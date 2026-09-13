Gian Piero Gasperini divulgou a lista de convocados para Torino x Roma, pela quarta rodada da Serie A. A seguir, os jogadores à disposição do técnico. Entre os atletas que viajam para Turim, de olho no jogo de amanhã, também está Manu Konè, que havia acusado um leve desgaste muscular na partida de quinta-feira pela Champions League, empatada por 1 a 1 na casa do Fenerbahce.
Getty Images
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Roma, os relacionados para o jogo contra o Torino: a decisão sobre Manu Koné
A lista
Goleiros: Svilar, De Marzi, Gollini
Defensores: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Meio-campistas: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Atacantes: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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