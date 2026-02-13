Robinho Jr: Por que o filho do ex-atacante do Real Madrid está sendo associado a uma transferência de € 100 milhões para a elite europeia

Robinho Jr terminou a temporada de 2024 como artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17, com nove gols, ajudando a equipe a conquistar o troféu, apesar de não ter terminado nenhuma das partidas que disputou. O técnico do Santos Sub-17, Elder Campos, escalou Robinho Jr como titular apenas 10 vezes, utilizando-o como reserva em outras 19 ocasiões, enquanto gerenciava cuidadosamente o desenvolvimento do adolescente.

“Sua técnica se encaixa muito bem no estilo que o Santos busca, mas ele ainda tem um amadurecimento tardio”, disse Campos. “Ele é leve, rápido e tem habilidade no drible, mas teve um pouco de dificuldade física no Sub-17. Aos poucos, ele ganhou espaço e tempo de jogo, porque entendeu rapidamente como resolver isso: tomou a decisão de soltar a bola mais rapidamente, algo incomum para sua idade.”

Robinho foi recompensado com uma vaga no time sub-20 do Santos, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, antes de ser registrado no time principal para o Campeonato Paulista de 2025. Isso lhe deu a chance de treinar pela primeira vez com Neymar, que havia acabado de concluir sua transferência de volta ao clube após deixar o Al-Hilal como agente livre.

Robinho Jr. continuou inicialmente no time sub-20, mas finalmente fez sua estreia no time principal do Santos em uma vitória por 3 a 1 em um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em 10 de julho, e marcou a ocasião com uma assistência. Sete dias depois, ele fez sua estreia competitiva na Série A, entrando nos últimos 24 minutos da vitória por 1 a 0 em casa sobre o Flamengo. Neymar marcou o gol da vitória, mas reservou palavras especiais de elogio para seu novo companheiro de equipe ao falar com a mídia após o jogo.

“Juninho tem muito potencial. A semelhança com o pai é muito forte. Ele tem uma cabeça muito boa e muito forte. Não é fácil estrear assim, com a pressão que vem com o nome dele”, disse Neymar. “Estou aqui para ajudar. Ele é um garoto muito bondoso e estou torcendo muito por ele. Fiquei feliz em vê-lo quando ele era pequeno e vê-lo estrear ao meu lado. O tempo está passando, e rápido, e agora só depende dele. Ele tem talento para o futebol.”