Goal.com
Ao Vivo
Robinho Jr NXGNGOAL
James Westwood

Translated by

Robinho Jr: Por que o filho do ex-atacante do Real Madrid está sendo associado a uma transferência de € 100 milhões para a elite europeia

Robinho Jr. completou 18 anos em dezembro, mas já conquistou seu espaço no time principal do Santos, onde agora joga ao lado do maior artilheiro da história do futebol brasileiro, Neymar. O adolescente já está atraindo o interesse de vários clubes europeus de ponta, em parte devido à sua habilidade, mas também devido ao legado futebolístico de seu pai.

Robinho Sr também começou sua carreira no Santos, antes de passar por Real Madrid, Manchester City e AC Milan. Ele disputou 100 partidas pela seleção brasileira, ajudando-a a conquistar a Copa América de 2007, época em que era considerado um dos maiores talentos de sua geração.

Infelizmente, ele nunca correspondeu às expectativas iniciais e foi forçado a encerrar sua carreira em 2020 por motivos legais preocupantes. Robinho foi considerado culpado por seu envolvimento no estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013, com sua condenação mantida pela Suprema Corte italiana em 2022. Em maio de 2024, ele começou a cumprir sua pena de nove anos no Brasil.

De acordo com o Daily Mail, o Santos está, portanto, “protegendo” Robinho Jr, “que está recebendo muita atenção”, em meio às manchetes delicadas que seu pai continua gerando. No entanto, há um limite para o que eles podem fazer para protegê-lo, já que ele continua buscando minutos regulares no time titular de um dos maiores clubes da América do Sul.

Robinho Jr pode até ser alvo de uma guerra de lances no verão, e se ele mudar para uma das cinco principais ligas europeias, o hype em torno dele vai disparar. A questão é: qual é exatamente o seu nível? O GOAL analisa...

  • Onde tudo começou

    Robinho Jr nasceu em 17 de dezembro de 2007 e ficou conhecido como “Juninho” depois de dar seus primeiros passos no futebol no clube Portuários, de Santos, onde rapidamente mostrou sinais de seu verdadeiro potencial.

    Seu primeiro treinador, Robson Fernandes de Oliveira, disse em entrevista à revista Placar: “Juninho chegou até mim quando tinha cinco ou seis anos, em 2012, e sempre foi completamente diferente dos outros. Eu o incentivei a manter a bola nos pés o máximo possível. Os pais dos outros meninos ficavam bravos comigo, mas eu insisti porque vi algo completamente excepcional: um menino canhoto que tinha um drible mais refinado do que o pai. Ele era incrivelmente habilidoso e tinha uma coragem incrível para tentar quantas vezes fossem necessárias.”

    No último jogo de Oliveira como técnico da equipe juvenil, Robinho marcou dois gols e deu uma assistência, inspirando o Portuarios a uma vitória por 3 a 2 contra o Portuguesa Santista. “Depois daquele dia, eu disse ao Robinho: ‘Ele vai ser melhor do que você!’”, afirma Oliveira ter dito após a partida.

    O adolescente teve a chance de trilhar o mesmo caminho que seu pai em 2022, quando foi convocado para a base do Santos com apenas 14 anos. O jovem causou uma boa impressão imediata em seus novos treinadores e foi promovido para a equipe sub-17 do clube em menos de um ano. Em 9 de agosto de 2024, ele assinou seu primeiro contrato profissional e passou a ser conhecido como Robinho Jr.

    “Hoje realizo mais um sonho e sou grato a Deus por todas as oportunidades, todos os desafios, todas as lágrimas e todas as conquistas até agora. Ele me ajudou e me sustentou”, escreveu ele em uma postagem emocionada no Instagram. “Agradeço a todos que acreditam em mim e fazem parte da minha história.”

    • Publicidade

  • A grande chance

    Robinho Jr terminou a temporada de 2024 como artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17, com nove gols, ajudando a equipe a conquistar o troféu, apesar de não ter terminado nenhuma das partidas que disputou. O técnico do Santos Sub-17, Elder Campos, escalou Robinho Jr como titular apenas 10 vezes, utilizando-o como reserva em outras 19 ocasiões, enquanto gerenciava cuidadosamente o desenvolvimento do adolescente.

    “Sua técnica se encaixa muito bem no estilo que o Santos busca, mas ele ainda tem um amadurecimento tardio”, disse Campos. “Ele é leve, rápido e tem habilidade no drible, mas teve um pouco de dificuldade física no Sub-17. Aos poucos, ele ganhou espaço e tempo de jogo, porque entendeu rapidamente como resolver isso: tomou a decisão de soltar a bola mais rapidamente, algo incomum para sua idade.”

