dos elencos colocados à disposição de Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, ambos chegados há um ano ao comando técnico e ambos que, já no primeiro ano, conseguiram alcançar o máximo dos objetivos possíveis: Scudetto para o primeiro, volta à Champions para o segundo.

Mas as estratégias dos dois clubes são realmente tão diferentes assim? A Gazzetta dello Sport analisou as últimas duas temporadas de mercado da bola e comprovou, nos números, a ultrapassagem da Roma no orçamento utilizado para elevar o nível e perseguir justamente a Inter.