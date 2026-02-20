Getty Images Sport
Richard Ledezma, Brian Gutiérrez e Armando González lideram a lista da seleção mexicana para enfrentar a Islândia
Ex-jogadores da USMNT no elenco
Entre os convocados estão os mexicano-americanos Brian Gutiérrez, ex-jogador do Chicago Fire e agora no Chivas, que decidiu representar o México na esperança de conquistar uma vaga na lista final para a Copa do Mundo de 2026, e Richard Ledezma, que já havia jogado pela seleção americana, mas recentemente optou por representar o México. Efraín Álvarez, também do Chivas e ex-jogador do LA Galaxy, também foi incluído por Javier Aguirre.
O Vasco continua avaliando jogadores
A partida contra a Islândia faz parte da programação de preparação da seleção nacional e permitirá que a comissão técnica avalie jogadores de vários clubes da Liga MX. Como não se trata de uma janela internacional oficial da FIFA, a comissão técnica não pôde convocar jogadores que competem fora do México. Portanto, a lista é composta exclusivamente por jogadores da Liga MX.
Chivas lidera em convocações
O Chivas foi o clube que mais contribuiu para esta lista, com sete jogadores: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado e Armando González. O América e o Toluca inscreveram quatro jogadores cada.
Elenco do México
Goleiros
Luis Ángel Malagón (América)
Raúl Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Defensores
Richard Ledezma (Chivas)
Jesús Garza (Tigres)
Víctor Guzmán (Rayados)
Israel Reyes (América)
Everardo López (Toluca)
Jesús Gallardo (Toluca)
Diego Campillo (Chivas)
Meio-campistas
Erik Lira (Cruz Azul)
Erick Sánchez (América)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Denzell García (FC Juárez)
Marcel Ruiz (Toluca)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Alexis Gutiérrez (América)
Atacantes
Efraín Álvarez (Chivas)
Roberto Alvarado (Chivas)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Chivas)
