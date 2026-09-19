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FBL-ITA-SERIE A-ROMA-INTERAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma x Inter, a MOVIOLA AO VIVO: gol de Kone validado pelo VAR. Lautaro e Thuram pedem um pênalti

Roma x Inter de Milão
Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Os lances de arbitragem mais discutidos de Roma x Inter

Roma x Inter, jogo válido pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027, não é apenas o confronto direto pela liderança da tabela, mas também a partida mais aguardada em termos de arbitragem da nova gestão Orsato. O novo chefe da comissão de arbitragem escolheu confiar a direção da partida a Massa, enquanto na sala do VAR, em Lissone, estarão os experientíssimos Mazzoleni e Di Paolo. O Calciomercato contará os lances de arbitragem mais discutidos.


  • ROMA x INTER: a escalação completa da arbitragem

    MASSA (foto)

    MELI – BERTI

    4º árbitro:     MARESCA

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:     DI PAOLO

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  • 57' Cartão amarelo para Bastoni

    Malen protege a bola e supera Bastoni, que o segura visivelmente pela camisa, que se estica. Massa apita e o amarelo é inevitável.

  • 48' THURAM CAI NA ÁREA

    Thuram recupera a bola em cima de Balerdi e arranca em contra-ataque. Quando entra na área, se desequilibra e se deixa cair. Massa não cai nessa, e o francês se levanta e dá sequência à jogada.

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  • 47' Gol legal de Lautaro

    A Roma não reclama no gol de Lautaro. O choque do qual nasce a jogada de Thuram sobre Mancini é regular e na bola.

  • 45' Cartão amarelo para Akanji

    Akanji, que já havia se chocado com Malen durante a revisão do VAR, chegou atrasado quando o primeiro tempo já havia terminado sobre o atacante holandês e o derrubou. Cartão amarelo inevitável para Massa.

  • 36' GOL VALIDADO PELO VAR

    Cruzamento da direita de Dybala, que encontra livres na área Mancini e Kone. O defensor toca na bola e a domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O assistente anula, mas no fim o VAR valida.

    Akanji, no momento do cruzamento, dava condição de jogo para os dois jogadores, e Kone, no momento do toque do companheiro, permanece atrás da linha da bola.

    O anúncio de Massa no estádio: "Após a revisão, o número 17 da Roma está em posição regular, gol validado".

  • 30' Lautaro pede um pênalti

    Jogada trabalhada da Inter, que com Thuram força a saída de Svilar, bola para Barella, que cruza para a segunda trave, onde Lautaro Martínez, de cabeça, tenta o desvio. Na trajetória está Dybala, que, na área, desvia a bola com o braço aberto, e o capitão da Inter pede pênalti. Massa manda seguir, o VAR checa, mas não intervém. O contato com a bola é próximo ao ombro, o movimento é de recolhimento e a distância é curta.

  • 12' Cartão amarelo para Barella

    Cartão amarelo para Barella, que protesta com veemência contra Massa, que parou Thuram, lançado em profundidade, após um contato com Hermoso.

  • 6' GOL REGULAR DE KONE

    Tudo regular no gol da Roma. Bola mal perdida por Barella na saída de jogo, e a Roma desenvolve bem da direita para a esquerda. Posição legal de Molina, que dá a assistência para trás para Kone.

  • 3' BALERDI NO CHÃO, MÃOS NO ROSTO

    Balerdi tenta se antecipar a Thuram, que se coloca na proteção do passe longo em sua direção no campo de ataque. O defensor, em contato com o atacante, cai no chão levando as mãos ao rosto. A Roma reclama de uma cotovelada, mas, segundo o árbitro Massa, a falta existiu pela ação de braço do atacante da Inter, mas sem cartão, já que Thuram não dá uma cotovelada, apenas abre o braço para ganhar posição.