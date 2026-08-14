Houve um momento, nos últimos dois dias, em que a confiança no fechamento da negociação de Rodrigo Mora com a Roma era realmente altíssima. Entre Porto e Roma faltavam de fato apenas alguns detalhes, obviamente nada desprezíveis, mas nada intransponível, pelo menos no papel.

No entanto, com o passar das horas e dos dias, essa confiança foi diminuindo lentamente, já que nem a intermediação de Jorge Mendes conseguiu suavizar a posição do presidente do Porto, Villas Boas, em relação a esses detalhes. E então? O impasse existe, e quem tratou de jogar água na fervura hoje foi também o técnico italiano da equipe portuguesa, Francesco Farioli.