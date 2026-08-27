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Roberto De Zerbi estabelece meta de gols de dois dígitos para Savio após estreia dos sonhos contra o Tottenham
Tottenham dominante atropela o Charlton
O Tottenham já estava em total controle graças aos gols de Mikey Moore, Dominic Solanke e Kevin Danso antes de Savio estrear saindo do banco aos 71 minutos. O ponta brasileiro precisou de apenas 11 minutos para deixar sua marca, cortando para dentro e acertando o canto inferior com uma finalização rasteira e precisa. Mais tarde, ele foi impedido de marcar dois gols na estreia quando sua tentativa na direção do gol acabou sendo registrada como um gol de Ben Davies após um forte desvio.
- IPS
Chefe exige dois dígitos
De Zerbi celebrou o impacto imediato do novo reforço, mas não perdeu tempo em desafiá-lo a entregar números de gols mais altos para dar mais força ao ataque da equipe. Ao falar sobre as expectativas para o ponta, De Zerbi disse: "Sim, foi um dia perfeito para ele. Acho que o maior passo e a maior evolução dele é aumentar o número de gols. Com as qualidades que tem, ele é um dos melhores pontas. Mas os melhores pontas marcam muitos gols.
"Falei com ele ontem, dois dias atrás. Estabelecemos a meta entre 10 e 12 gols porque precisamos desses gols dos pontas. Na temporada passada, acho que sofremos demais. Também porque o número de gols não foi suficiente para competir por nada além daquela posição."
Pressão de uma alta etiqueta de preço
Há uma expectativa substancial em torno do ponta depois que o Tottenham acertou um acordo de £ 85 milhões com o Manchester City no início desta semana para garantir sua contratação. Durante sua passagem pelo gigante da Premier League, ele somou sete gols e 13 assistências em 84 partidas em todas as competições. A goleada também amplia a forte forma do Tottenham em casa na Copa da Liga Inglesa, com sete vitórias em seus últimos oito confrontos no norte de Londres.
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Confronto de peso do Liverpool se aproxima
A vitória convincente prepara um confronto de encher os olhos na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, dando ao Tottenham a chance de revanche após a eliminação na semifinal de 2024-25. Antes desse duelo pela copa, o foco imediato de De Zerbi volta para a Premier League, já que o Tottenham recebe o Newcastle United neste fim de semana. Manter esse embalo ofensivo será vital para atravessar uma sequência exigente de jogos.
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