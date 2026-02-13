Rodri, estrela do Manchester City, é acusado por comentários “injustos” sobre o árbitro, enquanto o vencedor da Bola de Ouro enfrenta ameaça de suspensão

De acordo com a BBC Sport, Rodri foi acusado pela Associação de Futebol após comentários que fez sobre os árbitros após o empate do City com o Spurs. O jogador da seleção espanhola ficou furioso com o fato de o primeiro gol de Dominic Solanke ter sido validado, apesar de ele parecer ter chutado a parte de trás da perna de Marc Guehi.

Rodri afirmou que a decisão foi “injusta” após o jogo, dizendo: “Sei que ganhamos muito e que as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem que ser neutro.

Não é justo porque trabalhamos muito. Quando tudo acaba, você fica frustrado.”

Solanke marcou um segundo gol brilhante, com um chute de escorpião, e Rodri considerou que o primeiro gol foi um ponto de virada.

Ele acrescentou: “É o primeiro gol que eles marcam, talvez [se] eles não tivessem marcado esse gol, nós teríamos vencido o jogo.”

Ele também alegou que tem havido um padrão de decisões ruins.

“É um jogo, outro jogo e outro jogo – e isso não é possível”, acrescentou Rodri.

“Honestamente, eu nunca falo sobre árbitros, respeito muito o trabalho deles. Mas eles precisam prestar atenção a essas coisas.

Ele (Solanke) chutou a perna, é tão claro... São dois, três jogos seguidos e não sei por quê.”