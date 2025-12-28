Robert Lewandowski põe dúvida sobre futuro no Barcelona: "Não sei que caminho tomar"
Lewandowski evita pressa para decidir futuro no Barça
Em entrevista ao jornalista polonês Bogdan Rymanowski, Lewandowski foi direto ao falar do momento que vive, misturando cautela e reflexão.
“Eu ainda tenho tempo para tomar uma decisão”, afirmou. “Neste momento, não sei onde quero jogar. Não há necessidade de pensar nisso agora. Não sei qual direção seguir, mas também não sinto pressão.”
O camisa 9 fez questão de destacar que não há clima tenso nas conversas com a diretoria do Barcelona e que a questão financeira não é determinante.
“Não estou conversando com o treinador sobre clubes interessados”, completou. “Não se trata de reduzir o salário pela metade. Tudo depende muito do plano do clube e do que eu quero.”
- Getty Images Sport
Lesões atrapalham ritmo no início da temporada
A temporada atual está longe de ser tranquila para o capitão da Polônia. Duas lesões logo no começo do calendário atrapalharam sua sequência e dificultaram a consolidação como titular absoluto. Lewandowski admitiu que o lado físico pesou bastante nos primeiros meses.
“Também tive um início de temporada complicado”, disse. “Me machuquei duas vezes. Foi difícil até entrar no time, sabendo da quantidade de jogos que teremos em janeiro, fevereiro e março. Tenho em mente que, na segunda parte da temporada, o ideal é estar bem fisicamente, sem problemas de saúde, para me entregar ao máximo.”
Mesmo com incertezas no clube, a ambição segue alta. Lewandowski não abriu mão de grandes objetivos, tanto por clubes quanto pela seleção, mesmo reconhecendo que vive os últimos anos da carreira.
“Espero que a gente faça dois jogos que nos ajudem a garantir a vaga na Copa do Mundo”, afirmou. “Quero tudo: classificar para a Copa, ganhar o Campeonato Espanhol, a Champions League. Sei que estes são meus últimos anos no futebol.”
Interesse da Arábia Saudita cresce nos bastidores
Fora de campo, o interesse por Lewandowski aumenta. Segundo o jornal espanhol AS, o empresário Pini Zahavi deve se reunir novamente com representantes da Liga Saudita antes da abertura da janela de janeiro. De acordo com a publicação, uma proposta já foi apresentada, embora os clubes envolvidos não tenham sido revelados.
O apelo do Oriente Médio é claro. A Saudi Pro League já atraiu estrelas como Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Karim Benzema e N’Golo Kanté (Al Ittihad). Para Lewandowski, a possibilidade de encerrar a carreira em uma liga em franca expansão, com forte retorno financeiro, é vista como atrativa.
A Arábia Saudita, porém, não é o único caminho. No início do mês, a BBC noticiou que representantes do atacante também conversaram com o Chicago Fire, da MLS. O clube norte-americano busca há meses um nome de impacto mundial e vê Lewandowski como prioridade. Chicago fica na cidade com a maior comunidade polonesa dos Estados Unidos, um fator que poderia facilitar a adaptação. A BBC aponta que o jogador vê com bons olhos uma ida à MLS e que salário não seria um entrave. Ainda assim, o AS destaca que a oferta saudita é financeiramente mais robusta, o que pode pesar na decisão.
- Getty Images Sport
E agora?
O status de Lewandowski no Barcelona já não é tão incontestável. Sob o comando de Hansi Flick, Ferran Torres ganhou espaço e vive grande fase. O ex-Manchester City soma 13 gols em 22 partidas na temporada, sendo 11 deles em La Liga. No campeonato espanhol, apenas Kylian Mbappé marcou mais que Torres, cenário que mexe com a hierarquia ofensiva do Barça e levanta discussões sobre sucessão.
O Barcelona volta do recesso de inverno com o clássico catalão contra o Espanyol, no dia 3 de janeiro, seguido pela semifinal da Supercopa da Espanha diante do Athletic Bilbao. Lewandowski, que retornou na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal após ficar fora de dois jogos, tentará reconquistar espaço no time titular e sair na frente de Ferran Torres.