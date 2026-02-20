Richard Ledezma, Brian Gutiérrez e Armando González lideram a lista da seleção mexicana para enfrentar a Islândia

Entre os convocados estão os mexicano-americanos Brian Gutiérrez, ex-jogador do Chicago Fire e agora no Chivas, que decidiu representar o México na esperança de conquistar uma vaga na lista final para a Copa do Mundo de 2026, e Richard Ledezma, que já havia jogado pela seleção americana, mas recentemente optou por representar o México. Efraín Álvarez, também do Chivas e ex-jogador do LA Galaxy, também foi incluído por Javier Aguirre.