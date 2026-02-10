Richard Keys quebra o silêncio enquanto ele e Andy Gray se preparam para deixar a beIN Sports após 13 anos

A rede beIN Sports, sediada em Doha, está se preparando para uma transição significativa, já que seus dois principais âncoras da Premier League, Keys e Gray, se preparam para deixar seus cargos no final da temporada 2025-26. A dupla, que é sinônimo da cobertura do futebol inglês pela rede desde 2013, deixará formalmente a emissora em maio, após o término da atual temporada nacional. Isso marca o fim de um capítulo de 13 anos em que a dupla de veteranos transformou a beIN em uma potência global de transmissão.

De acordo com o The Daily Mail, a decisão de Keys, de 68 anos, e Gray, de 70, de seguir em frente foi tomada por mútuo acordo com a emissora. Espera-se que eles saiam em excelentes termos, tendo servido como os rostos da cobertura emblemática da rede por meio de várias extensões de contrato e vários torneios internacionais importantes. A mudança sinaliza uma grande mudança na guarda de uma rede que contou com a experiência da dupla para apresentar seus programas de futebol mais assistidos.