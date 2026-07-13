Roma: eis a oferta por Garnacho. E Xabi Alonso se mostra aberto à venda

Sobre o futuro do jogador nascido em 2004, Xabi Alonso, novo técnico do Chelsea, também se pronunciou. Em entrevista coletiva, ele basicamente confirmou que o jogador está no mercado: “Há interesse por ele por parte de outros clubes. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todos. Conversamos com os diretores esportivos e há interesse por ele por parte de outros clubes. Vamos ver como a situação se desenrola. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todas as partes”.





Uma declaração que abre ainda mais caminho para a saída do argentino, que deve deixar Stamford Bridge durante esta janela de transferências. O Chelsea pretende, de fato, arrecadar cerca de 50 milhões de euros com sua venda nas próximas duas semanas e, entre os clubes que manifestaram interesse, está também a Roma.





Os próximos dias podem, portanto, ser decisivos para entender se o clube giallorosso conseguirá se aproximar das exigências financeiras dos Blues ou se será forçado a buscar outros alvos. A busca pelo novo ponta-ofensivo continua, de qualquer forma, sendo um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências da Roma.



