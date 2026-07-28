Com Rodri sendo fortemente ligado a uma transferência de verão para o Real Madrid, o novo técnico do City, Enzo Maresca, abordou o barulho em torno do futuro do espanhol antes da operação: "Antes de tudo, temos que dizer que, em torno de grandes jogadores, sempre há especulação. Então, não estou preocupado com isso, é normal, também porque eles ganharam a Copa do Mundo, ele é um dos melhores jogadores.

"Acho que todo técnico quer ter Rodri, porque ele é um jogador de alto nível. Mas agora, cirurgia na segunda-feira, e depois ele precisa de férias, precisa descansar, se recuperar, e então estará de volta aqui conosco."

O City agora divulgou um comunicado oficial confirmando o procedimento, que diz: "O Manchester City pode confirmar que Rodri passou com sucesso por uma pequena cirurgia nas costas. O meio-campista vinha sentindo desconforto há algum tempo, mas agora passou por um procedimento para tratar o problema e iniciará um curto período de reabilitação."