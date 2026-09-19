Roma x Inter, partida válida pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027, não é apenas o confronto direto pela liderança da tabela, mas também o jogo mais aguardado em nível de arbitragem da nova gestão de Orsato. O novo chefe dos árbitros escolheu confiar a direção da partida a Massa, enquanto na sala do VAR, em Lissone, estarão os experientíssimos Mazzoleni e Di Paolo. A Calciomercato contará os lances de arbitragem mais discutidos.
Roma-Inter, a POLÊMICA DE ARBITRAGEM: gol de Kone validado com o VAR. Lautaro e Thuram pedem um pênalti
Roma x Inter: a escalação completa da arbitragem
MASSA (foto)
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
90' amarelo para Ghilardi
Até Ghilardi acaba entrando no caderno dos maus. Thuram parte na vertical para o confronto com o defensor da Roma e cai depois do entrelaçamento entre as pernas. SPA assinalada e amarelo inevitável.
82' CARTÃO AMARELO PARA KOULIERAKIS
Em campo há poucos minutos, Koulierakis derruba Diouf, que havia passado por ele e disparado em direção ao gol.
80' O 2 a 2 é legal
Tudo legal no gol do 2 a 2: o domínio de Bisseck, que serve Lautaro, é regular, e todas as posições de saída estão dentro do regulamento.
57' Cartão amarelo para Bastoni
Malen protege a bola e passa por Bastoni, que o segura visivelmente pela camisa, que se estica. Massa apita, e o amarelo é inevitável.
48' THURAM CAI NA ÁREA
Thuram recupera a bola em cima de Balerdi e parte em contra-ataque. Quando entra na área, se desequilibra e se joga. Massa não cai nessa, e o francês se levanta e dá sequência à jogada.
47' Gol legal de Lautaro
A Roma não reclama do gol de Lautaro. O contato do qual nasce a jogada de Thuram sobre Mancini é, de fato, legal e na bola.
45' amarelo para Akanji
Akanji, que já havia se chocado com Malen na ocasião da revisão do VAR, chega atrasado no atacante holandês com o primeiro tempo já encerrado e o derruba. Cartão amarelo inevitável para Massa.
36' GOL VALIDADO COM O VAR
Cruzamento da direita de Dybala, que acha livres na área Mancini e Kone. O defensor toca na bola e domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida.
Akanji, no momento do cruzamento, dava condição de jogo a ambos os jogadores, e Kone, no momento do toque do companheiro, permanece atrás da linha da bola.
O anúncio de Massa no estádio: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição regular, gol validado".
30' Lautaro pede um pênalti
Jogada trabalhada da Inter, que com Thuram força a saída de Svilar. A bola fica para Barella, que cruza no segundo pau, onde Lautaro Martínez, de cabeça, tenta fazer a escora. Na trajetória está Dybala, que, na área, desvia a bola com o braço aberto, e o capitão da Inter pede pênalti. Massa manda seguir, o VAR checa, mas não intervém. O contato com a bola é perto do ombro, o movimento é de recolhimento e a distância é curta.
12' Cartão amarelo para Barella
Cartão amarelo para Barella, que reclama de forma enfática com Massa, que parou Thuram lançado em profundidade após um contato com Hermoso.
6' Gol legal de Kone
Tudo legal no gol da Roma. Barella perde mal a bola na saída, e a Roma constrói bem a jogada da direita para a esquerda. Posição legal de Molina, que dá a assistência para trás para Kone.
3' BALERDI CAÍDO NO CHÃO COM AS MÃOS NO ROSTO
Balerdi tenta se antecipar a Thuram, que se protege para receber o lançamento em sua direção no campo de ataque. O defensor, em contato com o atacante, cai no chão levando as mãos ao rosto. A Roma reclama de uma cotovelada, mas, segundo o árbitro Massa, a falta existe pela braçada do atacante da Inter, mas não há cartão, já que Thuram não dá uma cotovelada, apenas abre o braço para ganhar posição.
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