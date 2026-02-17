Getty/GOAL
Robin van Persie toma medidas drásticas após Raheem Sterling ser impedido de treinar no Feyenoord
Novo começo no exterior para Sterling
De acordo com o Daily Mail, Sterling não tem permissão para começar a treinar na base oficial do Feyenoord nem jogar nenhuma partida pelo clube até que sua autorização de trabalho seja aprovada. O jogador de 31 anos, que rescindiu seu contrato com o Chelsea em janeiro antes de assinar com o Feyenoord em uma transferência gratuita, estava nas arquibancadas para assistir à vitória de seu novo time por 1 a 0 contra o Go Ahead Eagles na Eredivisie no domingo. Após o jogo, Van Persie revelou que levará todo o elenco para a Bélgica para que Sterling possa ser legalmente integrado.
Van Persie: Estamos fazendo isso por ele
Van Persie disse aos repórteres: “Isso é permitido no exterior. Estamos fazendo isso por ele, mas também quero trabalhar no desenvolvimento da nossa equipe. Podemos ter boas conversas e fazer algo divertido juntos. Ele começará a treinar depois de amanhã (terça-feira).”
O técnico do Feyenoord acrescentou quando espera que Sterling esteja disponível para ser escalado: “Veremos a cada semana quando ele estará apto para jogar. Isso levará algum tempo, mas me parece lógico, já que ele não joga há seis meses.”
“Estou confiante de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz.”
De fato, a última aparição competitiva de Sterling foi em maio de 2025, quando ele estava emprestado ao Arsenal. O jogador da seleção inglesa não jogava pelo Chelsea desde maio de 2024, tendo sido afastado do time por Enzo Maresca e mantido à margem pelo sucessor do italiano, Liam Rosenior.
Vários outros clubes foram associados a Sterling após sua saída do Chelsea, incluindo Tottenham e Napoli, mas ele optou por tentar reviver sua carreira no Feyenoord. Falando sobre essa decisão, Sterling disse: “Como jogador sem contrato, tive, pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de controlar o próximo passo da minha carreira. Queria dedicar algum tempo para conversar com os clubes e seus treinadores principais para entender melhor o papel que eles imaginavam para mim e garantir que eu pudesse agregar valor real neste próximo capítulo.
Depois de conversar detalhadamente com Robin, estou confiante de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e me estabelecer como um membro valioso da equipe. Jogar no exterior é um desafio totalmente novo para mim — e estou pronto para abraçá-lo. Sinceramente, estou muito animado para começar.”
Ainda tem esperança de ser convocado para a seleção inglesa?
Sterling também pode estar de olho em um retorno à seleção inglesa, tendo disputado sua última das 82 partidas internacionais em dezembro de 2022, na Copa do Mundo do Catar. Pode ser tarde demais para ele entrar nos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026, mas um retorno a tempo para a Euro 2028, que a Inglaterra co-sediará, ainda é uma possibilidade.
Van Persie não tem dúvidas de que Sterling ainda tem muito a oferecer no mais alto nível, como disse na apresentação do ala: “Seu currículo no futebol fala por si. Ele é um jogador cujas qualidades podem mudar o resultado de uma partida, sem dúvida, e estou convencido de que ele será uma adição valiosa à equipe, já que trabalhamos para alcançar nossos objetivos na segunda metade desta temporada.”
