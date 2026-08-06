O design da camisa se destaca por um fundo branco quente com uma faixa da Roma no peito, continua a descrição nos canais oficiais da Roma. No centro da faixa, em contraste, um antigo escudo do clube introduzido em 1938 e utilizado com algumas variações, exclusivamente neste design de camisa, até a temporada 1946/1947. Entre esse motivo clássico e a gola aparece o trefoil da adidas em vermelho. Na parte de trás da gola, "ROMA CHIAMÒ" enriquece o design ao remeter ao hino de Campo Testaccio, um símbolo tangível da ligação indissolúvel entre a equipe, sua história e seus torcedores.



