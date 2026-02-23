Getty
Roberto Martinez afirma que Cristiano Ronaldo é o maior de todos os tempos, independentemente de levar Portugal à glória na Copa do Mundo de 2026
O recorde de Ronaldo: reivindica o status de GOAT
Ronaldo não dá sinais de desaceleração aos 41 anos, mantendo um nível individual notável tanto no clube como na seleção. Ele conquistou títulos da liga com o Manchester United, o Real Madrid e a Juventus, além de cinco coroas da Liga dos Campeões e várias Bolas de Ouro ao longo da carreira.
Conquistou duas Chuteiras de Ouro na Liga Profissional Saudita com o Al-Nassr, enquanto saboreou a glória do Campeonato Europeu e da Liga das Nações como capitão emblemático de Portugal, com 226 internacionalizações e 143 gols no seu palmarés.
Martinez insiste que Ronaldo não precisa vencer a Copa do Mundo
Ronaldo tem reescrito os livros de história regularmente e Martinez insiste que não há nada que CR7 precise conquistar para ser reconhecido como o maior de todos os tempos. O técnico espanhol disse ao Portugal Football Summit Podcast: “Ele será o maior jogador de todos os tempos, ganhe ou não a Copa do Mundo.
Nossa responsabilidade é nos darmos a melhor chance possível de disputá-lo. Isso vem da análise, da melhoria constante e da manutenção da mesma mentalidade que nos ajudou a ter sucesso na Liga das Nações.”
Martinez acrescentou sobre o que torna Ronaldo especial ao trabalhar com ele de perto: “Nunca trabalhei com um jogador que, todas as manhãs, tenha esse foco em usar o dia para melhorar. Se pudéssemos ter Cristiano para sempre, seria a maneira mais fácil de ajudar os jogadores mais jovens quando eles chegassem à seleção nacional. Seu desejo é usar todos os dias para se tornar melhor.”
O técnico de Portugal, Martinez, já havia dito à ESPN por que CR7 continua a definir o padrão para jogadores em todo o mundo, apesar de já estar na casa dos 40 anos: “Acho que precisamos aceitar que todo mundo conhece Cristiano Ronaldo e tem uma opinião [sobre ele]. Mas o Cristiano Ronaldo que entrou para a seleção nacional há 21 anos não é o mesmo Cristiano de hoje. Agora, ele é muito mais um jogador posicional, um atacante. Ele é um jogador que, para nós, é um finalizador. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos. Portanto, ter um jogador que agora tem 25 gols nos últimos 30 jogos pela seleção nacional é uma dádiva.”
Como o triunfo na Liga das Nações ajudou Portugal
Ronaldo tem procurado minimizar suas reivindicações ao título da Copa do Mundo, alegando que não precisa dessa validação para consolidar seu legado. No entanto, ele viu seu eterno rival Lionel Messi levantar esse troféu com a Argentina.
Espera-se que Portugal seja competitivo quando outro grande evento mundial começar na América do Norte, com Ronaldo buscando liderar pelo exemplo. Ele ajudou a conquistar o segundo título da Liga das Nações da UEFA em 2025.
Martinez acredita que o sucesso ajudará nos esforços para conquistar outra grande honra. Ele acrescentou no podcast Portugal Football Summit: “Foi essencial para nossa confiança e convicção. Quando você analisa a Liga das Nações, provavelmente é o formato mais exigente: 10 partidas em 10 meses, cinco campos diferentes e partidas decisivas em sistema de mata-mata. Vencer na Alemanha, onde Portugal não ganhava há 25 anos, e enfrentar um campeão europeu na final, deu ao grupo uma confiança incrível para o futuro.”
Copa do Mundo de 2026: Quem Ronaldo e Portugal enfrentarão
Portugal foi colocado no Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A seleção iniciará sua busca pela glória mundial contra o vencedor de uma repescagem interconfederativa em Houston, no dia 17 de junho. Em seguida, enfrentará o Uzbequistão no Texas e a Colômbia no Hard Rock Stadium, em Miami.
Ronaldo será convocado se estiver em forma e espera se aproximar dos 1.000 gols na carreira quando disputar a sexta Copa do Mundo de sua carreira recordista.
