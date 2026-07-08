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cm grafica greenwood marsiglia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Roma: Greenwood pede mais um milhão

Roma
Mercado da bola
M. Greenwood

As negociações estão suspensas, por enquanto, para o jogador inglês que agrada aos Giallorossi

Mason Greenwood continua treinando com o Marselha, mas seu futuro parece prestes a mudar. O atacante inglês aguarda a oferta oficial da Roma, seu destino preferido, enquanto as negociações permanecem paralisadas, à espera da aprovação definitiva dos Friedkin para um investimento total próximo a 100 milhões de euros, incluindo valor de transferência, salário e comissões.


  • O objetivo é concluir a negociação até 15 de julho, data da partida do Marselha para a turnê na Costa do Marfim. No que diz respeito ao contrato, resta resolver o último impasse: após um acordo preliminar de 4,5 milhões de euros por temporada mais bônus, conforme publicado no *Corriere dello Sport*, a equipe do jogador solicitou um aumento de um milhão, pedido rejeitado pela Roma, que não pretende alterar as condições já acordadas.


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