Rodri, estrela do Manchester City, é acusado por comentários “injustos” sobre o árbitro, enquanto o vencedor da Bola de Ouro enfrenta ameaça de suspensão
Rodri acusado por críticas ao árbitro
De acordo com a BBC Sport, Rodri foi acusado pela Associação de Futebol após comentários que fez sobre os árbitros após o empate do City com o Spurs. O jogador da seleção espanhola ficou furioso com o fato de o primeiro gol de Dominic Solanke ter sido validado, apesar de ele parecer ter chutado a parte de trás da perna de Marc Guehi.
Rodri afirmou que a decisão foi “injusta” após o jogo, dizendo: “Sei que ganhamos muito e que as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem que ser neutro.
Não é justo porque trabalhamos muito. Quando tudo acaba, você fica frustrado.”
Solanke marcou um segundo gol brilhante, com um chute de escorpião, e Rodri considerou que o primeiro gol foi um ponto de virada.
Ele acrescentou: “É o primeiro gol que eles marcam, talvez [se] eles não tivessem marcado esse gol, nós teríamos vencido o jogo.”
Ele também alegou que tem havido um padrão de decisões ruins.
“É um jogo, outro jogo e outro jogo – e isso não é possível”, acrescentou Rodri.
“Honestamente, eu nunca falo sobre árbitros, respeito muito o trabalho deles. Mas eles precisam prestar atenção a essas coisas.
Ele (Solanke) chutou a perna, é tão claro... São dois, três jogos seguidos e não sei por quê.”
A FA toma medidas drásticas
A FA afirmou que Rodri “agiu de forma inadequada durante uma entrevista coletiva pós-jogo, fazendo comentários que sugerem parcialidade e/ou questionam a integridade de um árbitro”. Ele tem até 18 de fevereiro para responder.
Existe a possibilidade de ele ser banido, o que seria um grande golpe para as esperanças do City de conquistar o título. O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, foi suspenso por duas partidas após alegar que o árbitro Paul Tierney tinha “algo contra” seu time.
Rodri apoiado pelo técnico Guardiola, do Manchester City
Pep Guardiola não criticou tanto os árbitros, mas ainda assim ficou perplexo com a decisão de validar o gol de Solanke.
Ele disse: “Se um zagueiro central faz isso com um atacante, é pênalti, certo?”
Ele também pareceu sugerir que o árbitro ajudou o Spurs com sua decisão, acrescentando: “Nada mudou a opinião que eu tinha no passado.
Preferíamos não ter tido essa transição, mas não me importo com uma questão emocional pelo gol que o árbitro deu ao Spurs.
Depois disso, é difícil controlar o ritmo. O jogo foi bem jogado.
Contra o United, eu poderia dizer muitas coisas [sobre como jogamos]. Hoje, em geral, foi muito bem jogado.”
Guardiola sobre a condição física de Haaland e o desafio do Arsenal
O City enfrenta o Salford City em um confronto intrigante pela FA Cup neste fim de semana, antes de retornar à disputa pelo título da Premier League contra o Newcastle United no próximo fim de semana. Atualmente, o time está apenas quatro pontos atrás do líder Arsenal, após vencer o Fulham por 3 a 0 no meio da semana.
Guardiola também deu uma atualização sobre a condição física do atacante Erling Haaland, depois que ele foi substituído no intervalo.
Ele acrescentou: “Pequenos problemas. Ele não se sentia confortável. O motivo? Muitos jogos. Não conversei com os médicos, não sei exatamente o que ele tem.
Ele disse que não se sentia confortável e, com o placar em 3 a 0, com Omar e os jogos que ainda virão, foi uma decisão sensata.”
Sobre a disputa pelo título, ele disse: “Não estávamos nove pontos atrás antes de Anfield, não estamos três pontos atrás antes de Brentford x Arsenal, depois disso veremos.
“Eu sempre digo que o foco é crescer, crescer, crescer. É como podemos ser mais consistentes ao longo de 90 minutos, como podemos ser melhores e os jogadores sentem que estão fazendo o que queremos fazer.
“Podemos fazer isso em termos de mentalidade e padrões defensivos e ofensivos. Estamos fazendo isso.”