    Robinho foi recompensado com uma vaga no time sub-20 do Santos, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, antes de ser registrado no time principal para o Campeonato Paulista de 2025. Isso lhe deu a chance de treinar pela primeira vez com Neymar, que havia acabado de concluir sua transferência de volta ao clube após deixar o Al-Hilal como agente livre.

    Robinho Jr. continuou inicialmente no time sub-20, mas finalmente fez sua estreia no time principal do Santos em uma vitória por 3 a 1 em um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em 10 de julho, e marcou a ocasião com uma assistência. Sete dias depois, ele fez sua estreia competitiva na Série A, entrando nos últimos 24 minutos da vitória por 1 a 0 em casa sobre o Flamengo. Neymar marcou o gol da vitória, mas reservou palavras especiais de elogio para seu novo companheiro de equipe ao falar com a mídia após o jogo.

    “Juninho tem muito potencial. A semelhança com o pai é muito forte. Ele tem uma cabeça muito boa e muito forte. Não é fácil estrear assim, com a pressão que vem com o nome dele”, disse Neymar. “Estou aqui para ajudar. Ele é um garoto muito bondoso e estou torcendo muito por ele. Fiquei feliz em vê-lo quando ele era pequeno e vê-lo estrear ao meu lado. O tempo está passando, e rápido, e agora só depende dele. Ele tem talento para o futebol.”

  • Robinho jrGetty Images

    Como está indo?

    Robinho Jr também fez participações especiais nas derrotas para Mirassol e Internacional em julho, e assinou uma extensão de contrato até 2030. Esse acordo incluiu uma cláusula de rescisão de € 100 milhões (£ 86 milhões/$ 118 milhões), segundo a Placar, e ele recebeu a camisa nº 7 que seu pai usava durante sua passagem pela Vila Belmiro.

    O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse no anúncio oficial do clube: “Desde seus primeiros passos na base, ele demonstrou ter um grande potencial técnico. Seu DNA ofensivo e a tradição do Santos de revelar grandes talentos nos deixam confiantes e esperançosos; ele escreverá sua própria história no clube”.

    O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, utilizou Robinho Jr com moderação em agosto e setembro, mas finalmente deu ao atacante sua primeira chance como titular na viagem ao Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras em 7 de novembro. Ele impressionou durante os 65 minutos em que esteve em campo, mostrando movimentos inteligentes sem a bola e forte articulação com os companheiros, apesar das dificuldades do Santos em manter a posse de bola por longos períodos. O Palmeiras acabou vencendo por 2 a 0, mas Robinho Jr se destacou em um dos estádios mais intimidadores do futebol brasileiro.

    “Gostei do primeiro tempo dele. Ele fez uma partida sólida, especialmente considerando que foi sua primeira partida como titular”, disse Vojvoda aos repórteres. “Ele vai continuar crescendo. Conversei com ele e disse que será um grande jogador. É claro que ele ainda precisa de números, assistências e gols, mas está no caminho certo.”

    O Santos recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro para o jogo de volta apenas uma semana depois e conseguiu sua revanche, com Robinho Jr desempenhando um papel vital saindo do banco. Ele cabeceou com calma para Benjamin Rollheiser marcar o único gol da partida aos 91 minutos.

    Robinho Jr terminou a campanha de 2025 com 15 partidas pela equipe principal e já somou mais seis no início da nova temporada brasileira. Vojvoda ainda não deu ao adolescente uma vaga de titular, e ele ainda busca seu primeiro gol como profissional, mas é considerado um jogador em desenvolvimento avançado.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Maiores pontos fortes

    Robinho Jr é versátil o suficiente para jogar em várias posições ofensivas, mas prefere atuar na ala direita. Ele usa sua velocidade explosiva e seus dribles deslumbrantes para driblar os defensores e cortar para dentro. A partir daí, ele geralmente procura dar passes de conexão, mas não tem medo de chutar se tiver espaço suficiente.

    Em situações de um contra um, Robinho Jr é muito difícil de parar, ostentando um excelente controle de bola e um vasto repertório de truques. Sua estatura relativamente baixa (1,70 m) o ajuda a manter um centro de gravidade baixo e a manter a bola colada aos pés, o que é extremamente útil para romper linhas defensivas.

