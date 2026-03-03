Rodrygo diagnosticado com lesão no ligamento cruzado anterior, o que encerra sua temporada, em um golpe devastador para o Real Madrid e o Brasil

A lesão ocorreu apenas 11 minutos após ele entrar em campo contra o Getafe. Seu joelho pareceu dobrar e ficar preso na grama após uma finta característica na lateral. Embora ele tenha conseguido terminar o jogo apesar dos sinais visíveis de dor, a avaliação posterior revelou a verdadeira gravidade da lesão.

Rodrygo havia acabado de retornar aos gramados após passar quase um mês afastado devido a uma tendinite persistente. Ele foi colocado em campo aos 54 minutos, na tentativa de dar um impulso ao ataque. No entanto, quando o apito final soou, o jogador de 25 anos foi visto segurando o joelho direito antes de ser examinado pela equipe médica.