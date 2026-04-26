Getty Images
Traduzido por
Robert Lewandowski deve deixar o Barcelona neste verão, já que foi identificado o substituto ideal
O fim de uma era se aproxima para o ícone polonês
De acordo com Guillem Ballague, em uma nova coluna para a BBC Sport, Lewandowski deixará o Barcelona no final da temporada, marcando o fim de uma passagem bem-sucedida de quatro anos na Catalunha. Desde que chegou em 2022, o artilheiro polonês tem sido uma revelação, marcando cerca de 120 gols em todas as competições. Apesar de sua eficiência contínua, o atacante completará 38 anos no início da próxima temporada. O clube se manteve aberto a prolongar sua permanência por mais um ano, mas os termos propostos incluíam uma redução salarial significativa e um papel menos importante no elenco, o que não agradou ao atacante.
- Getty Images Sport
Gigantes italianos lideram a corrida pelas contratações
Relatos sugerem que os gigantes italianos Juventus e AC Milan estão em negociações avançadas para uma possível contratação de Lewandowski como jogador sem contrato neste verão. Ambos os clubes estão dispostos a oferecer a ele o papel de destaque que ele ainda almeja no futebol de elite. Embora também tenha sido relatado interesse da Major League Soccer, especificamente do Chicago Fire, esses rumores teriam esfriado, já que Lewandowski prioriza permanecer na Europa. A possibilidade de liderar o ataque de outro gigante histórico europeu continua sendo a principal motivação para o veterano, enquanto ele avalia sua saída iminente do Barça.
A busca por Julian Alvarez
Com sua saída aparentemente confirmada, o Barcelona voltou sua atenção para encontrar um sucessor de nível mundial. Ballague acrescenta que o clube fez de Julián Álvarez sua principal prioridade para a próxima janela de transferências de verão. Conseguir contratar o argentino não será uma tarefa fácil, dadas as complexidades financeiras envolvidas para o Barça. O Atlético de Madrid teria avaliado o atacante em cerca de 120 milhões de euros, um valor que representa um desafio significativo.
E agora?
Com a aproximação da janela de transferências de verão, o Barcelona precisa equilibrar rapidamente suas contas para facilitar a chegada de um substituto de alto nível. Enquanto isso, Lewandowski espera encerrar sua carreira no Barça em grande estilo, enquanto a equipe de Hansi Flick busca o bicampeonato da La Liga. O time volta a campo contra o Osasuna no dia 2 de maio.