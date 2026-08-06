Roma, reunião de mercado entre a diretoria e Gasperini; entrevista é cancelada

Durante a tarde, Sky Sport havia anunciado a presença de Gian Piero Gasperini em seus microfones para a noite de hoje. A participação do treinador da Roma, porém, foi cancelada. "Motivos independentes da vontade dele e da nossa": foi assim que a Sky Sport anunciou que Gasperini não participaria mais, como previsto inicialmente, em uma entrada ao vivo do retiro da Roma em Cardiff durante o Sky Sport Speciale Calciomercato.