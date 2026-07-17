Robert Lewandowski não estreou na MLS contra o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, devido ao adiamento do confronto contra o Chicago Fire

A diretoria do clube da casa expressou profundo pesar pelo cancelamento de uma partida que estava programada para ser o primeiro jogo profissional do atacante de 37 anos fora da Europa.

“Compartilhamos da decepção dos nossos torcedores, especialmente devido à empolgação em torno da nossa primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo da FIFA e à expectativa de receber mais de 40 mil torcedores no Soldier Field”, disse o presidente de operações comerciais do Fire, Dave Baldwin.

Ele acrescentou: “Esperávamos que esta noite fosse especial no Soldier Field. Embora saibamos que essa decisão seja decepcionante, a saúde e a segurança devem vir em primeiro lugar. Agradecemos a compreensão dos nossos torcedores e esperamos recebê-los de volta em breve.”