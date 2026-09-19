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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma-Inter, caso Balerdi-Ndicka na súmula: o que aconteceu e quem joga?

Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Roma x Inter de Milão

Num primeiro momento, o marfinense era dado como titular, mas quem vai jogar desde o início será o ex-Marselha.

O pré-jogo de Roma x Inter, grande confronto da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, ganhou contornos de mistério na leitura das escalações oficiais. Entre os jogadores da Roma escolhidos por Gian Piero Gasperini, de fato, aparecia Evan Ndicka, de volta ao time titular após a gripe que o atingiu e o obrigou a perder a partida contra o Torino.

Em vez disso, em campo com os outros 10 titulares no aquecimento apareceu Leonardo Balerdi, com o zagueiro argentino que vai começar jogando, salvo novas surpresas.

Mas o que aconteceu? E quem vai jogar de fato contra a Inter?

  • Balerdi joga

    Segundo o que foi informado pela Dazn, na súmula entregue inicialmente pelo Roma à Lega Serie A constava Evan Ndicka. O marfinense, portanto, deveria começar jogando, ao menos de acordo com o que foi colocado no papel na súmula da partida.

    Balerdi, porém, aqueceu no aquecimento ao lado de Mancini e Hermoso, os outros dois zagueiros titulares nesta partida. E será o argentino ex-Marselha, no fim, a jogar desde o início.

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  • O QUE ACONTECEU

    O erro, ainda segundo o que foi informado pela Dazn, foi cometido no preenchimento da súmula, e não houve nenhum problema com Ndicka.

    Gasperini já havia escolhido desde o início escalar Balerdi, mas a alteração não foi registrada na primeira súmula da partida. A segunda, corrigida e revisada, chegou pouco depois da comunicação oficial à imprensa, quando a condição de titular de Ndicka já havia sido divulgada..

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