“Ridículo” – Sir Jim Ratcliffe criticado pelo capitão da seleção inglesa de rúgbi enquanto continuam as críticas aos seus comentários sobre imigração
A reação negativa de Ratcliffe
Ratcliffe provocou uma reação violenta dentro do mundo do esporte após comentários totalmente espontâneos sobre imigração em uma entrevista à Sky News. O fundador da INEOS disse que o Reino Unido havia sido “colonizado por imigrantes”. Seus comentários causaram repulsa, e Itoje, capitão da seleção inglesa de rúgbi, também reagiu.
Itoje perdeu o início do campo de treinamento do Six Nations para comparecer ao funeral de sua mãe na Nigéria.
Ele disse, segundo o The Guardian: “Obviamente, não concordo com a linguagem que ele usou.
Nasci neste país, sou descendente de nigerianos e acho ridículo dizer que a Grã-Bretanha foi colonizada por imigrantes, porque isso está muito longe da verdade. Acho que é errado.”
Ele também revelou seu orgulho em representar seu país, acrescentando: “Tem sido ótimo estar de volta à Inglaterra; é uma das coisas que minha mãe amava. Não venho de uma família tradicionalmente ligada ao rúgbi, mas meus pais se tornaram apaixonados pelo esporte. Ela sempre amou o fato de eu ser um representante desta equipe.”
Ratcliffe provoca intensa reação negativa
Os comentários de Ratcliffe provocaram uma onda de reações negativas.
O bilionário coproprietário do Manchester United, que reside em Mônaco, foi instado a pedir desculpas após dar uma entrevista à Sky News, na qual afirmou: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, na verdade, não foi? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
O primeiro-ministro Keir Starmer considerou os comentários de Ratcliffe “ofensivos e errados” e pediu ao coproprietário do United que se desculpasse. Andy Burnham também se pronunciou sobre as palavras de Ratcliffe, descrevendo-as como “imprecisas, insultuosas e inflamatórias” e pedindo ao empresário de 73 anos que retirasse seus comentários.
A tentativa de desculpas de Ratcliffe
Ratcliffe emitiu uma declaração que dizia: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico. Meus comentários foram feitos enquanto respondia a perguntas sobre a política do Reino Unido na Cúpula da Indústria Europeia em Antuérpia, onde discutia a importância do crescimento econômico, empregos, habilidades e manufatura no Reino Unido. Minha intenção era enfatizar que os governos devem gerenciar a migração juntamente com o investimento em habilidades, indústria e empregos, para que a prosperidade a longo prazo seja compartilhada por todos. É fundamental que mantenhamos um debate aberto sobre os desafios enfrentados pelo Reino Unido.”
O Manchester United Supporters' Trust (MUST) também reagiu às palavras de Ratcliffe nas redes sociais, postando: “O Manchester United pertence a todos os seus torcedores. Nenhum torcedor deve se sentir excluído de acompanhar ou apoiar o clube por causa de sua raça, religião, nacionalidade ou origem. Os comentários da alta liderança do clube devem facilitar a inclusão, não dificultá-la. Não se trata de política, mas de garantir que os responsáveis pelo Manchester United ajam de forma a unir os torcedores, em vez de marginalizar qualquer parte da nossa base de fãs.”
A Associação de Futebol está agora analisando os comentários de Ratcliffe para verificar se houve violação das regras, de acordo com o The Athletic. As regras da FA estabelecem que os “participantes” — o que incluiria Ratcliffe como diretor do Manchester United — devem agir no melhor interesse do jogo e evitar condutas impróprias ou desonrosas.
O que vem a seguir?
A saga Ratcliffe surge num momento em que o United substituiu Ruben Amorim por Michael Carrick como treinador e somou cinco jogos sem derrotas, voltando ao top quatro da Premier League. O United enfrenta o Everton na próxima semana, a 23 de fevereiro, após um fim de semana de folga devido à sua eliminação da FA Cup.
