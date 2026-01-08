+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Supercopa Espana Semi Valverde RodrygoGETTY/GOAL

Rodrygo e Fede Valverde brilham e Real Madrid bate o Atleti para enfrentar o Barcelona na Supercopa da Espanha

O Real Madrid carimbou sua vaga para a final da Supercopa da Espanha ao vencer o clássico contra o Atlético de Madrid por 2 a 1, nesta quinta-feira (8), em Jeddah. Valverde abriu o placar logo no primeiro minuto do jogo e Rodrygo ampliou a vantagem. O Atlético ainda tentou reagir com Alexander Sorloth, mas não foi o suficiente para tirar a classificação do rival.

A semifinal na Arábia Saudita começou com tudo. O que parecia ser uma falta boba em Jude Bellingham, preparou o cenário para uma pintura de Valverde. Substituindo Dani Carvajal, tanto na lateral direita quanto na braçadeira de capitão, o uruguaio acertou um foguete do ângulo de Jan Oblak. Embora o goleiro tenha tocado na bola e na trajetória tivesse um leve desvio de Sorloth, era impossível impedir aquele gol.

Diego Simeone certamente ficou satisfeito com a resposta de sua equipe, já que o Atlético dominou os 20 minutos seguintes. Apesar do empenho "colchonero", foi o Real Madrid quem criou a próxima chance clara, quando Rodrygo foi acionado por Álvaro Carreras. O brasileiro limpou Conor Gallagher, mas acabou finalizando fraco.

Pouco depois, Thibaut Courtois foi exigido algumas vezes, brilhando em uma defesa na cabeçada de Sorloth. O gigante norueguês teve outra chance pelo alto logo em seguida, mas, livre de marcação, mandou por cima do travessão.

O Real parecia ter garantido a vitória quando Rodrygo aproveitou um passe de Valverde, saiu cara a cara com Oblak e, desta vez, não perdoou: finalizou com categoria, de chapa, sem chances para o esloveno. A resposta do time de Simeone, porém, foi quase instantânea. Sorloth se redimiu dos gols perdidos e, na segunda trave, testou firme o cruzamento de Giuliano Simeone, deixando Courtois parado.

Quando a partida parecia caminhar para um final tranquilo, a substituição de Vinícius Jr. aos 80 minutos gerou um princípio de confusão entre os bancos de reserva, resultando em cartões amarelos para o brasileiro e para Diego Simeone. Nos instantes finais, Antoine Griezmann quase marcou de voleio, mas parou em Courtois. O Atlético pressionou até o fim, mas não conseguiu o empate.

Um gol perdido por Julián Álvarez nos acréscimos confirmou o "El Clásico" na decisão: o Real Madrid enfrentará o Barcelona neste domingo (11).

A GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio King Abdullah Sport City...

  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Goleiro & Defensores

    Thibault Courtois (8/10):

    Uma defesa espetacular em uma cabeçada de Sorloth foi o grande destaque de uma sequência de intervenções decisivas no primeiro tempo.

    Federico Valverde (8/10):

    Que maneira espetacular de começar o jogo! O gol dele foi espetacular. Ele ainda deu a assistência para o gol de Rodrygo, mas acabou ficando mal posicionado no gol de Sorloth. 

    Raul Asencio (5/10):

    Teve a difícil missão de marcar Sorloth. No primeiro tempo, perdeu o contato com o norueguês em uma chance de ouro, mas acabou sendo salvo pelo erro do atacante. Não teve sossego na segunda etapa, já que o centroavante se desmarcou nas costas do jovem defensor na segunda trave.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Deu o bote de forma precipitada, deixando seu companheiro de zaga exposto ainda no primeiro tempo. Precisou se virar para cobrir o setor em várias ocasiões, já que Giuliano Simeone encontrava espaços constantes nas costas de Carreras. 

    Alvaro Carreras (5/10):

    Teve um forte embate com Giuliano Simeone, o que lhe rendeu um cartão amarelo ainda na etapa inicial. O Atlético também conseguiu levar vantagem explorando o seu setor. Com as saídas de Rüdiger e Asencio, acabou deslocado para a zaga central.
  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Meio-campo

    Jude Bellingham (7/10):

    Conduziu bem o meio-campo e mostrou categoria em espaços reduzidos. Foi uma atuação segura e eficiente, embora sem grande brilho.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Foi desarmado várias vezes no primeiro tempo ao tentar prender a bola. Recuou para a defesa na segunda etapa e fez um corte providencial, impedindo que Griezmann ficasse cara a cara com o gol. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Protegeu bem a defesa, ganhando as sobras de bola no meio-campo e ajudando na marcação dobrada sobre a dupla de ataque do Atlético com grande eficiência.
  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Ataque

    Rodrygo (7/10):

    Perdeu a chance de ampliar a vantagem aos 30 minutos, após um drible desconcertante em Gallagher. Ele se redimiu com sobra no segundo tempo, ao mostrar muita calma para balançar as redes.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    A bola pouco chegou para ele, mas ele se esforçou bastante na marcação sob pressão.

    Vinicius Jr. (5/10):

    Foi bem anulado por Llorente em um primeiro tempo apagado. Pareceu entrar em um bate-boca com Diego Simeone durante a partida, discussão que se estendeu até o momento em que foi substituído, aos 35 da etapa final. Teve uma atuação discreta com a bola nos pés, mas, como de costume, esteve no centro das polêmicas.
  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Substituições & Treinador

    Ferland Mendy (6/10):

    Entrou aos 22 minutos do segundo tempo e deu conta do recado na defesa.

    Fran Garcia (6/10):

    Correu o campo inteiro, mas teve poucas oportunidades para criar jogadas no ataque.

    Arda Guler (S/N):

    Entrou aos 35 do segundo tempo, mas não teve tempo de fazer nada, já que o Atlético pressionava em busca do empate.

    Dani Ceballos (S/N):

    Entrou no fim do jogo apenas para fechar a casinha.

    Franco Mastantuono (S/N):

    Entrou na reta final para mostrar o talento da jovem promessa. 

    Xabi Alonso (6/10):

    Foi uma decisão estranha substituir seus dois zagueiros aos 22 minutos do segundo tempo. No geral, o Atlético talvez tenha sido superior, mas ele certamente está feliz por ter a chance de conquistar seu primeiro título no comando do Real Madrid. 

