Robinho Jr: Por que o filho do ex-atacante do Real Madrid está sendo associado a uma transferência de € 100 milhões para a elite europeia

Robinho Sr também começou sua carreira no Santos, antes de passar por Real Madrid, Manchester City e AC Milan. Ele disputou 100 partidas pela seleção brasileira, ajudando-a a conquistar a Copa América de 2007, época em que era considerado um dos maiores talentos de sua geração.
Infelizmente, ele nunca correspondeu às expectativas iniciais e foi forçado a encerrar sua carreira em 2020 por motivos legais preocupantes. Robinho foi considerado culpado por seu envolvimento no estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013, com sua condenação mantida pela Suprema Corte italiana em 2022. Em maio de 2024, ele começou a cumprir sua pena de nove anos no Brasil.
De acordo com o Daily Mail, o Santos está, portanto, “protegendo” Robinho Jr, “que está recebendo muita atenção”, em meio às manchetes delicadas que seu pai continua gerando. No entanto, há um limite para o que eles podem fazer para protegê-lo, já que ele continua buscando minutos regulares no time titular de um dos maiores clubes da América do Sul.
Robinho Jr pode até ser alvo de uma guerra de lances no verão, e se ele mudar para uma das cinco principais ligas europeias, o hype em torno dele vai disparar. A questão é: qual é exatamente o seu nível? O GOAL analisa...