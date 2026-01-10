Richarlison é substituído com dores e pode ser novo desfalque por lesão do Tottenham

Depois de começar a partida contra o Bournemouth no banco, Richarlison ganhou novamente a vaga de titular na partida da FA Cup contra o Aston Villa.

Tendo apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o técnico do Tottenham, Thomas Frank, buscava um bom resultado para aliviar a pressão sobre o seu trabalho contra o time de Unai Emery, que estão atualmente em terceiro na Premier League.

No entanto, tanto Richarlison quanto a noite do Tottenham começou da pior maneira quando Emiliano Buendía colocou o Villa na frente após apenas 22 minutos no Tottenham Hotspur Stadium. A noite ainda piorou quando o ex-atacante do Everton e do Watford, Richarlison, caiu com o que parecia ser uma lesão no músculo posterior da coxa, apenas alguns minutos depois.

Depois de receber atendimento, o atacante não conseguiu continuar e foi substituído por Kolo Muani, que voltou ao banco após começar de titular contra o Bournemouth.