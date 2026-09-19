Cruzamento da direita de Dybala, que acha livres na área Mancini e Kone. O defensor toca na bola e domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida.

Akanji, no momento do cruzamento, dava condição de jogo a ambos os jogadores, e Kone, no momento do toque do companheiro, permanece atrás da linha da bola.

O anúncio de Massa no estádio: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição regular, gol validado".