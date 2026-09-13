Roberto De Zerbi explica discussão acalorada em campo com Mathys Tel após empate do Tottenham com o Everton

Um foco principal da discussão se concentrou na transição de Tel entre funções e em suas responsabilidades específicas quando atua pelo meio. De Zerbi foi particularmente enfático sobre o posicionamento do jogador de 21 anos em relação ao gol e aos outros jogadores criativos na escalação do Tottenham. "A postura corporal de um centroavante. O centroavante pode jogar com o ombro voltado para o gol. Se estamos jogando com (James) Maddison, (Mohammed) Kudus e Savio, ele tem de jogar como centroavante, e o centroavante tem de olhar para o gol, não?" comentou o treinador.

De Zerbi detalhou ainda situações específicas de jogo em que sentiu que Tel não teve o instinto necessário para aproveitar bolas vindas das pontas. O italiano apontou chances perdidas de atacar cruzamentos para a área, ressaltando que Tel precisa redescobrir os hábitos que formou mais cedo na carreira. "Ou no cruzamento de Robertson. Ele tem de ficar por dentro porque começou (a carreira) como centroavante. Agora está jogando como ponta, mas começou a carreira como centroavante", acrescentou De Zerbi.