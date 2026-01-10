AFP
Richarlison é substituído com dores e pode ser novo desfalque por lesão do Tottenham
Noite ruim do Tottenham após lesão de Richarlison
Depois de começar a partida contra o Bournemouth no banco, Richarlison ganhou novamente a vaga de titular na partida da FA Cup contra o Aston Villa.
Tendo apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o técnico do Tottenham, Thomas Frank, buscava um bom resultado para aliviar a pressão sobre o seu trabalho contra o time de Unai Emery, que estão atualmente em terceiro na Premier League.
No entanto, tanto Richarlison quanto a noite do Tottenham começou da pior maneira quando Emiliano Buendía colocou o Villa na frente após apenas 22 minutos no Tottenham Hotspur Stadium. A noite ainda piorou quando o ex-atacante do Everton e do Watford, Richarlison, caiu com o que parecia ser uma lesão no músculo posterior da coxa, apenas alguns minutos depois.
Depois de receber atendimento, o atacante não conseguiu continuar e foi substituído por Kolo Muani, que voltou ao banco após começar de titular contra o Bournemouth.
Tottenham sofre a décima primeira derrota da temporada
Logo após a saída de Richarlison, Morgan Rogers aumentou a vantagem para o Villa em um chute indefensável para Vicario.
No segundo tempo, o Tottenham melhorou e Wilson Odobert diminuiu marcando seu segundo gol na temporada. A equipe de Londres até chegou a empatar, quando Xavi Simons driblou Marco Bizot e concluiu ao gol vazio, antes de ser anulado por impedimento. Ao fim da partida, os Spurs amarguraram sua 11ª derrota na temporada, enquanto o Villa registrou sua 13ª vitória nos últimos 15 jogos.
Em entrevista à BBC, Morgan Rogers, autor do gol da vitória, disse: "Fomos bem no primeiro tempo, no segundo eles jogaram muito bem. Tivemos que nos esforçar bastante e acho que merecemos a vitória no final. Estou me sentindo muito bem, estou em uma boa fase, mas o time também como um todo. Este foi um grande teste e acho que conseguimos superá-lo muito bem".
Thomas Frank se preocupa com Richarlison
O Tottenham agora torce para que Richarlison não fique afastado por muito tempo, enquanto Frank tenta lidar com a extensa lista de lesionados no clube. o dinamarquês está atualmente sem James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall e Mohamed Kudus.
Os Spurs tiveram o retorno de Dominic Solanke, que foi substituído aos 83 minutos na volta após um longo período afastado por uma lesão no tornozelo. Destiny Udogie, que também vem lutando contra problemas na coxa, estava presente no banco de reservas.
Na preparação para o jogo de hoje contra o Aston Villa, o técnico do Tottenham deu uma atualização sobre alguns lesionados, dizendo: "Sim, Lucas está sendo avaliado hoje, saberemos mais tarde sobre ele. O mesmo com Rodri, a lesão no tendão da coxa de Rodri parece ser mais grave, infelizmente, não sabemos o prazo para isso, também saberemos mais tarde".
"Kudus, infelizmente, tem uma lesão mais séria no tendão do quadríceps, então esperamos que ele volte após a pausa internacional de março".
"E então, a última sobre Dejan Kulusevski é que sabemos que é uma lesão complicada, se há uma pessoa que pode acelerar isso, é o Dejan, ele é um profissional de alto nível e tem uma mentalidade excelente. A coisa mais importante é remover a dor no joelho. Ele recebeu uma injeção para ajudar nisso há 10 dias, sabemos que em três a quatro semanas se isso estabilizar, e quando estabilizar, esperamos que ele esteja em campo e a partir daí veremos o que acontece".
Tottenham buscará sua recuperação contra o West Ham
Embora ainda não se saiba se Richarlison sofreu uma lesão grave, o Tottenham - que foi novamente vaiado por seus torcedores após a derrota para o Villa - buscará se recuperar contra o West Ham, que está enfrentando dificuldades, na Premier League no próximo sábado (17).
Enquanto isso, o Villa de Emery - que descobrirá seus adversários na quarta fase da FA Cup no sorteio da próxima segunda-feira (12) - enfrentará o Everton, que está em má fase, na próxima rodada da Premier League.
