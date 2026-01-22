Robert Lewandowski iguala marca atingida por Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Neymar na Champions League

Questiona-se, no entanto, por quanto tempo ele permanecerá no Barcelona. O contrato de Lewandowski, aos 37 anos, está chegando ao fim, aproximando-o da condição de jogador livre. Especula-se que ele seja desejado por equipes dos Estados Unidos, enquanto avalia uma possível transferência para a MLS, onde se juntaria ao craque Messi, do Inter Miami.
O técnico do Barça, Hansi Flick, ao ser questionado sobre o futuro do icônico camisa 9, disse: “Não sei onde Robert Lewandowski estará na próxima temporada. Estou muito feliz com ele, mas também estou sendo honesto. Conversei com ele. Veremos o que acontece e decidiremos no final da temporada.”
O próprio jogador tem mantido segredo, dizendo em dezembro de 2025: “Ainda tenho tempo para tomar uma decisão. No momento, não sei onde quero jogar. Não preciso pensar nisso ainda. Não sei que direção tomar, mas não estou sob pressão.”
Ele prosseguiu dizendo, com a possibilidade de renovação de seu contrato no Camp Nou ainda em aberto: “Não estou conversando com o treinador sobre clubes interessados. Não se trata de reduzir meu salário pela metade. Muita coisa depende dos planos do clube e do que eu quero.”