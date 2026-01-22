Robert Lewandowski iguala marca atingida por Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Neymar na Champions League

Lewandowski está em um grupo de elite quando se trata de alcançar esse feito, sendo que apenas alguns dos melhores jogadores conseguiram atingir essa marca. O veterano atacante se transferiu para a Catalunha em 2022, após ter marcado 69 gols em competições continentais pelo gigante alemão Bayern de Munique.

Ele já ultrapassou a marca de 20 gols pelo Barça, tendo alcançado a marca de dois dígitos em competições europeias na última temporada. Seu gol mais recente veio em uma vitória suada por 4 a 2 sobre o Slavia Praga, que contou com um gol contra antes de selar a vitória conquistada com muita luta.

Apenas três outros jogadores marcaram mais de 20 gols na Champions League por dois clubes diferentes. Sem surpresas, Cristiano Ronaldo foi o primeiro a entrar para a história, tendo sido uma presença artilheira no Manchester United e no Real Madrid. O capitão da Inglaterra, Kane, atingiu a mesma marca em passagens por Tottenham e Bayern de Munique, enquanto Neymar a alcançou com Barcelona e Paris Saint-Germain.