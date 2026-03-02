Getty Images Sport
Traduzido por
Riccardo Calafiori revela sonho de voltar à Roma enquanto estrela do Arsenal explica como as dificuldades sob o comando de José Mourinho motivaram sua saída do time da Série A
O Arsenal luta e a Roma sonha
O versátil jogador da seleção italiana trocou o Bologna pelo Emirates Stadium em uma transferência de grande repercussão em 2025 e continua sendo muito elogiado pelo técnico Mikel Arteta, mas uma combinação de lesões no quadril e nos músculos limitou bastante seu tempo de jogo em sua temporada de estreia. Consequentemente, o jogador de 23 anos conseguiu apenas 1.600 minutos em campo em todas as competições nesta temporada. Este período desafiante levou-o a refletir sobre o caminho que o afastou do Stadio Olimpico. Falando com franqueza no podcast Supernova, Calafiori confessou: “Sim, gostaria de voltar à Roma. Obviamente, não posso planear toda a minha carreira neste momento, mas gostaria de voltar porque a deixei a meio.”
- AFP
O ponto de viragem do Bodo Glimt
A saída de Calafiori da Roma continua sendo um ponto de discórdia para muitos torcedores, que viram um talento local escapar. O zagueiro revelou que sua relação com o então técnico José Mourinho mudou drasticamente após uma humilhante derrota por 6 a 1 para o Bodo Glimt na Liga Europa Conferência. Foi uma noite que efetivamente acabou com suas chances de entrar no time titular de forma permanente, levando a um frustrante período de empréstimo ao Genoa.
Relembrando esse período difícil, Calafiori explicou: “Comecei os primeiros seis meses com Mourinho, no início correu bastante bem e eu joguei como titular. Depois do 6 a 1 contra o Bodo Glimt, não joguei mais e queria ter mais espaço”. Ele acrescentou: “Fui para o Genoa por empréstimo, a situação era complicada. Por dentro, nunca me conformei, mas a ideia permaneceu na minha cabeça. Naquele momento, eu estava realmente deprimido.”
Da rejeição em Basileia ao estrelato em Bolonha
Embora a Roma tenha acabado por conquistar o troféu da Liga Conferência em 2022, Calafiori rapidamente se viu sem espaço na equipa. Ele admitiu que deixar a Itália para jogar no Basileia, da Suíça, foi inicialmente difícil de aceitar. No entanto, acabou por ser o catalisador para a transformação da sua carreira, que o levou a tornar-se um dos defesas mais cobiçados da Europa no Bolonha, conquistando o seu lugar na seleção nacional.
Refletindo sobre sua saída, o zagueiro admitiu: “A Roma venceu a Conference League e os jogadores que atuaram no meu lugar se saíram muito bem, então não havia mais espaço para mim. Então a Roma me vendeu para o Basel e, no início, eu não fiquei feliz.” Ele continuou: “Mas quando aceitei o fato de que precisava dar um passo atrás, entendi que aquele seria o lugar certo para mim. Para um jogador jovem, era perfeito encontrar continuidade lá.”
- Getty Images Sport
Navegando pela vida no Emirates Stadium
Embora o fascínio por Roma continue incrivelmente forte, Calafiori está atualmente focado em navegar em um ambiente altamente competitivo no Arsenal. Com os Gunners disputando o título da Premier League com o Manchester City, o italiano se viu competindo de perto com jogadores como Piero Hincapie por uma vaga na zaga de Arteta. Apesar dos desafios contínuos de se adaptar ao futebol inglês e lidar com vários contratempos físicos, o zagueiro mantém uma perspectiva positiva.
Ele reconhece que a oportunidade de jogar na Inglaterra era simplesmente importante demais para recusar, mesmo que seu coração continue profundamente enraizado na Itália. Falando sobre sua rápida ascensão, ele observou: “O que eu vivi e o que vivemos em Bolonha é algo incrível, mas como dizer não à Premier League?” Ainda assim, ele acrescentou com esperança sobre a Roma: “Gostaria de voltar para comemorar na Curva Sud, diante dos torcedores”.
