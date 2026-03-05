Goal.com
Harry Kane Robert Lewandowski GFXGOAL
أحمد رفعت

Traduzido por

Robert Lewandowski dá sua opinião sincera sobre Harry Kane, enquanto o atacante do Bayern de Munique ameaça quebrar seu recorde de gols na Bundesliga

À medida que Harry Kane se aproxima do icônico recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga, estabelecido por Robert Lewandowski, a lenda polonesa quebrou o silêncio sobre a perseguição do atacante do Bayern de Munique. Em vez de se sentir ameaçado, Lewandowski elogiou, demonstrou orgulho e ofereceu uma visão poderosa sobre o que realmente faz um atacante de classe mundial.

  • Kane se aproxima de marca histórica

    Lewandowski revelou que está acompanhando de perto a busca de Kane pelo seu recorde de gols na Bundesliga, enquanto o capitão da Inglaterra continua a brilhar no futebol alemão com o Bayern.

    O atacante polonês, agora com 37 anos e jogando pelo Barcelona, estabeleceu uma marca notável durante a temporada 2020-21 com o Bayern, marcando 41 gols no campeonato em apenas 29 partidas, superando o recorde do lendário Gerd Müller. Com Kane agora liderando o ataque do Bayern de forma prolífica, a possibilidade de esse marco ser desafiado está ficando mais forte a cada semana.

    • Publicidade
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Orgulho, não amargura

    Lewandowski insiste que não sente ressentimento em relação à acusação de Kane. Em vez disso, ele vê a situação como uma fonte de orgulho renovado por sua própria conquista.

    Em entrevista à Sky Sports, Lewandowski elogiou a consistência e o impacto do jogador da seleção inglesa. “Harry Kane está sempre marcando muitos gols, jogando muito bem e fazendo um ótimo trabalho”, disse ele. “Então eu percebi que fiz isso em 29 jogos... se eu jogasse 34 jogos, imagino que poderia marcar ainda mais! Graças a ele, agora posso me orgulhar ainda mais do meu recorde!”

  • O mundo em transformação dos atacantes

    Lewandowski também aproveitou a oportunidade para refletir sobre a evolução do futebol moderno, sugerindo que o ambiente atual do futebol apresenta desafios diferentes para os aspirantes a atacantes.

    “O mundo está mudando”, disse ele. “A posição de atacante é diferente. Não se pode aprender a ser um grande atacante na academia. É preciso ser diferente. É preciso pensar diferente.”

    Lewandowski enfatizou que os atacantes de elite devem confiar em seus instintos e agir com liberdade, em vez de seguir instruções táticas rígidas. Ele lembrou uma conversa com Pep Guardiola durante o tempo em que trabalharam juntos no Bayern, quando o técnico o aconselhou a confiar em seu senso natural dentro da área.

    “Ele me disse que eu sei exatamente para onde devo ir”, lembrou Lewandowski. “Preciso ter liberdade. Se tiver liberdade, posso ter o melhor desempenho.”

  • Harry KaneGetty

    Kane fora do confronto contra o Gladbach

    Kane vai perder a partida da Bundesliga desta sexta-feira contra o Borussia Mönchengladbach devido a uma lesão na panturrilha, confirmou o técnico do Bayern, Vincent Kompany, na quinta-feira.

    O jogador da seleção inglesa, que vem apresentando um excelente desempenho nesta temporada, deve estar apto para a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta, na terça-feira.

    A ausência de Kane representa um revés em sua busca pelo recorde de Lewandowski na Bundesliga. O atacante do Bayern já marcou 30 gols na competição nesta temporada, mas terá que marcar mais 11 nos nove jogos finais do Bayern após a partida contra o Gladbach para igualar a marca de Lewandowski.

