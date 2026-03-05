Robert Lewandowski dá sua opinião sincera sobre Harry Kane, enquanto o atacante do Bayern de Munique ameaça quebrar seu recorde de gols na Bundesliga

Lewandowski também aproveitou a oportunidade para refletir sobre a evolução do futebol moderno, sugerindo que o ambiente atual do futebol apresenta desafios diferentes para os aspirantes a atacantes.

“O mundo está mudando”, disse ele. “A posição de atacante é diferente. Não se pode aprender a ser um grande atacante na academia. É preciso ser diferente. É preciso pensar diferente.”

Lewandowski enfatizou que os atacantes de elite devem confiar em seus instintos e agir com liberdade, em vez de seguir instruções táticas rígidas. Ele lembrou uma conversa com Pep Guardiola durante o tempo em que trabalharam juntos no Bayern, quando o técnico o aconselhou a confiar em seu senso natural dentro da área.

“Ele me disse que eu sei exatamente para onde devo ir”, lembrou Lewandowski. “Preciso ter liberdade. Se tiver liberdade, posso ter o melhor desempenho.”