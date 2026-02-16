Robert Lewandowski não acreditava no que via! Pau Cubarsi conta que o atacante do Barcelona questionou sua idade após uma estreia impressionante e revela que Lamine Yamal “ficou me provocando a semana toda” após um incidente humilhante no treino

A transição de promessa da La Masia para titular da equipe principal aconteceu tão rapidamente para Cubarsí que deixou Lewandowski perplexo. O sensacional adolescente fez sua estreia oficial em janeiro de 2024, durante uma partida da Copa del Rey contra o Unionistas de Salamanca, poucos dias antes de completar 17 anos.

Três dias depois, ele fez sua estreia completa na La Liga contra o Real Betis e causou tanta impressão que resultou em uma conversa hilária com o ex-jogador do Bayern de Munique.

O zagueiro disse ao L’Équipe: “No dia seguinte à minha estreia como titular, Xavi me parabenizou e me desejou um feliz aniversário na frente de todos. Robert Lewandowski se aproximou de mim e perguntou: ‘Você tem mesmo 17 anos?’. Ele não conseguia acreditar no que via. Talvez eu ainda tivesse cara de criança.”