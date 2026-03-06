AFP
Traduzido por
River Plate boicota a Federação Argentina de Futebol enquanto os gigantes de Buenos Aires criticam regras “pouco claras” em meio a investigação por evasão fiscal
Uma liderança fragmentada
A tensão de longa data entre o River Plate e a AFA atingiu um ponto crítico na quinta-feira, quando o clube, presidido por Stefano Di Carlo, anunciou sua retirada imediata de todas as reuniões do Comitê Executivo. Essa medida coincide com uma grande tempestade judicial envolvendo a AFA e seu presidente, Claudio Tapia. As autoridades federais estão atualmente investigando uma suposta fraude de 19,3 bilhões de pesos (11 milhões de libras/14 milhões de dólares) relacionada a contribuições previdenciárias e retenções fiscais. Enquanto outros clubes profissionais iniciaram uma greve para protestar contra essa investigação, o River escolheu um caminho diferente de resistência, acusando a AFA de não fornecer um processo “claro e previsível” para a tomada de decisões de alto nível.
- Getty Images Sport
Exigindo transparência
Em comunicado oficial, o gigante de Buenos Aires expressou profunda insatisfação com as operações internas da AFA. “O funcionamento atual do Comitê Executivo carece das garantias processuais necessárias para assegurar um processo decisório claro e previsível”, explicou o clube. “Nossa instituição acredita que as discussões sobre o futuro do futebol argentino devem ser conduzidas por meio de procedimentos claros e previsíveis: com os tópicos incluídos na agenda com bastante antecedência e submetidos à votação dos membros relevantes. Em várias ocasiões, os procedimentos operacionais observados não refletiram esses mecanismos, resultando em processos menos transparentes do que aqueles a que o River Plate está acostumado no funcionamento de seu próprio Conselho de Administração.”
O River argumentou que questões críticas eram frequentemente discutidas sem serem formalmente apresentadas para avaliação ou votação, uma prática que, segundo eles, estava muito abaixo dos padrões profissionais de seu conselho. Consequentemente, o clube confirmou: “Até que os mecanismos acima mencionados sejam corrigidos, o clube decidiu não participar das reuniões do Comitê Executivo da Associação Argentina de Futebol”.
Guerra política e estrutura da liga
Apesar do boicote, a postura do River é sutil, pois continua apoiando a resistência da AFA contra a pressão do presidente Javier Milei para a criação de “Corporações Esportivas”. Assim como Tapia, o River continua sendo um defensor ferrenho do modelo tradicional de associação civil sem fins lucrativos. No entanto, o clube aproveitou esta crise para reafirmar a exigência de uma liga nacional mais elitista. Desde 2013, o Millonario tem feito pressão para que a Primeira Divisão Argentina seja reduzida do seu atual formato inflacionado de 30 equipes para uma liga tradicional de 20 equipes, acreditando que a estrutura atual dilui a qualidade da competição e dificulta o crescimento financeiro.
- Getty Images Sport
Um impasse em Buenos Aires
O futuro imediato do futebol argentino permanece envolto em incertezas, à medida que a greve dos clubes e a investigação judicial ganham força. A recusa do River em se envolver com o Comitê Executivo da AFA coloca uma pressão significativa sobre Tapia para reformar seu estilo de liderança, se ele deseja manter o apoio do clube mais bem-sucedido do país. Para os jogadores e torcedores, o foco continua sendo quando as partidas profissionais serão retomadas em meio à greve em andamento. Com a agência tributária do governo, ARCA, sem dar sinais de recuo, a AFA enfrenta uma batalha dupla: uma luta jurídica pela sua sobrevivência e uma luta política para trazer seu maior membro de volta à mesa de negociações.
Publicidade