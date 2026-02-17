Robin van Persie toma medidas drásticas após Raheem Sterling ser impedido de treinar no Feyenoord

De fato, a última aparição competitiva de Sterling foi em maio de 2025, quando ele estava emprestado ao Arsenal. O jogador da seleção inglesa não jogava pelo Chelsea desde maio de 2024, tendo sido afastado do time por Enzo Maresca e mantido à margem pelo sucessor do italiano, Liam Rosenior.

Vários outros clubes foram associados a Sterling após sua saída do Chelsea, incluindo Tottenham e Napoli, mas ele optou por tentar reviver sua carreira no Feyenoord. Falando sobre essa decisão, Sterling disse: “Como jogador sem contrato, tive, pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de controlar o próximo passo da minha carreira. Queria dedicar algum tempo para conversar com os clubes e seus treinadores principais para entender melhor o papel que eles imaginavam para mim e garantir que eu pudesse agregar valor real neste próximo capítulo.

Depois de conversar detalhadamente com Robin, estou confiante de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e me estabelecer como um membro valioso da equipe. Jogar no exterior é um desafio totalmente novo para mim — e estou pronto para abraçá-lo. Sinceramente, estou muito animado para começar.”