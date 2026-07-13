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Rodri insiste que a Espanha “pode vencer” a França na semifinal da Copa do Mundo
Confiança no elenco da “La Roja”
Rodri está longe de se sentir intimidado pela perspectiva de enfrentar uma das favoritas do torneio. Em declarações antes da semifinal no AT&T Stadium, o vencedor da Bola de Ouro destacou as vitórias anteriores da Espanha sobre a seleção de Didier Deschamps para provar que estão no mesmo nível. “A França é uma das melhores seleções aqui, está em ótima forma, mas a Espanha também está. Podemos vencê-los, já vimos isso na Eurocopa e na Liga das Nações”, explicou o capitão.
O sucesso contra a França não é novidade para Rodri. Ele fez parte da equipe que venceu os franceses na semifinal do Euro Sub-19 de 2015, bem como na semifinal do Euro 2024 e na Liga das Nações do verão passado.
“Luis de la Fuente não mudou nada”, disse Rodri sobre seu técnico de longa data. “Foi lá que ele começou a construir tudo o que vemos agora.” Enquanto muitos esperam uma repetição do jogo emocionante de 5 a 4 do ano passado, o meio-campista prevê uma partida mais acirrada, observando: “As partidas da Copa do Mundo são uma história diferente; não acho que será nem de longe tão aberta assim.”
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Lidando com o entusiasmo em torno de Lamine Yamal
Grande parte do plano tático da Espanha gira em torno de Lamine Yamal, a sensação de 19 anos. No entanto, Rodri pediu que seu jovem companheiro de equipe encontre um equilíbrio entre seu talento explosivo e as exigências emocionais de um palco tão importante.
“Acho que ele precisa se acalmar um pouco, essa ansiedade que às vezes ele tem de provar seu valor”, admitiu Rodri. “Ele é um jogador muito importante para nós pelo que faz com e sem a bola, e é um rapaz muito inteligente. É verdade que ele tem 19 anos e que precisamos acalmá-lo em certos momentos da partida.”
Apesar da falta de gols do prodígio do Barcelona até agora neste torneio, o grupo de líderes continua a apoiá-lo totalmente. Rodri elogiou a atitude do adolescente, destacando que ele é um “exemplo a ser seguido”, sempre disposto a melhorar. “É um garoto que escuta, que sempre quer aprender”, acrescentou o astro do City.
A França responde ao desafio
A confiança que emana do time espanhol não passou despercebida pelos adversários. Em declarações na base francesa, o novo zagueiro do Real Madrid, Ibrahima Konaté, insistiu que os Bleus continuam humildes e não dão importância a quaisquer afirmações externas de que deveriam ter medo.
A França busca se vingar da eliminação na Euro 2024, mas tem o cuidado de não se concentrar exclusivamente em Yamal, já que a Espanha possui qualidade em todo o campo.
“A França tem ótimas qualidades ofensivas, mas eu também destacaria sua solidez defensiva”, observou Rodri ao comentar sobre o desafio tático que se aproxima. “Eles defendem bem em um bloco baixo, são muito físicos, muito agressivos. Teremos que levar o jogo para onde quisermos.”
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O peso da capitania
Com líderes consagrados como Dani Carvajal e Álvaro Morata fora do elenco, Rodri assumiu plenamente a responsabilidade da braçadeira de capitão. É um papel que ele leva a sério tanto dentro quanto fora de campo, especialmente quando se trata de apoiar aqueles que não tiveram muito tempo de jogo durante esta campanha na Copa do Mundo. “A figura do capitão é importante: a liderança é fundamental em campo, mas especialmente fora dele”, afirmou. “Em momentos de dúvida, cabe a ele trazer calma ao grupo.”
Para Rodri, resta apenas um objetivo: erguer o famoso troféu nos Estados Unidos. Tendo já conquistado a Europa e ganhado a Bola de Ouro, a Copa do Mundo representa o ápice máximo. “O maior objetivo ao qual se pode aspirar”, comentou ele. “Esse é o desafio, e isso só foi alcançado uma vez na história.”
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