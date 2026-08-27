Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082019005.jpgNews Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Roberto De Zerbi estabelece meta de gols de dois dígitos para Savio após estreia dos sonhos contra o Tottenham

R. De Zerbi
Savinho
Tottenham x Charlton Athletic
Tottenham
Charlton Athletic
Carabao Cup
Premier League

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, desafiou a contratação de peso Savio a acrescentar gols com regularidade ao seu jogo após uma estreia impressionante na goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, na quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa. O ponta brasileiro de £ 85 milhões saiu do banco para marcar no fim, mas seu técnico insistiu que ele precisa atingir dois dígitos em gols para ser considerado de elite.

  • Tottenham dominante atropela o Charlton

    O Tottenham já estava em total controle graças aos gols de Mikey Moore, Dominic Solanke e Kevin Danso antes de Savio estrear saindo do banco aos 71 minutos. O ponta brasileiro precisou de apenas 11 minutos para deixar sua marca, cortando para dentro e acertando o canto inferior com uma finalização rasteira e precisa. Mais tarde, ele foi impedido de marcar dois gols na estreia quando sua tentativa na direção do gol acabou sendo registrada como um gol de Ben Davies após um forte desvio.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082018920.jpgIPS

    Chefe exige dois dígitos

    De Zerbi celebrou o impacto imediato do novo reforço, mas não perdeu tempo em desafiá-lo a entregar números de gols mais altos para dar mais força ao ataque da equipe. Ao falar sobre as expectativas para o ponta, De Zerbi disse: "Sim, foi um dia perfeito para ele. Acho que o maior passo e a maior evolução dele é aumentar o número de gols. Com as qualidades que tem, ele é um dos melhores pontas. Mas os melhores pontas marcam muitos gols.

    "Falei com ele ontem, dois dias atrás. Estabelecemos a meta entre 10 e 12 gols porque precisamos desses gols dos pontas. Na temporada passada, acho que sofremos demais. Também porque o número de gols não foi suficiente para competir por nada além daquela posição."

  • Pressão de uma alta etiqueta de preço

    Há uma expectativa substancial em torno do ponta depois que o Tottenham acertou um acordo de £ 85 milhões com o Manchester City no início desta semana para garantir sua contratação. Durante sua passagem pelo gigante da Premier League, ele somou sete gols e 13 assistências em 84 partidas em todas as competições. A goleada também amplia a forte forma do Tottenham em casa na Copa da Liga Inglesa, com sete vitórias em seus últimos oito confrontos no norte de Londres.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082024594.jpgNews Images

    Confronto de peso do Liverpool se aproxima

    A vitória convincente prepara um confronto de encher os olhos na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, dando ao Tottenham a chance de revanche após a eliminação na semifinal de 2024-25. Antes desse duelo pela copa, o foco imediato de De Zerbi volta para a Premier League, já que o Tottenham recebe o Newcastle United neste fim de semana. Manter esse embalo ofensivo será vital para atravessar uma sequência exigente de jogos.

Championship
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Preston crest
Preston
PNE
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Newcastle crest
Newcastle
NEW