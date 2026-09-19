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FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma x Inter AO VIVO às 18h

Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Roma x Inter de Milão

Acompanhe Roma x Inter, big match e confronto direto válido pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027.

O duelo mais aguardado desta primeira parte da Serie A 2026/2027 começará oficialmente às 18h no estádio Olímpico de Roma. Em campo, estarão frente a frente as duas equipes que vêm dominando o campeonato até aqui, com Roma x Inter valendo muito mais do que um simples confronto direto.

A Roma de Gian Piero Gasperini e da dupla Malen-Dybala tem a melhor defesa do campeonato, com apenas um gol sofrido e nada menos que 12 marcados, mas, acima de tudo, é cada vez mais um time com a cara de Gasperini também dentro de campo. A Inter de Cristian Chivu, atual campeã, se recuperou da derrota para o Real Madrid e tem o melhor ataque do torneio, com 13 gols, mas ainda com algumas falhas defensivas a corrigir.

Quem vencer vai para a longa pausa com entusiasmo, leveza e tranquilidade; quem perder terá de trabalhar para correr atrás e conviver com críticas e dúvidas.


ROMA X INTER

GOLS: -



  • ROMA X INTER: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E A FICHA TÉCNICA

    Roma x Inter


    Gols: -


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Téc. Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

    Téc. Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amarelos: -

    Expulsos: -

    • Publicidade

  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

    0' Bola rolando às 18h no estádio Olímpico de Roma.


    AQUI TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A CRÔNICA MINUTO A MINUTO

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