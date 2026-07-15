E daí? Com o contrato com o Manchester City chegando ao fim em 2027, Rodri tem sido associado várias vezes, nos últimos meses, ao Real Madrid, cujo vestiário, por meio de seus líderes, o receberia de braços abertos.





No início de junho, questionado sobre essa possibilidade, Rodri comentou: “Rumores sobre o Real Madrid? Faz parte do futebol. Estou focado em ser um líder da seleção, esse é o meu caminho. Entendo os rumores, mas não pretendo perder tempo com essas coisas. Veremos depois da Copa do Mundo”. A partir de segunda-feira, veremos qual será o destino do número 16 da Espanha. E saberemos, acima de tudo, se ele também terá uma Copa do Mundo na coleção.