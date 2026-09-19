O pré-jogo de Roma x Inter, grande confronto da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, ganhou contornos de mistério na leitura das escalações oficiais. Entre os jogadores da Roma escolhidos por Gian Piero Gasperini, de fato, aparecia Evan Ndicka, de volta ao time titular após a gripe que o atingiu e o obrigou a perder a partida contra o Torino.
Em vez disso, em campo com os outros 10 titulares no aquecimento apareceu Leonardo Balerdi, com o zagueiro argentino que vai começar jogando, salvo novas surpresas.
Mas o que aconteceu? E quem vai jogar de fato contra a Inter?