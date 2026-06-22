Roma: o Real Betis entra na disputa por Dovbyk

Artem Dovbyk pode voltar em breve à Espanha. De acordo com os últimos rumores, divulgados por Gianluca Di Marzio, o Real Betis colocou na mira o atacante ucraniano da Roma, que vem de uma temporada complicada, marcada por diversos problemas físicos e por um desempenho abaixo das expectativas.





Chegado à capital no verão de 2024, após se destacar no Girona, Dovbyk chegou à Série A com um currículo impressionante. Na La Liga, ele havia, de fato, tido uma temporada extraordinária, sagrando-se artilheiro e levando o clube a uma histórica classificação para as competições europeias. Um desempenho que convenceu a Roma a investir com determinação no centroavante da seleção ucraniana.



