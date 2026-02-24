“Ridículo!” – O Chelsea cometeu “erros graves” ao demitir Enzo Maresca, com “algo não muito certo” sob o comando de Liam Rosenior, insiste Jon Obi Mikel

A saída de Maresca foi um choque para muitos, após uma curta passagem repleta de conquistas, que trouxe troféus e pedigree europeu de volta ao oeste de Londres, antes que uma falha na comunicação com a diretoria do clube levasse à sua demissão.

O técnico italiano teve um período frutífero no comando, garantindo a Conference League e o Mundial de Clubes, além de manter o Blues firme na briga pela classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, uma sequência ruim de apenas uma vitória nas últimas sete partidas da Premier League foi o catalisador para que a diretoria tomasse essa decisão.

Liam Rosenior foi rapidamente nomeado seu sucessor e, embora o ex-técnico do Strasbourg tenha inicialmente supervisionado uma melhora nos resultados, os recentes tropeços contra Leeds e Burnley levaram ícones do clube, como Mikel, a questionar se o caminho certo está sendo seguido no Bridge.