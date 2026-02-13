“Ridículo” – Sir Jim Ratcliffe criticado pelo capitão da seleção inglesa de rúgbi enquanto continuam as críticas aos seus comentários sobre imigração

Ratcliffe provocou uma reação violenta dentro do mundo do esporte após comentários totalmente espontâneos sobre imigração em uma entrevista à Sky News. O fundador da INEOS disse que o Reino Unido havia sido “colonizado por imigrantes”. Seus comentários causaram repulsa, e Itoje, capitão da seleção inglesa de rúgbi, também reagiu.

Itoje perdeu o início do campo de treinamento do Six Nations para comparecer ao funeral de sua mãe na Nigéria.

Ele disse, segundo o The Guardian: “Obviamente, não concordo com a linguagem que ele usou.

Nasci neste país, sou descendente de nigerianos e acho ridículo dizer que a Grã-Bretanha foi colonizada por imigrantes, porque isso está muito longe da verdade. Acho que é errado.”

Ele também revelou seu orgulho em representar seu país, acrescentando: “Tem sido ótimo estar de volta à Inglaterra; é uma das coisas que minha mãe amava. Não venho de uma família tradicionalmente ligada ao rúgbi, mas meus pais se tornaram apaixonados pelo esporte. Ela sempre amou o fato de eu ser um representante desta equipe.”