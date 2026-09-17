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Grafica Calciomercato In Tackle Chivu Gasperini 2.1Calciomercato/Getty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Roma x Inter, quem gastou mais? Em dois anos, a ultrapassagem no mercado

Mercado da bola
Roma x Inter de Milão
Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano

O Inter e a Roma vão se enfrentar neste sábado em um duelo direto no mercado, mas, nos últimos dois anos, tiveram estratégias ligeiramente diferentes no mercado.

A expectativa para Roma x Inter cresce de forma frenética, dia após dia. O grande duelo de sábado, 19 de setembro, que começará às 18h no Estádio Olímpico, não será apenas o confronto mais importante da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, mas também o duelo entre as duas equipes que parecem destinadas a disputar o Scudetto até o fim do ano, além de serem aquelas que, até aqui, apresentaram o melhor e mais divertido futebol.

Tudo isso é fruto do trabalho feito pelos respectivos clubes para a montagem dos elencos colocados à disposição de Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, ambos chegados há um ano ao comando técnico e ambos que, já no primeiro ano, conseguiram alcançar o máximo dos objetivos possíveis: Scudetto para o primeiro, volta à Champions para o segundo.

Mas as estratégias dos dois clubes são realmente tão diferentes assim? A Gazzetta dello Sport analisou as últimas duas temporadas de mercado da bola e comprovou, nos números, a ultrapassagem da Roma no orçamento utilizado para elevar o nível e perseguir justamente a Inter.

  • Estratégias opostas, será mesmo assim?

    Desde que as duas administrações chegaram, a diretriz foi literalmente oposta.

    De um lado, o fundo Oaktree impôs aos seus dirigentes um regime de "controle e redução" de custos com o objetivo de alcançar a estabilidade e a sustentabilidade econômica da equipe, que vinha de pesadíssimos rombos no balanço.

    Do outro, a família Friedkin sempre confirmou que queria gastar sem qualquer problema de restrições, mas acabou de fato freada pelos importantes problemas econômicos acumulados sob a gestão Pallotta e pelas amarras do fair play financeiro da Uefa, que bloquearam os investimentos.

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  • As contas de Gasperini

    A escolha de Gasperini de abraçar o projeto da Roma também se baseou na promessa de mercados competitivos, tanto que foi justamente daí que surgiu a ruptura com Massara, hoje diretor esportivo da Juventus. Os dois primeiros reforços chegaram perto de 50 milhões no total: Wesley e El Aynaoui. Depois, vieram muitos empréstimos, alguns pagos, além das contratações de Robinio Vaz por 20 milhões e Ziolkowski por 6,5 milhões. Entre esses empréstimos estava Malen, por um total de 86,5 milhões que levou ao retorno à Champions League.

    E, com os fundos da principal competição da Uefa, a Roma conseguiu manter seus principais jogadores (será multada pesadamente pela violação das regras da Uefa), exerceu a opção de compra de Malen por 25 milhões e, até hoje, acrescentou Castro por 35 milhões, Rodrigo Mora por 25 milhões (além de muitas cláusulas extras para o fim da temporada), mas também Koulierakis, Molina, De Roon, Balerdi por empréstimo e a compra em definitivo de Ghilardi por 8 milhões.

    O total geral é de 86,5 milhões + 124,5 milhões, o que dá 211 milhões de euros gastos apenas em contratações (calculados sem bônus e similares até 17 de setembro de 2026)

  • As contas de Chivu

    Quando assumiu a Inter, Chivu herdou um elenco ainda competitivo, capaz de bater na trave do triplete, mas sem conseguir vencer nada com Inzaghi no banco.

    Quem chegou na primeira temporada não acrescentou, mas completou. Que fique claro: a Inter gastou, mas apenas com perfis jovens e promissores, com 84 milhões de euros investidos em Luis Henrique (24,5), Bonny (23), Diouf (20), Sucic (15) e no empréstimo final de Akanji em cima da hora. Total: 84 milhões de euros para a temporada 2025/2026 que trouxe a dobradinha Scudetto-Copa da Itália.

    Para crescer nesta temporada, sobretudo em nível europeu, a Inter novamente segurou seus principais jogadores e apostou em um mercado feito na Premier League, ao qual se somam as compras em definitivo de Akanji por 15 milhões e de Stankovic por 23. Assim, chegaram Spence por 31 milhões de euros e Curtis Jones por 30 milhões de euros, além de Stones sem custos de transferência e Provedel por 3 milhões como reserva de Martinez.

    Em dois anos, a Inter gastou 84 milhões + 102 milhões. Total: 186 milhões de euros.

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  • Ultrapassagem da Roma na perseguição

    A diferença entre o que foi colocado à disposição (considerando apenas as contratações) para Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini certamente favorece a Roma, que pôde colocar na mesa 25 milhões de euros a mais do que a Inter (praticamente o valor da compra em definitivo de Malen, o verdadeiro game changer deste clube).

    É óbvio que o elenco herdado pelo treinador ex-Atalanta precisava e precisa de reforços maiores do que o assumido pelo técnico romeno, mas a corrida, iniciada com a volta à Champions League, começou oficialmente. Roma x Inter, em campo, dará o primeiro veredito da temporada. Em janeiro, no mercado, a diferença de gastos vai aumentar ou as estratégias vão mudar de acordo com a classificação?



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