Robert Lewandowski finalmente quebra o silêncio sobre a situação do seu contrato com o Barcelona em meio a rumores de transferência para a MLS

Apesar de estar satisfeito na La Liga, o veterano tem sido fortemente associado a uma transferência para a Major League Soccer. Relatos sugerem que o Chicago Fire está na liderança da disputa para contratá-lo em uma transferência gratuita. Refletindo sobre transferências que quase aconteceram no passado, incluindo uma ida para o Blackburn frustrada por uma nuvem de cinzas vulcânicas e o interesse do lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski acrescentou: “Naquela época, quando eu estava no Dortmund, eles não me deixaram sair... mas, no final das contas, estou muito feliz com minha carreira!”