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Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Roma, os relacionados para o jogo contra o Torino: a decisão sobre Manu Koné

Roma
M. Kone
Campeonato Italiano

A lista de convocados da Roma para a partida fora de casa em Turim

Gian Piero Gasperini divulgou a lista de convocados para Torino x Roma, pela quarta rodada da Serie A. A seguir, os jogadores à disposição do técnico. Entre os atletas que viajam para Turim, de olho no jogo de amanhã, também está Manu Konè, que havia acusado um leve desgaste muscular na partida de quinta-feira pela Champions League, empatada por 1 a 1 na casa do Fenerbahce.

  • A lista

    Goleiros: Svilar, De Marzi, Gollini


    Defensores: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi


    Meio-campistas: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora


    Atacantes: Castro, Malen, Soulé, Dybala


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