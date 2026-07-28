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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Rodri passa por cirurgia bem-sucedida em lesão nas costas, e Manchester City divulga comunicado

Rodri
Premier League
Manchester City

O Manchester City confirmou que o meio-campista Rodri foi submetido com sucesso a uma pequena cirurgia para tratar um problema nas costas que vinha persistindo após o título da Espanha na Copa do Mundo. O clube também afirmou que Rodri enfrentará apenas um processo de recuperação "curto", afastando qualquer temor de que ele pudesse ficar fora por um período significativo.

  • Manchester City confirma cirurgia de Rodri

    O clube do Etihad Stadium confirmou que o meia estrela Rodri foi submetido com sucesso a uma pequena cirurgia para tratar um problema nas costas. O jogador de 30 anos capitaneou a Espanha ao título da Copa do Mundo na América do Norte no início deste verão. O City anunciou que o procedimento médico teve como objetivo aliviar o desconforto que o meio-campista vinha sentindo.

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    Maresca fala sobre especulações de transferência

    Com Rodri sendo fortemente ligado a uma transferência de verão para o Real Madrid, o novo técnico do City, Enzo Maresca, abordou o barulho em torno do futuro do espanhol antes da operação: "Antes de tudo, temos que dizer que, em torno de grandes jogadores, sempre há especulação. Então, não estou preocupado com isso, é normal, também porque eles ganharam a Copa do Mundo, ele é um dos melhores jogadores.

    "Acho que todo técnico quer ter Rodri, porque ele é um jogador de alto nível. Mas agora, cirurgia na segunda-feira, e depois ele precisa de férias, precisa descansar, se recuperar, e então estará de volta aqui conosco."

    O City agora divulgou um comunicado oficial confirmando o procedimento, que diz: "O Manchester City pode confirmar que Rodri passou com sucesso por uma pequena cirurgia nas costas. O meio-campista vinha sentindo desconforto há algum tempo, mas agora passou por um procedimento para tratar o problema e iniciará um curto período de reabilitação."

  • Meio-campista enfrenta incerteza contratual

    O principal motivo por trás das especulações sobre a transferência decorre do contrato de Rodri no Etihad Stadium, que agora entrou em seus 12 meses finais. Embora dirigentes do City tenham, segundo informações, apresentado uma proposta lucrativa de renovação, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 ainda não deu qualquer indicação sobre seu compromisso de longo prazo. O Real Madrid estaria interessado em tirar proveito dessa hesitação e segue otimista para fechar um acordo antes do fechamento da janela.

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  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    Quando Rodri vai voltar?

    Com o período obrigatório de descanso e reabilitação após a Copa do Mundo em andamento, Rodri perderá a próxima turnê de pré-temporada do clube pela Ásia no início do próximo mês. O elenco do City está programado para voltar à ação competitiva na Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal em 16 de agosto, e The Athletic informa que a expectativa é que Rodri retorne antes do fim daquele mês.

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