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pulisic milan rinnovoGetty Images

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Roma: Pulisic se mostra aberto ao diálogo, encantado com o projeto e à espera dos dirigentes do Milan

C. Pulisic
Milan
Roma
Mercado da bola

Milão, Pulisic dá uma piscadela para a Roma: o futuro do americano ainda está por definir

Pulisic se mostra aberto a uma transferência para a Roma. O atacante, ex-jogador do Chelsea e atualmente a disputar a Copa do Mundo pela seleção dos EUA, está interessado no projeto da Roma e na possibilidade de disputar a próxima Liga dos Campeões. Seus representantes já mantiveram vários contatos com a diretoria do clube da capital.

  • LISTA DE FINALISTAS

    Gasperini é um grande admirador de Pulisic e o incluiu na lista de jogadores que deseja para a próxima temporada, ao lado de Greenwood e Summerville. E, assim que tiver a aprovação do americano, pedirá ao seu clube que tente trazer para a Roma um jogador capaz de fazer a diferença.

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  • CARDINAL NÃO QUER VER

    No momento, não há negociações em andamento, em parte devido à ausência de dirigentes do Milan que pudessem conduzi-las. Cardinale continua firmemente decidido a resistir às ofertas: muito dependerá da vontade do jogador, que não aceitou as propostas de renovação que recebeu nos últimos meses.