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garnacho romaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Roma: eis a oferta por Garnacho. E Xabi Alonso se mostra aberto à venda

Roma
Mercado da bola
A. Garnacho

Enquanto isso, Xabi Alonso dá a entender que o argentino pode sair

A Roma continua ativa no mercado com o objetivo de proporcionar a Gian Piero Gasperini um ponta de qualidade. O reforço nas laterais do ataque representa, de fato, uma das prioridades absolutas da diretoria giallorossa, que pretende aumentar a imprevisibilidade e o poder ofensivo de vista à próxima temporada.


Entre os nomes na lista do clube da capital está o de Diego Moreira, talento do Strasbourg, pelo qual, conforme veio à tona nas últimas horas, já foi apresentada uma oferta oficial. O clube, no entanto, continua acompanhando também outras opções de alto nível.


  • A OFERTA PARA GARNACHO

    Uma dessas opções leva a Alejandro Garnacho. O ponta argentino está, de fato, entre os jogadores avaliados pela Roma, que, segundo Gianluca Di Marzio, teria apresentado uma proposta ao Chelsea baseada em um empréstimo oneroso de 5 milhões de euros, com opção de compra fixada em 35 milhões. O acordo também poderia prever a opção de compra obrigatória caso sejam cumpridas determinadas condições.



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  • AS PALAVRAS DE XABI ALONSO

    Sobre o futuro do jogador nascido em 2004, Xabi Alonso, novo técnico do Chelsea, também se pronunciou. Em entrevista coletiva, ele basicamente confirmou que o jogador está no mercado: “Há interesse por ele por parte de outros clubes. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todos. Conversamos com os diretores esportivos e há interesse por ele por parte de outros clubes. Vamos ver como a situação se desenrola. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todas as partes”.


    Uma declaração que abre ainda mais caminho para a saída do argentino, que deve deixar Stamford Bridge durante esta janela de transferências. O Chelsea pretende, de fato, arrecadar cerca de 50 milhões de euros com sua venda nas próximas duas semanas e, entre os clubes que manifestaram interesse, está também a Roma.


    Os próximos dias podem, portanto, ser decisivos para entender se o clube giallorosso conseguirá se aproximar das exigências financeiras dos Blues ou se será forçado a buscar outros alvos. A busca pelo novo ponta-ofensivo continua, de qualquer forma, sendo um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências da Roma.


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