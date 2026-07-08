Roma: Greenwood pede mais um milhão

O objetivo é concluir a negociação até 15 de julho, data da partida do Marselha para a turnê na Costa do Marfim. No que diz respeito ao contrato, resta resolver o último impasse: após um acordo preliminar de 4,5 milhões de euros por temporada mais bônus, conforme publicado no *Corriere dello Sport*, a equipe do jogador solicitou um aumento de um milhão, pedido rejeitado pela Roma, que não pretende alterar as condições já acordadas.



