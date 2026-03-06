River Plate boicota a Federação Argentina de Futebol enquanto os gigantes de Buenos Aires criticam regras “pouco claras” em meio a investigação por evasão fiscal

Em comunicado oficial, o gigante de Buenos Aires expressou profunda insatisfação com as operações internas da AFA. “O funcionamento atual do Comitê Executivo carece das garantias processuais necessárias para assegurar um processo decisório claro e previsível”, explicou o clube. “Nossa instituição acredita que as discussões sobre o futuro do futebol argentino devem ser conduzidas por meio de procedimentos claros e previsíveis: com os tópicos incluídos na agenda com bastante antecedência e submetidos à votação dos membros relevantes. Em várias ocasiões, os procedimentos operacionais observados não refletiram esses mecanismos, resultando em processos menos transparentes do que aqueles a que o River Plate está acostumado no funcionamento de seu próprio Conselho de Administração.”

O River argumentou que questões críticas eram frequentemente discutidas sem serem formalmente apresentadas para avaliação ou votação, uma prática que, segundo eles, estava muito abaixo dos padrões profissionais de seu conselho. Consequentemente, o clube confirmou: “Até que os mecanismos acima mencionados sejam corrigidos, o clube decidiu não participar das reuniões do Comitê Executivo da Associação Argentina de Futebol”.