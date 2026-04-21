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Roberto De Zerbi destaca sua “conexão especial” com Xavi Simons após a “ótima” atuação do craque do Tottenham contra o Brighton
- AFP
Ligação tática com o número 10
De Zerbi acredita que sua própria trajetória como meio-campista criativo é o segredo por trás da química imediata que estabeleceu com Simons. O jogador de 22 anos foi o catalisador do Spurs no empate em 2 a 2 com o Brighton, dando a assistência para o primeiro gol de Pedro Porro antes de marcar ele mesmo com um gol espetacular aos 77 minutos.
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"É uma sorte trabalhar comigo"
Em entrevista ao SpursPlay, o técnico italiano explicou que a função atual de Simons é semelhante à que ele desempenhava quando era jogador. Ele afirmou que essas semelhanças criaram um vínculo especial entre os dois.
“Ele tem sorte de trabalhar comigo — não porque eu seja bom, mas porque eu era o camisa 10”, explicou De Zerbi. “O que ele pensa agora, eu pensava há 20 anos. Por isso, temos uma conexão especial. Tenho uma conexão especial com todos os camisas 10 com quem trabalho. Adoro um número 10. Um número 10 precisa entender que tem que marcar gols e dar assistências, não apenas jogar para agradar as pessoas – gols e assistências.”
Grandes expectativas em relação ao holandês
Desde que chegou do RB Leipzig por cerca de 52 milhões de libras no verão passado, Simons marcou dois gols e deu cinco assistências em 27 partidas da Premier League. Embora De Zerbi esteja otimista com o desempenho recente de Simons, ele estabeleceu padrões elevados para o jogador da seleção holandesa, exigindo resultados concretos em cada partida para justificar sua vaga no time titular.
“Ele jogou muito bem, uma ótima partida”, acrescentou De Zerbi. “Acho que ele pode jogar cada vez melhor, porque um jogador como ele precisa sentir a confiança do técnico, e eu estou aqui para transmitir toda a confiança de que ele precisa, porque eu fui jogador, fui o camisa 10, e acho que sei o que ele pensa, porque pensava o mesmo quando era jogador. Acho que tenho sorte de ter esse jogador no meu time, mas ele também tem sorte, porque, com o camisa 10, consigo entender melhor do que outros treinadores.”
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Viagem decisiva a Molineux
O Spurs ainda busca sua primeira vitória na Premier League em 2026 e enfrenta um teste decisivo neste sábado, quando viaja ao Molineux para enfrentar o Wolves, último colocado na tabela. Depois de sofrer o gol de empate aos 95 minutos contra o Brighton, o time precisa recuperar rapidamente a solidez defensiva para se manter na Premier League — já que atualmente ocupa a 18ª posição.
Após a viagem às Midlands, o Spurs enfrenta uma reta final difícil contra vários times da metade superior da tabela, o que significa que os três pontos neste fim de semana são quase essenciais para que De Zerbi consiga inspirar uma fuga bem-sucedida no final da temporada.