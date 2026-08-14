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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Roma, impasse por Rodrigo Mora. Farioli: "Muito alarde por nada, vamos utilizá-lo"

Roma
R. Mora
F. Farioli
Porto

A negociação não avança, e quem tratou de encerrar os rumores foi também o treinador italiano, em entrevista coletiva.

Houve um momento, nos últimos dois dias, em que a confiança no fechamento da negociação de Rodrigo Mora com a Roma era realmente altíssima. Entre Porto e Roma faltavam de fato apenas alguns detalhes, obviamente nada desprezíveis, mas nada intransponível, pelo menos no papel.

No entanto, com o passar das horas e dos dias, essa confiança foi diminuindo lentamente, já que nem a intermediação de Jorge Mendes conseguiu suavizar a posição do presidente do Porto, Villas Boas, em relação a esses detalhes. E então? O impasse existe, e quem tratou de jogar água na fervura hoje foi também o técnico italiano da equipe portuguesa, Francesco Farioli.

  • A fórmula do negócio proposta pela Roma

    A Roma propôs ao Porto uma operação de empréstimo pago de 9 milhões de euros, com opção de compra fixada em 41 milhões de euros. Valores altíssimos, que atenderam à avaliação de 50 milhões de euros pedida pelo clube lusitano. Apenas opção, sem obrigação, e foi aí que chegou a freada final do Porto.

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  • A questão da obrigação de compra

    Mora é um jogador nascido em 2007, um dos melhores produtos das categorias de base do clube, e com sua saída o clube português quer arrecadar bastante para conseguir registrar uma mais-valia que ajuste o balanço.


    Por isso, houve abertura para o empréstimo, com sinal verde para um valor tão alto pela cessão temporária, mas Villas Boas ainda gostaria que, ao atingir determinadas condições, esse direito de compra pudesse se transformar em obrigação. Uma condição que a Roma, por sua vez, também por questão de balanço e por valores tão importantes, não gostaria de incluir no negócio.

  • Farioli fica com ele

    A negociação não melou, mas o impasse existe e quem entrou duro nesses dias de rumores e especulações foi o técnico Francesco Farioli que, falando em entrevista coletiva, optou por classificar a negociação com a Roma como "barulho" e reforçou que pretende usar Rodrigo Mora quando considerar oportuno.


    "Não há nada de novo. O mercado é sempre assim. Não concordo com o fato de a janela estar aberta enquanto jogamos, mas isso é absolutamente normal e exige profissionalismo de todas as partes envolvidas. Os clubes que negociam, os jogadores, que são o coração daquilo que fazemos, e nós, treinadores, precisamos ser sensíveis a todas as questões. Nesta semana houve muito alvoroço. Fomos bombardeados por notícias 24 horas por dia com rumores de mercado, mas nada de concreto. Rodrigo Mora é um grande profissional, é jogador do Porto, um grande torcedor do clube e vamos utilizá-lo quando considerarmos oportuno".

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