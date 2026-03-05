AFP
Robert Lewandowski finalmente quebra o silêncio sobre a situação do seu contrato com o Barcelona em meio a rumores de transferência para a MLS
Paciência acima da pressão
“O que é bom é que não tenho pressão”, explicou Lewandowski em uma nova entrevista à Sky Sports. “Aos 30 anos ou alguns anos mais jovem, esse tipo de sentimento seria diferente... Mas, neste momento, não preciso saber. Tenho paciência. Vou me dar cerca de três meses para decidir o que quero fazer. Eu, só eu.”
Novo desafio na MLS em vista?
Apesar de estar satisfeito na La Liga, o veterano tem sido fortemente associado a uma transferência para a Major League Soccer. Relatos sugerem que o Chicago Fire está na liderança da disputa para contratá-lo em uma transferência gratuita. Refletindo sobre transferências que quase aconteceram no passado, incluindo uma ida para o Blackburn frustrada por uma nuvem de cinzas vulcânicas e o interesse do lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski acrescentou: “Naquela época, quando eu estava no Dortmund, eles não me deixaram sair... mas, no final das contas, estou muito feliz com minha carreira!”
Temporada difícil para Lewandowski
Lewandowski marcou 42 gols em todas as competições pelo Barcelona na temporada passada, mas tem apenas 14 gols até agora nesta temporada. Ferran Torres surgiu como a primeira opção de Flick no meio, com Lewandowski restrito a apenas 10 partidas como titular na La Liga, e há rumores de que ele está mostrando sinais de declínio.
O que vem a seguir?
Lewandowski espera ter mais minutos quando o Barça enfrentar o Athletic Club em seu próximo jogo da La Liga neste fim de semana. O foco então se voltará para a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle, com a equipe de Flick ainda na briga pelo bicampeonato nacional e europeu, o que poderia servir como uma despedida perfeita para Lewandowski, caso ele decida seguir em frente no meio do ano.
