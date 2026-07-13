Rodri insiste que a Espanha “pode vencer” a França na semifinal da Copa do Mundo

Rodri está longe de se sentir intimidado pela perspectiva de enfrentar uma das favoritas do torneio. Em declarações antes da semifinal no AT&T Stadium, o vencedor da Bola de Ouro destacou as vitórias anteriores da Espanha sobre a seleção de Didier Deschamps para provar que estão no mesmo nível. “A França é uma das melhores seleções aqui, está em ótima forma, mas a Espanha também está. Podemos vencê-los, já vimos isso na Eurocopa e na Liga das Nações”, explicou o capitão.

O sucesso contra a França não é novidade para Rodri. Ele fez parte da equipe que venceu os franceses na semifinal do Euro Sub-19 de 2015, bem como na semifinal do Euro 2024 e na Liga das Nações do verão passado.

“Luis de la Fuente não mudou nada”, disse Rodri sobre seu técnico de longa data. “Foi lá que ele começou a construir tudo o que vemos agora.” Enquanto muitos esperam uma repetição do jogo emocionante de 5 a 4 do ano passado, o meio-campista prevê uma partida mais acirrada, observando: “As partidas da Copa do Mundo são uma história diferente; não acho que será nem de longe tão aberta assim.”