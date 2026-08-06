Durante a tarde, Sky Sport havia anunciado a presença de Gian Piero Gasperini em seus microfones para a noite de hoje. A participação do treinador da Roma, porém, foi cancelada. "Motivos independentes da vontade dele e da nossa": foi assim que a Sky Sport anunciou que Gasperini não participaria mais, como previsto inicialmente, em uma entrada ao vivo do retiro da Roma em Cardiff durante o Sky Sport Speciale Calciomercato.
Calciomercato/Getty Images
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Roma, reunião de mercado entre a diretoria e Gasperini; entrevista é cancelada
Os jornalistas presentes no estúdio explicaram: "Gasperini se desculpou, mas está envolvido em várias reuniões. Ele disse que vai aparecer em breve, assim que possível. Dada a presença do clube, quem sabe não haja alguns encontros. Horas agitadas no mercado da bola, digamos assim. A prioridade segue sendo a do jogador de lado".
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