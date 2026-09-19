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FBL-ITA-SERIE A-ROMA-INTERAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma-Inter, a POLÊMICA DE ARBITRAGEM: gol de Kone validado com o VAR. Lautaro e Thuram pedem um pênalti

Roma x Inter de Milão
Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Os lances de arbitragem mais discutidos de Roma x Inter

Roma x Inter, partida válida pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027, não é apenas o confronto direto pela liderança da tabela, mas também o jogo mais aguardado em nível de arbitragem da nova gestão de Orsato. O novo chefe dos árbitros escolheu confiar a direção da partida a Massa, enquanto na sala do VAR, em Lissone, estarão os experientíssimos Mazzoleni e Di Paolo. A Calciomercato contará os lances de arbitragem mais discutidos.


  • Roma x Inter: a escalação completa da arbitragem

    MASSA (foto)

    MELI – BERTI

    IV:     MARESCA

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:     DI PAOLO

    • Publicidade

  • 90' amarelo para Ghilardi

    Até Ghilardi acaba entrando no caderno dos maus. Thuram parte na vertical para o confronto com o defensor da Roma e cai depois do entrelaçamento entre as pernas. SPA assinalada e amarelo inevitável.

  • 82' CARTÃO AMARELO PARA KOULIERAKIS

    Em campo há poucos minutos, Koulierakis derruba Diouf, que havia passado por ele e disparado em direção ao gol.

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  • 80' O 2 a 2 é legal

    Tudo legal no gol do 2 a 2: o domínio de Bisseck, que serve Lautaro, é regular, e todas as posições de saída estão dentro do regulamento.

  • 57' Cartão amarelo para Bastoni

    Malen protege a bola e passa por Bastoni, que o segura visivelmente pela camisa, que se estica. Massa apita, e o amarelo é inevitável.

  • 48' THURAM CAI NA ÁREA

    Thuram recupera a bola em cima de Balerdi e parte em contra-ataque. Quando entra na área, se desequilibra e se joga. Massa não cai nessa, e o francês se levanta e dá sequência à jogada.

  • 47' Gol legal de Lautaro

    A Roma não reclama do gol de Lautaro. O contato do qual nasce a jogada de Thuram sobre Mancini é, de fato, legal e na bola.

  • 45' amarelo para Akanji

    Akanji, que já havia se chocado com Malen na ocasião da revisão do VAR, chega atrasado no atacante holandês com o primeiro tempo já encerrado e o derruba. Cartão amarelo inevitável para Massa.

  • 36' GOL VALIDADO COM O VAR

    Cruzamento da direita de Dybala, que acha livres na área Mancini e Kone. O defensor toca na bola e domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida.

    Akanji, no momento do cruzamento, dava condição de jogo a ambos os jogadores, e Kone, no momento do toque do companheiro, permanece atrás da linha da bola.

    O anúncio de Massa no estádio: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição regular, gol validado".

  • 30' Lautaro pede um pênalti

    Jogada trabalhada da Inter, que com Thuram força a saída de Svilar. A bola fica para Barella, que cruza no segundo pau, onde Lautaro Martínez, de cabeça, tenta fazer a escora. Na trajetória está Dybala, que, na área, desvia a bola com o braço aberto, e o capitão da Inter pede pênalti. Massa manda seguir, o VAR checa, mas não intervém. O contato com a bola é perto do ombro, o movimento é de recolhimento e a distância é curta.

  • 12' Cartão amarelo para Barella

    Cartão amarelo para Barella, que reclama de forma enfática com Massa, que parou Thuram lançado em profundidade após um contato com Hermoso.

  • 6' Gol legal de Kone

    Tudo legal no gol da Roma. Barella perde mal a bola na saída, e a Roma constrói bem a jogada da direita para a esquerda. Posição legal de Molina, que dá a assistência para trás para Kone.

  • 3' BALERDI CAÍDO NO CHÃO COM AS MÃOS NO ROSTO

    Balerdi tenta se antecipar a Thuram, que se protege para receber o lançamento em sua direção no campo de ataque. O defensor, em contato com o atacante, cai no chão levando as mãos ao rosto. A Roma reclama de uma cotovelada, mas, segundo o árbitro Massa, a falta existe pela braçada do atacante da Inter, mas não há cartão, já que Thuram não dá uma cotovelada, apenas abre o braço para ganhar posição.