Robin van Persie se comove com lesão séria de filho: "De partir o coração"

O que começou como uma jogada tática arriscada terminou em desastre para o Feyenoord na noite de quinta-feira. Correndo atrás do resultado contra o Betis, Van Persie recorreu ao banco aos 73 minutos, colocando seu filho de 19 anos, Shaqueel, para substituir o atacante Cyle Larin, que não estava em boa fase. O jovem tinha a tarefa de salvar o resultado, mas sua participação durou apenas oito minutos antes da tragédia acontecer.

A atmosfera no Estádio Benito Villamarín mudou instantaneamente de hostil para um silêncio sepulcral quando Shaqueel caiu após uma disputa aérea. O atacante aterrissou de forma desajeitada, com o joelho cedendo sob o impacto. Ficou imediatamente evidente a gravidade da lesão; Shaqueel sinalizou imediatamente para o banco de reservas, sem conseguir apoiar o peso na perna.

Enquanto a equipe médica corria para o campo, a gravidade da situação era evidente para os jogadores de ambos os lados. Num gesto comovente de espírito esportivo, o ponta do Real Betis, Antony – ex-jogador do Ajax, arquirrival do Feyenoord – aproximou-se da maca para dar um tapinha de consolo ao jovem atacante. Shaqueel foi retirado de campo sob aplausos da torcida da casa, um gesto respeitoso que pouco contribuiu para amenizar o clima sombrio no time holandês.

Como o Feyenoord já havia usado todas as cinco janelas de substituição, a equipe de Van Persie foi forçada a jogar os minutos finais da partida com 10 jogadores, agravando uma noite miserável na Espanha.