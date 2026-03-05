GOAL
Robert Lewandowski dá sua opinião sincera sobre Harry Kane, enquanto o atacante do Bayern de Munique ameaça quebrar seu recorde de gols na Bundesliga
Kane se aproxima de marca histórica
Lewandowski revelou que está acompanhando de perto a busca de Kane pelo seu recorde de gols na Bundesliga, enquanto o capitão da Inglaterra continua a brilhar no futebol alemão com o Bayern.
O atacante polonês, agora com 37 anos e jogando pelo Barcelona, estabeleceu uma marca notável durante a temporada 2020-21 com o Bayern, marcando 41 gols no campeonato em apenas 29 partidas, superando o recorde do lendário Gerd Müller. Com Kane agora liderando o ataque do Bayern de forma prolífica, a possibilidade de esse marco ser desafiado está ficando mais forte a cada semana.
Orgulho, não amargura
Lewandowski insiste que não sente ressentimento em relação à acusação de Kane. Em vez disso, ele vê a situação como uma fonte de orgulho renovado por sua própria conquista.
Em entrevista à Sky Sports, Lewandowski elogiou a consistência e o impacto do jogador da seleção inglesa. “Harry Kane está sempre marcando muitos gols, jogando muito bem e fazendo um ótimo trabalho”, disse ele. “Então eu percebi que fiz isso em 29 jogos... se eu jogasse 34 jogos, imagino que poderia marcar ainda mais! Graças a ele, agora posso me orgulhar ainda mais do meu recorde!”
O mundo em transformação dos atacantes
Lewandowski também aproveitou a oportunidade para refletir sobre a evolução do futebol moderno, sugerindo que o ambiente atual do futebol apresenta desafios diferentes para os aspirantes a atacantes.
“O mundo está mudando”, disse ele. “A posição de atacante é diferente. Não se pode aprender a ser um grande atacante na academia. É preciso ser diferente. É preciso pensar diferente.”
Lewandowski enfatizou que os atacantes de elite devem confiar em seus instintos e agir com liberdade, em vez de seguir instruções táticas rígidas. Ele lembrou uma conversa com Pep Guardiola durante o tempo em que trabalharam juntos no Bayern, quando o técnico o aconselhou a confiar em seu senso natural dentro da área.
“Ele me disse que eu sei exatamente para onde devo ir”, lembrou Lewandowski. “Preciso ter liberdade. Se tiver liberdade, posso ter o melhor desempenho.”
Kane fora do confronto contra o Gladbach
Kane vai perder a partida da Bundesliga desta sexta-feira contra o Borussia Mönchengladbach devido a uma lesão na panturrilha, confirmou o técnico do Bayern, Vincent Kompany, na quinta-feira.
O jogador da seleção inglesa, que vem apresentando um excelente desempenho nesta temporada, deve estar apto para a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta, na terça-feira.
A ausência de Kane representa um revés em sua busca pelo recorde de Lewandowski na Bundesliga. O atacante do Bayern já marcou 30 gols na competição nesta temporada, mas terá que marcar mais 11 nos nove jogos finais do Bayern após a partida contra o Gladbach para igualar a marca de Lewandowski.
