A Roma revela o novo uniforme reserva para a temporada 2026/27, assinado pela adidas. Como se lê no site do clube, o novo uniforme destaca "lealdade, tradição e dever por meio da virtude romana da Pietas. Este uniforme, caracterizado por uma estética limpa, reúne o vínculo da Roma com seus torcedores, suas tradições e a responsabilidade de vestir a camisa com orgulho".
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Roma, a segunda camisa com a inscrição "Roma chamou"
O escudo de 1938
O design da camisa se destaca por um fundo branco quente com uma faixa da Roma no peito, continua a descrição nos canais oficiais da Roma. No centro da faixa, em contraste, um antigo escudo do clube introduzido em 1938 e utilizado com algumas variações, exclusivamente neste design de camisa, até a temporada 1946/1947. Entre esse motivo clássico e a gola aparece o trefoil da adidas em vermelho. Na parte de trás da gola, "ROMA CHIAMÒ" enriquece o design ao remeter ao hino de Campo Testaccio, um símbolo tangível da ligação indissolúvel entre a equipe, sua história e seus torcedores.
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