    Ele é imprevisível, agressivo e infinitamente criativo, aparentemente sem medo, mesmo sob intensa pressão. Ainda é muito cedo, mas não há razão para que Robinho Jr não possa seguir os passos do pai ou até mesmo superá-lo.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Espaço para melhorias

    Para isso, porém, há várias áreas em que Robinho Jr precisa melhorar, incluindo seu produto final. Ele não é decisivo o suficiente em seus passes ou chutes e tem a tendência de segurar a bola por muito tempo. Não há dúvidas sobre sua compostura e habilidade, mas ele pode ser culpado por escolher a opção errada ou correr por becos sem saída.

    Robinho Jr também ainda não tem um entendimento completo das táticas defensivas. Ele pode ser um risco na fase de transição e não tem força física para tirar a bola dos adversários. Dito isso, ele tem uma energia ilimitada que pode ajudá-lo a se transformar em um jogador de pressão muito eficaz, caso receba o treinamento certo nos próximos anos.

    Ninguém jamais foi completo aos 18 anos, e Robinho Jr ainda é um talento bruto, mas ele tem todos os fundamentos necessários e está motivado para continuar melhorando, o que já é metade da batalha.

  • Robinho BrazilGetty

    O próximo... Robinho?

    As comparações com seu pai nunca vão desaparecer, não apenas por causa do vínculo familiar, mas também pelo fato de que “Juninho” tem quase o mesmo estilo de jogo. Robinho Sênior jogava pela esquerda em seu auge, mas também era ambidestro o suficiente para jogar em qualquer posição no ataque e tinha um físico magro semelhante, o que usava a seu favor.

    O ex-jogador do Real Madrid e da seleção brasileira era um driblador habilidoso e criativo, o que o tornava um pesadelo para os zagueiros. No entanto, o consenso geral é que ele nunca atingiu todo o seu potencial, pois tinha dificuldades para manter a consistência e a intensidade física, principalmente depois de deixar o Bernabéu.

    Neymar é um exemplo melhor para Robinho Jr seguir se quiser chegar ao topo e permanecer lá. Ele está em uma posição privilegiada, trabalhando com o ícone do Santos todos os dias, e deve aproveitar ao máximo. Lesões devastaram Neymar nos últimos seis anos, e ele já passou do auge aos 34 anos, mas provou na última temporada que a magia em suas chuteiras não se foi totalmente.

    Foi seu talento de tirar o fôlego que fez de Neymar uma estrela em ascensão, mas ele acrescentou consciência e implacabilidade ao seu jogo para se tornar um dos melhores do mundo. No Barcelona e em seus primeiros anos no Paris Saint-Germain, Neymar era um artilheiro e craque de elite que era quase impossível de ser marcado. A tomada de decisões de Robinho Jr. é a maior falha em seu jogo no momento, e não há jogador melhor do que Neymar para ajudá-lo a melhorar isso.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Robinho Jr teria mais a ganhar se permanecesse no Santos por mais um ou dois anos, absorvendo o máximo possível de Neymar e se adaptando às rigorosas exigências do futebol profissional. No entanto, vários clubes estão dispostos a tentar tirar o brasileiro de seu país natal ainda este ano.

    De fato, o Inter manifestou interesse em contratar Robinho Jr durante a janela de transferências de inverno, após enviar olheiros para observá-lo jogar, de acordo com a ESPN. Manchester United, Liverpool e Chelsea também estão acompanhando o jovem prodígio do Santos, e é possível que uma guerra de lances comece quando o mercado abrir no verão.

    O Santos não tem intenção de vender, porém, e é improvável que qualquer um dos clubes interessados pague sua mega cláusula de rescisão, dada sua falta de experiência. Robinho Jr precisa ganhar suas listras antes de perseguir uma transferência dos sonhos.

    O apoio de seus companheiros mais velhos, e não apenas de Neymar, ajuda. O experiente zagueiro do Santos, Willian Arao, tentou moderar as expectativas em torno de Robinho Jr em uma entrevista ao Globo Esporte no mês passado: “Ele precisa crescer um pouco. Amadurecer em alguns aspectos, conhecer melhor o jogo, o timing. Dá para ver que ele é um garoto com muita qualidade, um garoto que escuta. Ele só precisa controlar mais o jogo. Mas ele tem toda a capacidade de se entrosar com Neymar e Gabigol [Gabriel Barbosa] e criar grandes coisas. Acredito que este ano será muito bom para ele, devido à sua dedicação nos treinos.”

    Essa mentalidade levará Robinho Jr. longe. Este é apenas o começo do que pode ser uma carreira especial; ele só precisa permanecer paciente e aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgirem.

0