655 passes bem-sucedidos. Na semifinal da Copa do Mundo vencida pela Espanha por 2 a 0 contra a França, Rodri completou 655 passes na Copa do Mundo da FIFA 2026; segundo a Opta, esse é o maior número alcançado por um jogador em uma única edição, com base nos dados desde 1966. O meio-campista da seleção espanhola, nascido em 1996, no gramado do Dallas Stadium, deu uma aula de futebol, especialmente na função de meio-campista central. O vencedor da Bola de Ouro de 2024, apoiado também pela excelente atuação de seus companheiros de equipe, especialmente Fabián Ruiz e Dani Olmo, literalmente superou o meio-campo da França, composto por Tchouaméni e Rabiot no primeiro tempo, e depois por Koné no lugar do jogador do Milan no segundo tempo.
Traduzido por
Rodri, mestre do futebol: o recorde e o apelo dos líderes do Real Madrid
SÓ FALTA A COPA DO MUNDO
Depois de conquistar todos os títulos com o Manchester City e de ter sido a peça-chave em campo de Pep Guardiola de 2019 até junho, quando o técnico catalão se despediu dos Citizens, na seleção nacional falta a Rodri apenas a Copa do Mundo, após ter conquistado o Euro e a Liga das Nações. No domingo, em Nova York, contra o vencedor do jogo entre Inglaterra e Argentina, Rodrigo Hernández Cascante terá a oportunidade de alcançar também essa conquista.
E daí? Com o contrato com o Manchester City chegando ao fim em 2027, Rodri tem sido associado várias vezes, nos últimos meses, ao Real Madrid, cujo vestiário, por meio de seus líderes, o receberia de braços abertos.
No início de junho, questionado sobre essa possibilidade, Rodri comentou: “Rumores sobre o Real Madrid? Faz parte do futebol. Estou focado em ser um líder da seleção, esse é o meu caminho. Entendo os rumores, mas não pretendo perder tempo com essas coisas. Veremos depois da Copa do Mundo”. A partir de segunda-feira, veremos qual será o destino do número 16 da Espanha. E saberemos, acima de tudo, se ele também terá uma Copa do Mundo na coleção.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.