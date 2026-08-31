A possível transferência de Richarlison para o Everton ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (31). Em meio às conversas entre Tottenham e clube de Merseyside, o atacante brasileiro publicou um desabafo nas redes sociais e deixou claro que pretende participar diretamente das decisões sobre seu futuro.
Richarlison cobra respeito ao Tottenham e reforça desejo de voltar ao Everton
- AFP
O que Richarlison disse?
"Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesse tempo e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores… acreditem!", escreveu.
O brasileiro também ressaltou que nunca colocou seus interesses acima dos do clube. Segundo Richarlison, uma eventual saída precisaria ser positiva para o Tottenham para que ele aceitasse a negociação.
"Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar teria também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria… como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida", afirmou.
"Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim", completou.
Em outra postagem, o atacante afirmou: "Se entrarem em um acordo entre Spurs e Everton, eu volto para o meu time do coração. Minha intenção era, sim, voltar ao lugar onde fui muito feliz, só que as negociações estavam sendo conduzidas do jeito que as pessoas queriam, e não vai ser desse jeito. Apesar desse tumulto, eu tenho contrato com os Spurs e estarei à disposição do clube."
- AFP
Negociação com o Everton
O futuro de Richarlison passou a ser um dos assuntos dos últimos dias no Tottenham. No sábado, Roberto De Zerbi revelou que o brasileiro está entre os atletas que manifestaram o desejo de deixar o clube. Richarlison sequer apareceu na lista de relacionados para o compromisso pela Premier League, enquanto Tottenham e Everton negociavam sua transferência.
A situação, porém, sofreu uma mudança nas últimas horas. Depois de relatos da imprensa inglesa indicando que o retorno ao Everton estava próximo, a manifestação de Richarlison sugere que houve algum entrave nas conversas entre os clubes. A janela de transferências na Inglaterra se encerra nesta terça-feira (1).
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