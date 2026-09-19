70' Diouf se livra da marcação e bate de esquerda da entrada da área. Svilar espalma para o chão.
67' CHANCE - Que defesa de Martinez! Malen domina uma bola de costas para o gol após a cobrança de escanteio, gira e chuta num instante, encontrando o alvo. Defesa em estrela de Pepo Martinez para ocupar mais espaço e desvio com o rosto para salvar o resultado.
59' Carlos Augusto avança de novo pela esquerda e encontra rasteiro a infiltração de Thuram. O francês tenta o toque de calcanhar e a bola sai por pouco.
47' GOL - Mancini perde a bola para Thuram, que arranca em contra-ataque com Lautaro. O argentino aciona novamente o francês em profundidade, e ele, ao chegar à entrada da área, procura o companheiro com uma assistência rasteira. Finalização de primeira, mascada, cruzada, e Svilar é batido.
36' GOL - Cruzamento da direita de Dybala que encontra Mancini e Kone livres na área. O defensor toca na bola e a domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martinez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida. O anúncio de Massa: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição legal, gol validado".
33' TRAVE - A Inter trabalha bem pela faixa esquerda com Jones, que, de calcanhar, premia a entrada de Bastoni. Cara a cara com Svilar, mas deslocado no vértice da pequena área, o defensor finaliza na trave pelo lado de fora, e a bola sai.
29' CHANCE - Outro erro inacreditável da Inter. Cruzamento rasteiro de Dimarco que encontra Lautaro Martinez completamente livre na segunda trave. Carrinho com o gol vazio e a bola vai por cima.
26' CHANCE - Erro inacreditável de Bisseck, que vence uma dividida com Soulé e arranca sozinho até entrar na área da Roma. Cara a cara com Svilar, porém, o zagueiro alemão acaba parando no goleiro e o placar segue 0 a 0.
24' CHANCE - Bola de Dybala em profundidade para Malen, que no domínio se livra do marcador e em um instante bate forte. Bola para fora.
20' - Dybala tenta a finalização forte de esquerda de longe, a bola passa tirando tinta da trave esquerda de Josep Martinez e sai a um metro.
13' CHANCE - Outra saída rápida da Roma com Soulé, que chega à linha de fundo pela esquerda e cruza para o meio da área, onde Dimarco erra a intervenção e, na prática, dá uma assistência para Dybala. Chute de esquerda de primeira e bola para fora por pouco.
6' GOL - A Inter não consegue administrar bem a saída de bola e fica desequilibrada. Dybala inverte da direita para a esquerda e encontra Molina, que, livre, domina e rola para trás para Manu Kone. Domínio e chute na área, sem chances para Martinez.
3' - Balerdi tenta se antecipar a Thuram e cai no gramado reclamando de uma cotovelada. Para Massa, houve falta, mas sem cartão.
0' Bola rolando às 18h no estádio Olímpico de Roma.
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