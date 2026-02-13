Goal.com
Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport
Harry Sherlock

Traduzido por

Rodri, estrela do Manchester City, é acusado por comentários “injustos” sobre o árbitro, enquanto o vencedor da Bola de Ouro enfrenta ameaça de suspensão

O meio-campista do Manchester City, Rodri, foi acusado de má conduta pela FA (Federação Inglesa de Futebol) pelos comentários que fez sobre o árbitro após o empate em 2 a 2 com o Tottenham Hotspur no início deste mês.

  • Rodri acusado por críticas ao árbitro

    De acordo com a BBC Sport, Rodri foi acusado pela Associação de Futebol após comentários que fez sobre os árbitros após o empate do City com o Spurs. O jogador da seleção espanhola ficou furioso com o fato de o primeiro gol de Dominic Solanke ter sido validado, apesar de ele parecer ter chutado a parte de trás da perna de Marc Guehi.

    Rodri afirmou que a decisão foi “injusta” após o jogo, dizendo: “Sei que ganhamos muito e que as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem que ser neutro.

    Não é justo porque trabalhamos muito. Quando tudo acaba, você fica frustrado.”

    Solanke marcou um segundo gol brilhante, com um chute de escorpião, e Rodri considerou que o primeiro gol foi um ponto de virada.

    Ele acrescentou: “É o primeiro gol que eles marcam, talvez [se] eles não tivessem marcado esse gol, nós teríamos vencido o jogo.”

    Ele também alegou que tem havido um padrão de decisões ruins.

    “É um jogo, outro jogo e outro jogo – e isso não é possível”, acrescentou Rodri.

    “Honestamente, eu nunca falo sobre árbitros, respeito muito o trabalho deles. Mas eles precisam prestar atenção a essas coisas.

    Ele (Solanke) chutou a perna, é tão claro... São dois, três jogos seguidos e não sei por quê.”

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-EXETERAFP

    A FA toma medidas drásticas

    A FA afirmou que Rodri “agiu de forma inadequada durante uma entrevista coletiva pós-jogo, fazendo comentários que sugerem parcialidade e/ou questionam a integridade de um árbitro”. Ele tem até 18 de fevereiro para responder.

    Existe a possibilidade de ele ser banido, o que seria um grande golpe para as esperanças do City de conquistar o título. O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, foi suspenso por duas partidas após alegar que o árbitro Paul Tierney tinha “algo contra” seu time.

  • Rodri apoiado pelo técnico Guardiola, do Manchester City

    Pep Guardiola não criticou tanto os árbitros, mas ainda assim ficou perplexo com a decisão de validar o gol de Solanke.

    Ele disse: “Se um zagueiro central faz isso com um atacante, é pênalti, certo?”

    Ele também pareceu sugerir que o árbitro ajudou o Spurs com sua decisão, acrescentando: “Nada mudou a opinião que eu tinha no passado.

    Preferíamos não ter tido essa transição, mas não me importo com uma questão emocional pelo gol que o árbitro deu ao Spurs.

    Depois disso, é difícil controlar o ritmo. O jogo foi bem jogado.

    Contra o United, eu poderia dizer muitas coisas [sobre como jogamos]. Hoje, em geral, foi muito bem jogado.”



  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola sobre a condição física de Haaland e o desafio do Arsenal

    O City enfrenta o Salford City em um confronto intrigante pela FA Cup neste fim de semana, antes de retornar à disputa pelo título da Premier League contra o Newcastle United no próximo fim de semana. Atualmente, o time está apenas quatro pontos atrás do líder Arsenal, após vencer o Fulham por 3 a 0 no meio da semana.

    Guardiola também deu uma atualização sobre a condição física do atacante Erling Haaland, depois que ele foi substituído no intervalo.

    Ele acrescentou: “Pequenos problemas. Ele não se sentia confortável. O motivo? Muitos jogos. Não conversei com os médicos, não sei exatamente o que ele tem.

    Ele disse que não se sentia confortável e, com o placar em 3 a 0, com Omar e os jogos que ainda virão, foi uma decisão sensata.”

    Sobre a disputa pelo título, ele disse: “Não estávamos nove pontos atrás antes de Anfield, não estamos três pontos atrás antes de Brentford x Arsenal, depois disso veremos.

    “Eu sempre digo que o foco é crescer, crescer, crescer. É como podemos ser mais consistentes ao longo de 90 minutos, como podemos ser melhores e os jogadores sentem que estão fazendo o que queremos fazer.

    “Podemos fazer isso em termos de mentalidade e padrões defensivos e ofensivos. Estamos fazendo isso.”

