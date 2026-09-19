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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma-Inter 2 a 1 AO VIVO: Martínez faz defesa com o rosto em chute de Malen

Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Roma x Inter de Milão

Acompanhe Roma x Inter, grande jogo e confronto direto válido pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027.

O duelo mais aguardado desta primeira parte da Serie A 2026/2027 começará oficialmente às 18h no estádio Olímpico de Roma. Em campo estarão frente a frente as duas equipes que vêm dominando até aqui o campeonato, com Roma-Inter valendo muito mais do que um simples confronto direto.

A Roma de Gian Piero Gasperini e da dupla Malen-Dybala tem a melhor defesa do campeonato, com apenas um gol sofrido e nada menos que 12 marcados, mas, acima de tudo, é cada vez mais um time com a cara de Gasperini também dentro de campo. A Inter de Cristian Chivu, atual campeã, se recuperou da derrota para o Real Madrid e tem o melhor ataque do torneio, com 13 gols, mas ainda com algumas distrações defensivas a serem corrigidas.

Quem vencer vai para a longa pausa com entusiasmo, leveza e serenidade; quem perder terá de trabalhar para correr atrás e conviver com críticas e dúvidas.


ROMA-INTER 2-1

GOLS: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I)



  • GOLES E PRINCIPAIS LANCES

    70' Diouf se livra da marcação e bate de esquerda da entrada da área. Svilar espalma para o chão.


    67' CHANCE - Que defesa de Martinez! Malen domina uma bola de costas para o gol após a cobrança de escanteio, gira e chuta num instante, encontrando o alvo. Defesa em estrela de Pepo Martinez para ocupar mais espaço e desvio com o rosto para salvar o resultado.


    59' Carlos Augusto avança de novo pela esquerda e encontra rasteiro a infiltração de Thuram. O francês tenta o toque de calcanhar e a bola sai por pouco.


    47' GOL - Mancini perde a bola para Thuram, que arranca em contra-ataque com Lautaro. O argentino aciona novamente o francês em profundidade, e ele, ao chegar à entrada da área, procura o companheiro com uma assistência rasteira. Finalização de primeira, mascada, cruzada, e Svilar é batido.


    36' GOL - Cruzamento da direita de Dybala que encontra Mancini e Kone livres na área. O defensor toca na bola e a domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida. O anúncio de Massa: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição legal, gol validado".


    33' TRAVE - A Inter trabalha bem pela faixa esquerda com Jones, que, de calcanhar, premia a entrada de Bastoni. Cara a cara com Svilar, mas deslocado no vértice da pequena área, o defensor finaliza na trave pelo lado de fora, e a bola sai.


    29' CHANCE - Outro erro inacreditável da Inter. Cruzamento rasteiro de Dimarco que encontra Lautaro Martinez completamente livre na segunda trave. Carrinho com o gol vazio e a bola vai por cima.


    26' CHANCE - Erro inacreditável de Bisseck, que vence uma dividida com Soulé e arranca sozinho até entrar na área da Roma. Cara a cara com Svilar, porém, o zagueiro alemão acaba parando no goleiro e o placar segue 0 a 0.


    24' CHANCE - Bola de Dybala em profundidade para Malen, que no domínio se livra do marcador e em um instante bate forte. Bola para fora.


    20' - Dybala tenta a finalização forte de esquerda de longe, a bola passa tirando tinta da trave esquerda de Josep Martinez e sai a um metro.


    13' CHANCE - Outra saída rápida da Roma com Soulé, que chega à linha de fundo pela esquerda e cruza para o meio da área, onde Dimarco erra a intervenção e, na prática, dá uma assistência para Dybala. Chute de esquerda de primeira e bola para fora por pouco.


    6' GOL - A Inter não consegue administrar bem a saída de bola e fica desequilibrada. Dybala inverte da direita para a esquerda e encontra Molina, que, livre, domina e rola para trás para Manu Kone. Domínio e chute na área, sem chances para Martinez.


    3' - Balerdi tenta se antecipar a Thuram e cai no gramado reclamando de uma cotovelada. Para Massa, houve falta, mas sem cartão.


    0' Bola rolando às 18h no estádio Olímpico de Roma.


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  • ROMA-INTER: A FICHA DO JOGO

    Roma 2 x 1 Inter


    Gols: 6' Koné (R), 36' Koné (R), 47' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso; Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    No banco: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Técnico: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro, Thuram.

    No banco: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi, Esposito.

    Técnico: Chivu.


    Árbitro: Massa

    Cartões amarelos: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Expulsões: -

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