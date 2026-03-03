Getty Images Sport
Rodrygo diagnosticado com lesão no ligamento cruzado anterior, o que encerra sua temporada, em um golpe devastador para o Real Madrid e o Brasil
Veredicto médico devastador confirmado
Os piores temores foram confirmados para o Real Madrid e a seleção brasileira. Rodrygo sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele passou por exames médicos completos na manhã desta terça-feira para determinar a gravidade do problema no joelho sofrido contra o Getafe. Após a avaliação, o clube divulgou um comunicado oficial. “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco externo da perna direita”, dizia o comunicado oficial.
Cruel recorrência de infortúnios para Rodrygo
A lesão ocorreu apenas 11 minutos após ele entrar em campo contra o Getafe. Seu joelho pareceu dobrar e ficar preso na grama após uma finta característica na lateral. Embora ele tenha conseguido terminar o jogo apesar dos sinais visíveis de dor, a avaliação posterior revelou a verdadeira gravidade da lesão.
Rodrygo havia acabado de retornar aos gramados após passar quase um mês afastado devido a uma tendinite persistente. Ele foi colocado em campo aos 54 minutos, na tentativa de dar um impulso ao ataque. No entanto, quando o apito final soou, o jogador de 25 anos foi visto segurando o joelho direito antes de ser examinado pela equipe médica.
Arbeloa enfrenta crise de seleção
O momento da lesão não poderia ser pior para Álvaro Arbeloa. O técnico espanhol já está lidando com uma lista crescente de lesões no terço final do campo. Com a gravidade da lesão no joelho confirmada, o Real Madrid se vê com poucas opções de ataque para o próximo jogo contra o Celta Vigo.
De acordo com o Marca, o estado atual do elenco significa que o Los Blancos fica com Vinicius Júnior e o jovem Gonzalo como os únicos atacantes reconhecidos disponíveis. O astro Kylian Mbappé está indisponível devido a uma lesão, enquanto Mastantuono cumprirá suspensão após seu recente cartão vermelho.
Ancelotti enfrenta um problema antes da Copa do Mundo
As repercussões desta lesão vão muito além do Santiago Bernabeu. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, agora precisa se preparar para a Copa do Mundo sem uma de suas principais armas ofensivas. Para o próprio jogador, a notícia é particularmente cruel, dado o momento do torneio e suas aspirações pessoais no cenário mundial.
Embora o clube vá fornecer o melhor apoio médico possível, o tempo de recuperação para uma lesão combinada do LCA e do menisco varia normalmente entre sete e nove meses. Isto significa que Rodrygo vai perder a fase crucial da Liga e da Liga dos Campeões, enfrentando uma corrida contra o tempo para estar em forma para a pré-temporada de 2026-27.
