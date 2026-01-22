+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Harry Kane Champions LeagueGetty/GOAL
Chris Burton

Robert Lewandowski iguala marca atingida por Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Neymar na Champions League

Robert Lewandowski juntou-se a Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Neymar em um clube exclusivo de artilheiros

O artilheiro polonês voltou a marcar pelo Barcelona no jogo da Liga dos Campeões contra o Slavia Praga. Na verdade, balançou as redes nos dois lados do campo nessa partida, sendo o golo do lado direito o que o levou a atingir a marca de 20 gols na elite das competições europeias pelo Barça.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Lewandowski se junta a Cristiano, Kane e Neymar na Champions

    Lewandowski está em um grupo de elite quando se trata de alcançar esse feito, sendo que apenas alguns dos melhores jogadores conseguiram atingir essa marca. O veterano atacante se transferiu para a Catalunha em 2022, após ter marcado 69 gols em competições continentais pelo gigante alemão Bayern de Munique.

    Ele já ultrapassou a marca de 20 gols pelo Barça, tendo alcançado a marca de dois dígitos em competições europeias na última temporada. Seu gol mais recente veio em uma vitória suada por 4 a 2 sobre o Slavia Praga, que contou com um gol contra antes de selar a vitória conquistada com muita luta. 

    Apenas três outros jogadores marcaram mais de 20 gols na Champions League por dois clubes diferentes. Sem surpresas, Cristiano Ronaldo foi o primeiro a entrar para a história, tendo sido uma presença artilheira no Manchester United e no Real Madrid. O capitão da Inglaterra, Kane, atingiu a mesma marca em passagens por Tottenham e Bayern de Munique, enquanto Neymar a alcançou com Barcelona e Paris Saint-Germain.

    Veja o Barça na LaLiga e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Lewandowski marca em sua 15ª temporada consecutiva na Champions

    Lewandowski agora se juntou a esse grupo, garantindo também que marcou em sua 15ª campanha consecutiva na Champions League. O astro CR7 conseguiu 16, enquanto o gênio Lionel Messi, do Barcelona, e o ex-atacante do Real Madrid, Karim Benzema, estabelecem a marca de referência em 18.

    Após marcar contra o Slavia, abrindo sua contagem de gols na comnpetição europeia em 2025/26 na sexta tentativa, Lewandowski disse: "Finalmente o primeiro gol saiu. Espero que agora fique mais fácil."

    O primeiro gol de Lewandowski na Champions foi marcado em 2011, quando ele ainda jogava pelo Borussia Dortmund, um dos gigantes da Bundesliga. Desde então, ele mantém um desempenho individual notável. 

    Ele já marcou 114 gols em competições da UEFA e permanece em terceiro lugar na lista de todos os tempos, atrás de Messi (132) e Ronaldo (145). Haverá oportunidades para ele se aproximar ainda mais de alguns dos maiores de todos os tempos.

  • Questões futuras: Mudança para a MLS cogitada

    Questiona-se, no entanto, por quanto tempo ele permanecerá no Barcelona. O contrato de Lewandowski, aos 37 anos, está chegando ao fim, aproximando-o da condição de jogador livre. Especula-se que ele seja desejado por equipes dos Estados Unidos, enquanto avalia uma possível transferência para a MLS, onde se juntaria ao craque Messi, do Inter Miami.

    O técnico do Barça, Hansi Flick, ao ser questionado sobre o futuro do icônico camisa 9, disse: “Não sei onde Robert Lewandowski estará na próxima temporada. Estou muito feliz com ele, mas também estou sendo honesto. Conversei com ele. Veremos o que acontece e decidiremos no final da temporada.”

    O próprio jogador tem mantido segredo, dizendo em dezembro de 2025: “Ainda tenho tempo para tomar uma decisão. No momento, não sei onde quero jogar. Não preciso pensar nisso ainda. Não sei que direção tomar, mas não estou sob pressão.”

    Ele prosseguiu dizendo, com a possibilidade de renovação de seu contrato no Camp Nou ainda em aberto: “Não estou conversando com o treinador sobre clubes interessados. Não se trata de reduzir meu salário pela metade. Muita coisa depende dos planos do clube e do que eu quero.”

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26 Super CupGetty

    Contrato de Lewandowski: renovação ou livre no mercado?

    Relatos recentes afirmam que Barcelona está "aberto" à ideia de manter Lewandowski por mais 12 meses. IssoIsso porque o clube não tem um substituto à altura em vista. Ferran Torres tem sido titular absoluto nesta temporada, mas a competição por posições é necessária, o que permite a Flick fazer alterações na equipe enquanto busca títulos importantes em diversas frentes.

    Há rumores de que o Barcelona esteja interessado no ex-atacante do Tottenham, Harry Kane, que possui cláusulas de rescisão em seu contrato com o Bayern. Ele assumiu a posição de titular quando Lewandowski se transferiu para a Allianz Arena e poderia fazer o mesmo novamente caso a transferência para o Camp Nou seja concretizada.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
0