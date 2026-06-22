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Dovbyk RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Roma: o Real Betis entra na disputa por Dovbyk

Roma
Mercado da bola
A. Dovbyk

O atacante ucraniano está despertando interesse na Espanha, onde já teve um ótimo desempenho

Artem Dovbyk pode voltar em breve à Espanha. De acordo com os últimos rumores, divulgados por Gianluca Di Marzio, o Real Betis colocou na mira o atacante ucraniano da Roma, que vem de uma temporada complicada, marcada por diversos problemas físicos e por um desempenho abaixo das expectativas.


Chegado à capital no verão de 2024, após se destacar no Girona, Dovbyk chegou à Série A com um currículo impressionante. Na La Liga, ele havia, de fato, tido uma temporada extraordinária, sagrando-se artilheiro e levando o clube a uma histórica classificação para as competições europeias. Um desempenho que convenceu a Roma a investir com determinação no centroavante da seleção ucraniana.


  • A passagem pela equipe giallorossa, porém, não correspondeu às expectativas. Entre lesões e dificuldades de adaptação, o jogador nascido em 1997 não conseguiu manter a regularidade, acabando frequentemente no centro das críticas e alimentando rumores sobre uma possível saída após apenas duas temporadas, que totalizaram 63 partidas e 20 gols.


    É nesse cenário que entra o Real Betis, em busca de reforços para o ataque e atraído pelas qualidades de um atacante que, na Espanha, já demonstrou ser capaz de fazer a diferença em alto nível. A Roma avalia o que fazer, mas a impressão é de que, diante de uma oferta convincente, o clube da capital possa se abrir à possibilidade de uma transferência. Para Dovbyk, surge assim a oportunidade de se relançar em um campeonato que o consagrou entre os artilheiros mais prolíficos da Europa.


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