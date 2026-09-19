Roma x Inter, jogo válido pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027, não é apenas o confronto direto pela liderança da tabela, mas também a partida mais aguardada em termos de arbitragem da nova gestão Orsato. O novo chefe da comissão de arbitragem escolheu confiar a direção da partida a Massa, enquanto na sala do VAR, em Lissone, estarão os experientíssimos Mazzoleni e Di Paolo. O Calciomercato contará os lances de arbitragem mais discutidos.
Roma x Inter, a MOVIOLA AO VIVO: gol de Kone validado pelo VAR. Lautaro e Thuram pedem um pênalti
ROMA x INTER: a escalação completa da arbitragem
MASSA (foto)
MELI – BERTI
4º árbitro: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
57' Cartão amarelo para Bastoni
Malen protege a bola e supera Bastoni, que o segura visivelmente pela camisa, que se estica. Massa apita e o amarelo é inevitável.
48' THURAM CAI NA ÁREA
Thuram recupera a bola em cima de Balerdi e arranca em contra-ataque. Quando entra na área, se desequilibra e se deixa cair. Massa não cai nessa, e o francês se levanta e dá sequência à jogada.
47' Gol legal de Lautaro
A Roma não reclama no gol de Lautaro. O choque do qual nasce a jogada de Thuram sobre Mancini é regular e na bola.
45' Cartão amarelo para Akanji
Akanji, que já havia se chocado com Malen durante a revisão do VAR, chegou atrasado quando o primeiro tempo já havia terminado sobre o atacante holandês e o derrubou. Cartão amarelo inevitável para Massa.
36' GOL VALIDADO PELO VAR
Cruzamento da direita de Dybala, que encontra livres na área Mancini e Kone. O defensor toca na bola e a domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O assistente anula, mas no fim o VAR valida.
Akanji, no momento do cruzamento, dava condição de jogo para os dois jogadores, e Kone, no momento do toque do companheiro, permanece atrás da linha da bola.
O anúncio de Massa no estádio: "Após a revisão, o número 17 da Roma está em posição regular, gol validado".
30' Lautaro pede um pênalti
Jogada trabalhada da Inter, que com Thuram força a saída de Svilar, bola para Barella, que cruza para a segunda trave, onde Lautaro Martínez, de cabeça, tenta o desvio. Na trajetória está Dybala, que, na área, desvia a bola com o braço aberto, e o capitão da Inter pede pênalti. Massa manda seguir, o VAR checa, mas não intervém. O contato com a bola é próximo ao ombro, o movimento é de recolhimento e a distância é curta.
12' Cartão amarelo para Barella
Cartão amarelo para Barella, que protesta com veemência contra Massa, que parou Thuram, lançado em profundidade, após um contato com Hermoso.
6' GOL REGULAR DE KONE
Tudo regular no gol da Roma. Bola mal perdida por Barella na saída de jogo, e a Roma desenvolve bem da direita para a esquerda. Posição legal de Molina, que dá a assistência para trás para Kone.
3' BALERDI NO CHÃO, MÃOS NO ROSTO
Balerdi tenta se antecipar a Thuram, que se coloca na proteção do passe longo em sua direção no campo de ataque. O defensor, em contato com o atacante, cai no chão levando as mãos ao rosto. A Roma reclama de uma cotovelada, mas, segundo o árbitro Massa, a falta existiu pela ação de braço do atacante da Inter, mas sem cartão, já que Thuram não dá uma cotovelada, apenas abre o braço para ganhar posição.
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