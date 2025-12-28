Robert Lewandowski põe dúvida sobre futuro no Barcelona: "Não sei que caminho tomar"

Em entrevista ao jornalista polonês Bogdan Rymanowski, Lewandowski foi direto ao falar do momento que vive, misturando cautela e reflexão.

“Eu ainda tenho tempo para tomar uma decisão”, afirmou. “Neste momento, não sei onde quero jogar. Não há necessidade de pensar nisso agora. Não sei qual direção seguir, mas também não sinto pressão.”

O camisa 9 fez questão de destacar que não há clima tenso nas conversas com a diretoria do Barcelona e que a questão financeira não é determinante.

“Não estou conversando com o treinador sobre clubes interessados”, completou. “Não se trata de reduzir o salário pela metade. Tudo depende muito do plano do clube e do que eu quero.”