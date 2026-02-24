Getty Images Sport
“Ridículo!” – O Chelsea cometeu “erros graves” ao demitir Enzo Maresca, com “algo não muito certo” sob o comando de Liam Rosenior, insiste Jon Obi Mikel
A surpreendente saída de Maresca do Chelsea
A saída de Maresca foi um choque para muitos, após uma curta passagem repleta de conquistas, que trouxe troféus e pedigree europeu de volta ao oeste de Londres, antes que uma falha na comunicação com a diretoria do clube levasse à sua demissão.
O técnico italiano teve um período frutífero no comando, garantindo a Conference League e o Mundial de Clubes, além de manter o Blues firme na briga pela classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, uma sequência ruim de apenas uma vitória nas últimas sete partidas da Premier League foi o catalisador para que a diretoria tomasse essa decisão.
Liam Rosenior foi rapidamente nomeado seu sucessor e, embora o ex-técnico do Strasbourg tenha inicialmente supervisionado uma melhora nos resultados, os recentes tropeços contra Leeds e Burnley levaram ícones do clube, como Mikel, a questionar se o caminho certo está sendo seguido no Bridge.
Mikel critica “erro grave” da diretoria do Chelsea
Em entrevista ao podcast Obi One, Mikel não mediu palavras ao avaliar a situação atual do seu antigo clube. O nigeriano, que passou mais de uma década no oeste de Londres, expressou sua descrença com a decisão de dispensar um técnico que modernizou o estilo de jogo da equipe. Ele sugeriu que as bases construídas sob o regime anterior foram descartadas precipitadamente, deixando o time em um estado de transição que prejudicou seu ímpeto na corrida pelas quatro primeiras posições.
“Tínhamos Enzo Maresca. Eu já disse isso, acho que foi um grande erro demiti-lo. Quero dizer, é ridículo”, disse Mikel no podcast Obi One. “Sim, um técnico que nos conquistou a Copa do Mundo de Clubes, nos conquistou a Liga Conferência, tínhamos algum tipo de identidade na forma como jogávamos. Demos um passo à frente e recuamos cinco passos. Liam chegou e venceu jogos, mas há algo que está faltando. Algo não está certo.”
Erros dispendiosos colocam em dúvida Rosenior
O período de lua de mel para Rosenior parece ter chegado a um fim abrupto após resultados frustrantes contra Burnley e Leeds. O Chelsea empatou em 1 a 1 com o Burnley, partida em que Wesley Fofana foi expulso, e desperdiçou uma vantagem de dois gols para empatar em 2 a 2 com o Leeds. Esses pontos perdidos custaram caro na disputada batalha pela vaga na Liga dos Campeões, permitindo que os rivais diminuíssem a diferença e aumentando o escrutínio sobre a abordagem tática de Rosenior à medida que o final da temporada se aproxima.
Apesar das críticas de ex-jogadores como Mikel, Rosenior manteve um sólido histórico de pontos por jogo desde que chegou a Londres. No entanto, a falta de uma “identidade” clara — um tema recorrente nas críticas de Mikel — deixou a torcida inquieta. A insistência do ex-meio-campista de que o clube deu “cinco passos para trás” reflete uma preocupação crescente de que o progresso tático alcançado durante a gestão de Maresca tenha sido sacrificado em nome de um pragmatismo de curto prazo que agora começa a falhar na prática.
O que vem a seguir para o Chelsea?
A pressão sobre Rosenior deve se intensificar, já que o Chelsea se prepara para uma sequência brutal de jogos que podem definir sua temporada. O time está atualmente em quinto lugar na tabela da Premier League, empatado em pontos com o sexto colocado Liverpool após seus recentes empates. Com a disputa pelas vagas europeias ficando acirrada, cada ponto é vital, mas a programação dos próximos jogos oferece pouco descanso para um time que, segundo Mikel, atualmente carece dos ingredientes necessários para um sucesso sustentável no mais alto nível.
O Chelsea deve enfrentar o Arsenal e o Aston Villa fora de casa nas duas próximas partidas, antes de uma sequência desafiadora de jogos que inclui receber o Newcastle United e o Manchester City, além de uma viagem ao Everton. Com a disputa pela Liga dos Campeões em um fio e lendas do clube expressando publicamente seu descontentamento, Rosenior enfrenta seu maior desafio até agora para provar que a decisão “ridícula” da diretoria de trocar de técnico no meio da temporada foi realmente a correta para o futuro do clube.
