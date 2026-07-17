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Robert LewandowskiGetty
Adhe Makayasa

Traduzido por

Robert Lewandowski não estreou na MLS contra o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, devido ao adiamento do confronto contra o Chicago Fire

R. Lewandowski
Thomas Müller
Chicago Fire FC x Vancouver Whitecaps
Chicago Fire FC
Vancouver Whitecaps
Major League Soccer

A estreia de Robert Lewandowski na MLS foi adiada depois que o grande confronto do Chicago Fire contra o Vancouver Whitecaps foi oficialmente adiado. A partida repleta de estrelas no Soldier Field foi cancelada devido à qualidade do ar perigosa causada pelos incêndios florestais no Canadá, o que forçou os dirigentes da liga a remarcar o confronto de grande repercussão para outubro.

  • Estreia adiada devido à fumaça dos incêndios florestais

    O grande confronto da MLS entre o Fire e o Whitecaps, no Soldier Field, foi oficialmente adiado para 6 de outubro devido à má qualidade do ar em Chicago. A fumaça proveniente dos incêndios florestais no Canadá fez com que o índice de qualidade do ar da cidade atingisse níveis considerados muito prejudiciais à saúde e perigosos. Consequentemente, as autoridades locais fecharam imediatamente todas as praias e piscinas públicas, enquanto o distrito de parques cancelou todas as atividades ao ar livre para garantir a segurança pública.


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  • Chicago Fire FC v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Presidente do clube prioriza a segurança acima de tudo

    A diretoria do clube da casa expressou profundo pesar pelo cancelamento de uma partida que estava programada para ser o primeiro jogo profissional do atacante de 37 anos fora da Europa.

    “Compartilhamos da decepção dos nossos torcedores, especialmente devido à empolgação em torno da nossa primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo da FIFA e à expectativa de receber mais de 40 mil torcedores no Soldier Field”, disse o presidente de operações comerciais do Fire, Dave Baldwin.

    Ele acrescentou: “Esperávamos que esta noite fosse especial no Soldier Field. Embora saibamos que essa decisão seja decepcionante, a saúde e a segurança devem vir em primeiro lugar. Agradecemos a compreensão dos nossos torcedores e esperamos recebê-los de volta em breve.”

  • A liga fica de fora dos holofotes mundiais

    O adiamento prejudica o impulso comercial da MLS, que organizou deliberadamente jogos de destaque entre as semifinais e a final da Copa do Mundo para atrair a atenção do futebol mundial para a América do Norte. A partida era muito aguardada, pois teria colocado Lewandowski frente a frente com seu ex-companheiro do Bayern de Munique, Thomas Müller, pela 23ª vez como adversários.

    Além disso, o adiamento arruinou uma reunião familiar planejada da família Berhalter, que teria colocado o técnico do Fire, Gregg Berhalter, frente a frente com seu filho, o meio-campista do Whitecaps e All-Star da MLS, Sebastian Berhalter.

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  • SPORT BILD Awards In HamburgGetty Images Entertainment

    Aguardam-se ajustes exaustivos na programação

    A reprogramação da partida de outubro certamente complicará a gestão da preparação física de ambas as equipes durante a intensa reta final rumo aos playoffs do campeonato nacional. O Whitecaps precisa manter sua consistência tática para defender sua posição como líder da Conferência Oeste nesta temporada.

    Enquanto isso, a comissão técnica do Fire precisa mudar imediatamente o foco e cuidar da preparação física de Lewandowski para garantir que ele esteja pronto para sua estreia adiada na próxima partida.

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