“Ridículo” – Sir Jim Ratcliffe criticado pelo capitão da seleção inglesa de rúgbi enquanto continuam as críticas aos seus comentários sobre imigração

Sir Jim Ratcliffe foi criticado pelo capitão da seleção inglesa de rúgbi, Maro Itoje, após o co-proprietário do Manchester United ter feito declarações controversas sobre a imigração. O fundador da INEOS afirmou que o Reino Unido foi “colonizado por imigrantes”, o que provocou reações negativas tanto dentro como fora do mundo do esporte.

  • A reação negativa de Ratcliffe

    Ratcliffe provocou uma reação violenta dentro do mundo do esporte após comentários totalmente espontâneos sobre imigração em uma entrevista à Sky News. O fundador da INEOS disse que o Reino Unido havia sido “colonizado por imigrantes”. Seus comentários causaram repulsa, e Itoje, capitão da seleção inglesa de rúgbi, também reagiu.

    Itoje perdeu o início do campo de treinamento do Six Nations para comparecer ao funeral de sua mãe na Nigéria.

    Ele disse, segundo o The Guardian: “Obviamente, não concordo com a linguagem que ele usou.

    Nasci neste país, sou descendente de nigerianos e acho ridículo dizer que a Grã-Bretanha foi colonizada por imigrantes, porque isso está muito longe da verdade. Acho que é errado.”

    Ele também revelou seu orgulho em representar seu país, acrescentando: “Tem sido ótimo estar de volta à Inglaterra; é uma das coisas que minha mãe amava. Não venho de uma família tradicionalmente ligada ao rúgbi, mas meus pais se tornaram apaixonados pelo esporte. Ela sempre amou o fato de eu ser um representante desta equipe.”

    Ratcliffe provoca intensa reação negativa

    Os comentários de Ratcliffe provocaram uma onda de reações negativas.

    O bilionário coproprietário do Manchester United, que reside em Mônaco, foi instado a pedir desculpas após dar uma entrevista à Sky News, na qual afirmou: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, na verdade, não foi? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”

    O primeiro-ministro Keir Starmer considerou os comentários de Ratcliffe “ofensivos e errados” e pediu ao coproprietário do United que se desculpasse. Andy Burnham também se pronunciou sobre as palavras de Ratcliffe, descrevendo-as como “imprecisas, insultuosas e inflamatórias” e pedindo ao empresário de 73 anos que retirasse seus comentários.

  • A tentativa de desculpas de Ratcliffe

    Ratcliffe emitiu uma declaração que dizia: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico. Meus comentários foram feitos enquanto respondia a perguntas sobre a política do Reino Unido na Cúpula da Indústria Europeia em Antuérpia, onde discutia a importância do crescimento econômico, empregos, habilidades e manufatura no Reino Unido. Minha intenção era enfatizar que os governos devem gerenciar a migração juntamente com o investimento em habilidades, indústria e empregos, para que a prosperidade a longo prazo seja compartilhada por todos. É fundamental que mantenhamos um debate aberto sobre os desafios enfrentados pelo Reino Unido.”

    O Manchester United Supporters' Trust (MUST) também reagiu às palavras de Ratcliffe nas redes sociais, postando: “O Manchester United pertence a todos os seus torcedores. Nenhum torcedor deve se sentir excluído de acompanhar ou apoiar o clube por causa de sua raça, religião, nacionalidade ou origem. Os comentários da alta liderança do clube devem facilitar a inclusão, não dificultá-la. Não se trata de política, mas de garantir que os responsáveis pelo Manchester United ajam de forma a unir os torcedores, em vez de marginalizar qualquer parte da nossa base de fãs.”

    A Associação de Futebol está agora analisando os comentários de Ratcliffe para verificar se houve violação das regras, de acordo com o The Athletic. As regras da FA estabelecem que os “participantes” — o que incluiria Ratcliffe como diretor do Manchester United — devem agir no melhor interesse do jogo e evitar condutas impróprias ou desonrosas.

    O que vem a seguir?

    A saga Ratcliffe surge num momento em que o United substituiu Ruben Amorim por Michael Carrick como treinador e somou cinco jogos sem derrotas, voltando ao top quatro da Premier League. O United enfrenta o Everton na próxima semana, a 23 de fevereiro, após um fim de semana de folga devido à sua eliminação da FA Cup.

