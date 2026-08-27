De Zerbi celebrou o impacto imediato do novo reforço, mas não perdeu tempo em desafiá-lo a entregar números de gols mais altos para dar mais força ao ataque da equipe. Ao falar sobre as expectativas para o ponta, De Zerbi disse: "Sim, foi um dia perfeito para ele. Acho que o maior passo e a maior evolução dele é aumentar o número de gols. Com as qualidades que tem, ele é um dos melhores pontas. Mas os melhores pontas marcam muitos gols.

"Falei com ele ontem, dois dias atrás. Estabelecemos a meta entre 10 e 12 gols porque precisamos desses gols dos pontas. Na temporada passada, acho que sofremos demais. Também porque o número de gols não foi suficiente para competir por nada além daquela posição."