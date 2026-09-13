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Roberto De Zerbi explica discussão acalorada em campo com Mathys Tel após empate do Tottenham com o Everton
Exigências táticas no calor do momento
De Zerbi esclareceu a natureza de sua interação com Tel após a partida e insistiu que seus gestos exaltados foram apenas instrutivos. Após um frustrante empate por 0 a 0 contra o Everton no Tottenham Hotspur Stadium, as câmeras flagraram o treinador italiano em uma conversa profunda e reservada com o jovem francês. O resultado deixou o Tottenham sem vencer e, talvez mais preocupante, sem marcar um único gol após quatro jogos na nova campanha da Premier League.
O técnico foi visto gesticulando em direção ao gol, enfatizando onde esperava que seu atacante estivesse quando o time tinha a posse de bola. Falando aos repórteres, o ex-treinador de Brighton e Marseille explicou que estava simplesmente usando o momento como uma oportunidade de orientação. "Sim, eu o orientei em campo", disse De Zerbi.
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O faro de gol e a postura corporal do atacante
Um foco principal da discussão se concentrou na transição de Tel entre funções e em suas responsabilidades específicas quando atua pelo meio. De Zerbi foi particularmente enfático sobre o posicionamento do jogador de 21 anos em relação ao gol e aos outros jogadores criativos na escalação do Tottenham. "A postura corporal de um centroavante. O centroavante pode jogar com o ombro voltado para o gol. Se estamos jogando com (James) Maddison, (Mohammed) Kudus e Savio, ele tem de jogar como centroavante, e o centroavante tem de olhar para o gol, não?" comentou o treinador.
De Zerbi detalhou ainda situações específicas de jogo em que sentiu que Tel não teve o instinto necessário para aproveitar bolas vindas das pontas. O italiano apontou chances perdidas de atacar cruzamentos para a área, ressaltando que Tel precisa redescobrir os hábitos que formou mais cedo na carreira. "Ou no cruzamento de Robertson. Ele tem de ficar por dentro porque começou (a carreira) como centroavante. Agora está jogando como ponta, mas começou a carreira como centroavante", acrescentou De Zerbi.
Convocações e pressão interna
A tensão em campo veio depois de uma semana em que De Zerbi havia criticado publicamente o desempenho de Tel. Após uma atuação decepcionante contra o Nottingham Forest no fim de semana anterior, o técnico optou por deixar o francês no banco para a visita do Everton. Essa mudança tática fez Dominic Solanke voltar ao time titular pela primeira vez desde abril, enquanto De Zerbi buscava uma solução para a seca de gols de sua equipe. Apesar da mudança de peças, o resultado foi o mesmo, com o Tottenham encontrando dificuldades diante do gol e sem conseguir transformar seu domínio em três pontos.
No entanto, apesar da crítica pública e de depois tê-lo deixado no banco, De Zerbi sustentou que sua relação com o ex-talento do Bayern de Munique segue forte e baseada em respeito mútuo. Ele enfatizou que sua abordagem mais dura nasce de sua crença no potencial do jogador. “Mas eu amo Mathys como jogador, como cara. Não há problema”, afirmou o técnico de forma enfática.
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A frustração aumenta no Tottenham Hotspur Stadium
O empate sem gols contra o Everton deixou os torcedores do Tottenham cada vez mais inquietos, com algumas vaias ouvidas no apito final. A incapacidade da equipe de balançar as redes em 360 minutos de futebol na Premier League é uma preocupação significativa para um time com ambições europeias. O Tottenham agora volta suas atenções para a Copa da Liga Inglesa. O time de De Zerbi enfrenta outro desafio difícil ao viajar para Anfield para encarar o Liverpool no meio da semana.
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