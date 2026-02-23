Roberto Martinez afirma que Cristiano Ronaldo é o maior de todos os tempos, independentemente de levar Portugal à glória na Copa do Mundo de 2026

Ronaldo tem reescrito os livros de história regularmente e Martinez insiste que não há nada que CR7 precise conquistar para ser reconhecido como o maior de todos os tempos. O técnico espanhol disse ao Portugal Football Summit Podcast: “Ele será o maior jogador de todos os tempos, ganhe ou não a Copa do Mundo.

Nossa responsabilidade é nos darmos a melhor chance possível de disputá-lo. Isso vem da análise, da melhoria constante e da manutenção da mesma mentalidade que nos ajudou a ter sucesso na Liga das Nações.”

Martinez acrescentou sobre o que torna Ronaldo especial ao trabalhar com ele de perto: “Nunca trabalhei com um jogador que, todas as manhãs, tenha esse foco em usar o dia para melhorar. Se pudéssemos ter Cristiano para sempre, seria a maneira mais fácil de ajudar os jogadores mais jovens quando eles chegassem à seleção nacional. Seu desejo é usar todos os dias para se tornar melhor.”

O técnico de Portugal, Martinez, já havia dito à ESPN por que CR7 continua a definir o padrão para jogadores em todo o mundo, apesar de já estar na casa dos 40 anos: “Acho que precisamos aceitar que todo mundo conhece Cristiano Ronaldo e tem uma opinião [sobre ele]. Mas o Cristiano Ronaldo que entrou para a seleção nacional há 21 anos não é o mesmo Cristiano de hoje. Agora, ele é muito mais um jogador posicional, um atacante. Ele é um jogador que, para nós, é um finalizador. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos. Portanto, ter um jogador que agora tem 25 gols nos últimos 30 jogos pela seleção nacional é uma dádiva.”