Raisa Simplicio

Rio de Janeiro se candidata para receber nova final da Copa Libertadores

Cidade carioca já foi palco da grande decisão em duas oportunidades

O Rio de Janeiro se candidatou para receber a final da Copa Libertadores de 2027, a informação foi confirmada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. A cidade carioca já recebeu duas edições. Em 2020, disputada por Palmeiras e Santos, e em 2023, disputada por Fluminense e Boca Junior.

Além do Rio, Brasília e La Plata, na Argentina, manifestaram a intenção de receber a final da maior competição de clubes da América do Sul no ano de 2027. Para 2026, a Conmebol já definiu Montevidéu como sede.

A partida será disputada mais uma vez no estádio Centenário. Em entrevista à ESPN, antes do duelo entre Palmeiras e Flamengo, Alejandro Dominguez fez o anuncio oficial:

“Fizemos ontem um conselho e se decidiu que a final será jogada em Montevidéu, no Estádio Centenário, justo antes dos trabalhos de reestruturação do estádio”, disse o dirigente.

Vale destacar que o estádio Centenário será palco de jogos da Copa do Mundo de 2030 e passará por uma grande reforma após a decisão da Libertadores do ano que vem.

  • FINAIS ÚNICAS

    Desde o início das finais únicas, essas foram as sedes: 

    2019 - Monumental, Lima

    2020- Maracanã, Rio de Janeiro

    2021 - Centenário, Montevidéu

    2022 - Monumental Isidro Romero Cabo, Guayaquil

    2023 - Maracanã, Rio de Janeiro

    2024 - Mas Monumental, Buenos Aires

    2025 - Monumental, Lima

