Roma x Inter 0 a 0 AO VIVO

O confronto mais aguardado desta primeira parte da Serie A 2026/2027 começará oficialmente às 18h no estádio Olímpico de Roma. Em campo estarão as duas equipes que vêm dominando até aqui o campeonato, com Roma-Inter valendo muito mais do que um simples confronto direto.

A Roma de Gian Piero Gasperini e da dupla Malen-Dybala tem a melhor defesa do campeonato, com apenas um gol sofrido e nada menos que 12 marcados, mas, sobretudo, é cada vez mais um time com a cara de Gasperini também dentro de campo. A Inter de Cristian Chivu, atual campeã, se recuperou da derrota para o Real Madrid e tem o melhor ataque do torneio, com 13 gols, mas ainda com algumas distrações defensivas a corrigir.

Quem vencer vai para a longa pausa com entusiasmo, leveza e serenidade; quem perder terá de trabalhar para correr atrás e conviver com críticas e dúvidas.





ROMA-INTER 0-0

GOLS: -







