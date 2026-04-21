Roberto De Zerbi destaca sua “conexão especial” com Xavi Simons após a “ótima” atuação do craque do Tottenham contra o Brighton

Em entrevista ao SpursPlay, o técnico italiano explicou que a função atual de Simons é semelhante à que ele desempenhava quando era jogador. Ele afirmou que essas semelhanças criaram um vínculo especial entre os dois.

“Ele tem sorte de trabalhar comigo — não porque eu seja bom, mas porque eu era o camisa 10”, explicou De Zerbi. “O que ele pensa agora, eu pensava há 20 anos. Por isso, temos uma conexão especial. Tenho uma conexão especial com todos os camisas 10 com quem trabalho. Adoro um número 10. Um número 10 precisa entender que tem que marcar gols e dar assistências, não apenas jogar para agradar as pessoas – gols e assistências.”