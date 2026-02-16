Getty/GOAL
Robert Lewandowski não acreditava no que via! Pau Cubarsi conta que o atacante do Barcelona questionou sua idade após uma estreia impressionante e revela que Lamine Yamal “ficou me provocando a semana toda” após um incidente humilhante no treino
A descrença do veterano polonês
A transição de promessa da La Masia para titular da equipe principal aconteceu tão rapidamente para Cubarsí que deixou Lewandowski perplexo. O sensacional adolescente fez sua estreia oficial em janeiro de 2024, durante uma partida da Copa del Rey contra o Unionistas de Salamanca, poucos dias antes de completar 17 anos.
Três dias depois, ele fez sua estreia completa na La Liga contra o Real Betis e causou tanta impressão que resultou em uma conversa hilária com o ex-jogador do Bayern de Munique.
O zagueiro disse ao L’Équipe: “No dia seguinte à minha estreia como titular, Xavi me parabenizou e me desejou um feliz aniversário na frente de todos. Robert Lewandowski se aproximou de mim e perguntou: ‘Você tem mesmo 17 anos?’. Ele não conseguia acreditar no que via. Talvez eu ainda tivesse cara de criança.”
A “humilhação” de Lamine Yamal no campo de treino
A trajetória de Cubarsi até o topo foi acompanhada por seu amigo íntimo e também prodígio, Lamine Yamal. A dupla subiu juntos na hierarquia, embora Cubarsi admita que jogar contra o ala, mesmo nos treinos, pode ser uma experiência dolorosa para o ego. Ele revelou um momento específico em que a habilidade de Yamal o deixou com vergonha durante uma sessão, levando a uma semana de provocações incessantes do vencedor da Euro 2024.
“Lamine e eu temos praticamente a mesma trajetória profissional. Ele progrediu ainda mais rápido. É muito fácil jogar com ele. Você passa a bola para ele e ele decide a partida. Desde criança, ele tem esse dom de decidir jogos. Certa vez, em um treino, durante um um contra um, ele driblou por mim, eu escorreguei e acabei no chão. Ele ficou me provocando durante toda a semana depois disso. Mas o que ele não menciona é que ele chutou... direto para mim! Contanto que não termine em gol, para um zagueiro, tudo bem”, explicou Cubarsi.
O incidente do capacete do “garçom do McDonald's”
A vida em um clube como o Barcelona não é só reuniões táticas sérias e partidas de alto risco; a cultura do vestiário muitas vezes envolve algumas brincadeiras pesadas, como Cubarsi descobriu após uma lesão grave. Depois de sofrer um corte significativo no rosto durante uma partida da Liga dos Campeões contra o Red Star Belgrade no final de 2024, o zagueiro foi forçado a adotar um visual bastante único para suas partidas subsequentes, a fim de garantir sua segurança em campo.
Refletindo sobre o equipamento de proteção que se tornou assunto entre seus companheiros de equipe, o zagueiro brincou que suas escolhas de moda não foram muito bem aceitas pelo resto do time. “Para poder jogar contra o Real Sociedad alguns dias depois, tive que usar um capacete de proteção que me deixava parecido com um funcionário do McDonald's. Meus companheiros me chamavam de garçom do McDonald's”, concluiu, destacando o clima descontraído que existe dentro de um dos times jovens mais talentosos do mundo.
Cubarsi leva uma vida simples, apesar do estrelato
Agora com 19 anos e mais de 110 jogos disputados, Cubarsi tornou-se um nome conhecido em seu país natal. Atualmente, ele tem 10 convocações pela Espanha e foi titular em três dos últimos quatro jogos da seleção nacional. Apesar de sua crescente fama, ele diz que leva uma vida relativamente simples fora dos gramados.
“Na casa dos meus pais, há ovelhas, dois cães, galinhas e patos”, acrescentou. “As ovelhas pastam no gramado e comemos os deliciosos ovos frescos que nossas galinhas põem. Quando volto para casa, desconecto-me completamente.”
