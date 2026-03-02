Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Riccardo Calafiori revela sonho de voltar à Roma enquanto estrela do Arsenal explica como as dificuldades sob o comando de José Mourinho motivaram sua saída do time da Série A

O zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, revelou seu profundo desejo de retornar ao clube da sua infância, a Roma. O jogador de 23 anos, que integra a seleção italiana, refletiu sobre sua saída repentina durante a gestão de José Mourinho, após uma derrota pesada. Apesar de seu foco atual estar na Premier League, Calafiori admite que tem assuntos pendentes e sonha em comemorar um gol diante da torcida da Curva Sud.

  • O Arsenal luta e a Roma sonha

    O versátil jogador da seleção italiana trocou o Bologna pelo Emirates Stadium em uma transferência de grande repercussão em 2025 e continua sendo muito elogiado pelo técnico Mikel Arteta, mas uma combinação de lesões no quadril e nos músculos limitou bastante seu tempo de jogo em sua temporada de estreia. Consequentemente, o jogador de 23 anos conseguiu apenas 1.600 minutos em campo em todas as competições nesta temporada. Este período desafiante levou-o a refletir sobre o caminho que o afastou do Stadio Olimpico. Falando com franqueza no podcast Supernova, Calafiori confessou: “Sim, gostaria de voltar à Roma. Obviamente, não posso planear toda a minha carreira neste momento, mas gostaria de voltar porque a deixei a meio.”

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAININGAFP

    O ponto de viragem do Bodo Glimt

    A saída de Calafiori da Roma continua sendo um ponto de discórdia para muitos torcedores, que viram um talento local escapar. O zagueiro revelou que sua relação com o então técnico José Mourinho mudou drasticamente após uma humilhante derrota por 6 a 1 para o Bodo Glimt na Liga Europa Conferência. Foi uma noite que efetivamente acabou com suas chances de entrar no time titular de forma permanente, levando a um frustrante período de empréstimo ao Genoa.

    Relembrando esse período difícil, Calafiori explicou: “Comecei os primeiros seis meses com Mourinho, no início correu bastante bem e eu joguei como titular. Depois do 6 a 1 contra o Bodo Glimt, não joguei mais e queria ter mais espaço”. Ele acrescentou: “Fui para o Genoa por empréstimo, a situação era complicada. Por dentro, nunca me conformei, mas a ideia permaneceu na minha cabeça. Naquele momento, eu estava realmente deprimido.”

  • Da rejeição em Basileia ao estrelato em Bolonha

    Embora a Roma tenha acabado por conquistar o troféu da Liga Conferência em 2022, Calafiori rapidamente se viu sem espaço na equipa. Ele admitiu que deixar a Itália para jogar no Basileia, da Suíça, foi inicialmente difícil de aceitar. No entanto, acabou por ser o catalisador para a transformação da sua carreira, que o levou a tornar-se um dos defesas mais cobiçados da Europa no Bolonha, conquistando o seu lugar na seleção nacional.

    Refletindo sobre sua saída, o zagueiro admitiu: “A Roma venceu a Conference League e os jogadores que atuaram no meu lugar se saíram muito bem, então não havia mais espaço para mim. Então a Roma me vendeu para o Basel e, no início, eu não fiquei feliz.” Ele continuou: “Mas quando aceitei o fato de que precisava dar um passo atrás, entendi que aquele seria o lugar certo para mim. Para um jogador jovem, era perfeito encontrar continuidade lá.”

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Navegando pela vida no Emirates Stadium

    Embora o fascínio por Roma continue incrivelmente forte, Calafiori está atualmente focado em navegar em um ambiente altamente competitivo no Arsenal. Com os Gunners disputando o título da Premier League com o Manchester City, o italiano se viu competindo de perto com jogadores como Piero Hincapie por uma vaga na zaga de Arteta. Apesar dos desafios contínuos de se adaptar ao futebol inglês e lidar com vários contratempos físicos, o zagueiro mantém uma perspectiva positiva.

    Ele reconhece que a oportunidade de jogar na Inglaterra era simplesmente importante demais para recusar, mesmo que seu coração continue profundamente enraizado na Itália. Falando sobre sua rápida ascensão, ele observou: “O que eu vivi e o que vivemos em Bolonha é algo incrível, mas como dizer não à Premier League?” Ainda assim, ele acrescentou com esperança sobre a Roma: “Gostaria de voltar para comemorar na Curva Sud, diante dos torcedores”.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Campeonato Italiano
Genoa crest
Genoa
GEN
Roma crest
Roma
ROM
0