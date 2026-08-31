Richarlison cobra respeito ao Tottenham e reforça desejo de voltar ao Everton

"Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesse tempo e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores… acreditem!", escreveu.

O brasileiro também ressaltou que nunca colocou seus interesses acima dos do clube. Segundo Richarlison, uma eventual saída precisaria ser positiva para o Tottenham para que ele aceitasse a negociação.

"Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar teria também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria… como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida", afirmou.

"Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim", completou.

Em outra postagem, o atacante afirmou: "Se entrarem em um acordo entre Spurs e Everton, eu volto para o meu time do coração. Minha intenção era, sim, voltar ao lugar onde fui muito feliz, só que as negociações estavam sendo conduzidas do jeito que as pessoas queriam, e não vai ser desse jeito. Apesar desse tumulto, eu tenho contrato com os Spurs e estarei à disposição do clube."