Riccardo Calafiori revela sonho de voltar à Roma enquanto estrela do Arsenal explica como as dificuldades sob o comando de José Mourinho motivaram sua saída do time da Série A

A saída de Calafiori da Roma continua sendo um ponto de discórdia para muitos torcedores, que viram um talento local escapar. O zagueiro revelou que sua relação com o então técnico José Mourinho mudou drasticamente após uma humilhante derrota por 6 a 1 para o Bodo Glimt na Liga Europa Conferência. Foi uma noite que efetivamente acabou com suas chances de entrar no time titular de forma permanente, levando a um frustrante período de empréstimo ao Genoa.

Relembrando esse período difícil, Calafiori explicou: “Comecei os primeiros seis meses com Mourinho, no início correu bastante bem e eu joguei como titular. Depois do 6 a 1 contra o Bodo Glimt, não joguei mais e queria ter mais espaço”. Ele acrescentou: “Fui para o Genoa por empréstimo, a situação era complicada. Por dentro, nunca me conformei, mas a ideia permaneceu na minha cabeça. Naquele momento, eu estava realmente deprimido.”