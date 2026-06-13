Pulisic se mostra aberto a uma transferência para a Roma. O atacante, ex-jogador do Chelsea e atualmente a disputar a Copa do Mundo pela seleção dos EUA, está interessado no projeto da Roma e na possibilidade de disputar a próxima Liga dos Campeões. Seus representantes já mantiveram vários contatos com a diretoria do clube da capital.
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Roma: Pulisic se mostra aberto ao diálogo, encantado com o projeto e à espera dos dirigentes do Milan
LISTA DE FINALISTAS
Gasperini é um grande admirador de Pulisic e o incluiu na lista de jogadores que deseja para a próxima temporada, ao lado de Greenwood e Summerville. E, assim que tiver a aprovação do americano, pedirá ao seu clube que tente trazer para a Roma um jogador capaz de fazer a diferença.
CARDINAL NÃO QUER VER
No momento, não há negociações em andamento, em parte devido à ausência de dirigentes do Milan que pudessem conduzi-las. Cardinale continua firmemente decidido a resistir às ofertas: muito dependerá da vontade do jogador, que não aceitou as propostas de renovação que recebeu nos últimos meses.