Robin van Persie & Shaqueel van Persie
Peter McVitie

Robin van Persie se comove com lesão séria de filho: "De partir o coração"

Robin van Persie ficou com o "coração partido" ao ver seu filho Shaqueel sofrer uma grave lesão no joelho durante a derrota do Feyenoord para o Real Betis na Liga Europa

O jovem de 19 anos foi retirado de maca em Sevilha apenas oito minutos depois de entrar na partida, deixando Van Persie, seu pai e treinador, devastado à beira do campo, enquanto ele admitia que os primeiros sinais não parecem bons quanto à gravidade da lesão.

  • Momento de horror silencia estádio em Sevilha

    O que começou como uma jogada tática arriscada terminou em desastre para o Feyenoord na noite de quinta-feira. Correndo atrás do resultado contra o Betis, Van Persie recorreu ao banco aos 73 minutos, colocando seu filho de 19 anos, Shaqueel, para substituir o atacante Cyle Larin, que não estava em boa fase. O jovem tinha a tarefa de salvar o resultado, mas sua participação durou apenas oito minutos antes da tragédia acontecer.

    A atmosfera no Estádio Benito Villamarín mudou instantaneamente de hostil para um silêncio sepulcral quando Shaqueel caiu após uma disputa aérea. O atacante aterrissou de forma desajeitada, com o joelho cedendo sob o impacto. Ficou imediatamente evidente a gravidade da lesão; Shaqueel sinalizou imediatamente para o banco de reservas, sem conseguir apoiar o peso na perna.

    Enquanto a equipe médica corria para o campo, a gravidade da situação era evidente para os jogadores de ambos os lados. Num gesto comovente de espírito esportivo, o ponta do Real Betis, Antony – ex-jogador do Ajax, arquirrival do Feyenoord – aproximou-se da maca para dar um tapinha de consolo ao jovem atacante. Shaqueel foi retirado de campo sob aplausos da torcida da casa, um gesto respeitoso que pouco contribuiu para amenizar o clima sombrio no time holandês.

    Como o Feyenoord já havia usado todas as cinco janelas de substituição, a equipe de Van Persie foi forçada a jogar os minutos finais da partida com 10 jogadores, agravando uma noite miserável na Espanha.

  • FBL-EUR-C3-REAL BETIS-FEYENOORDAFP

    A dor dupla de Van Persie como treinador e pai

    Ao falar após o apito final, o treinador lutou para esconder a emoção. A lenda do Arsenal e do Manchester United se viu na situação angustiante de comandar uma partida profissional enquanto presenciava seu filho sofrer uma lesão que poderia ter encerrado sua carreira a poucos metros de distância.

    Enquanto Shaqueel era carregado para além da área técnica, Robin deu um passo à frente para abraçar o filho, colocando um braço protetor em volta de seu ombro num breve momento de conforto paterno, antes que a equipe médica continuasse pelo túnel.

    "A situação não parece boa", admitiu Van Persie à imprensa, com o rosto marcado pela preocupação. "Os exames precisam mostrar como ele está, mas os primeiros sinais não são animadores. A gente fica com o coração na mão quando um jogador se machuca. Hoje foi o Shaqueel, e é assim que as coisas são. A gente torce para que tudo dê certo, mas quando se ouve os primeiros sinais de que não vai dar, é de partir o coração."

    Van Persie reconheceu a dificuldade de separar seus deveres profissionais de seus instintos paternos durante um incidente tão traumático. 

    "Sou treinador, mas também sou pai dele e acho isso terrível", acrescentou. "É um pouco dos dois. É de partir o coração que ele esteja passando por isso. Quando Shaqueel foi levado para fora do campo, perguntei como ele estava. Coloquei meu braço em volta de seu ombro; é tudo o que você pode fazer naquele momento, como treinador e como pai neste caso. Eu só queria dar a ele aquele calor e a sensação de que estamos lá por ele."

  • Companheiros abalados antes do confronto com o PSV

    A lesão causou grande impacto no elenco do Feyenoord, lançando uma sombra sobre a preparação para o crucial confronto de domingo pela Eredivisie. O meio-campista Luciano Valente expressou a dor coletiva do vestiário, observando como foi difícil ver o técnico lidar com a situação.

    "Eu acho enormemente doloroso vê-lo sair assim," disse Valente. "Também para o treinador, é terrível ter que vivenciar isso."

    O momento não poderia ser pior para o gigante de Roterdã. No domingo, o Feyenoord enfrenta um teste decisivo contra o PSV, uma partida frequentemente crucial na disputa pelo título holandês. Entrar em um confronto tão importante com o elenco emocionalmente abalado e fisicamente debilitado representa um enorme desafio para a credibilidade de Van Persie como treinador. Os comandados de Van Persie estão 14 pontos atrás dos atuais campeões antes do confronto deste fim de semana em Eindhoven.

  • FBL-EUR-C3-REAL BETIS-FEYENOORDAFP

    Espera ansiosa pelos resultados do exame

    O clube agora precisa esperar o inchaço diminuir para que exames definitivos possam determinar a extensão da lesão. No entanto, a linguagem usada por Van Persie em relação aos "primeiros sinais" sugere receio de uma lesão ligamentar, o que poderia afastar o jovem do restante da temporada.

    Shaqueel entrou em campo quando seu time perdia por 2 a 0 para tentar dar um novo ânimo à equipe, depois que Larin desperdiçou várias oportunidades de colocar o Feyenoord de volta no jogo. O jogador de 19 anos vem se integrando gradualmente ao time principal sob a orientação de seu pai, o que torna esse revés uma interrupção cruel em seu desenvolvimento.

    Por agora, o resultado em Sevilha — uma dolorosa derrota — é secundário. A principal preocupação em De Kuip é o bem-estar do seu jovem atacante, enquanto um pai e o clube aguardam ansiosamente o veredicto médico.

