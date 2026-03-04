Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Revelado: Rodrygo vinha jogando pelo Real Madrid e pela seleção brasileira com uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior desde 2023

Rodrygo sofreu uma lesão devastadora no joelho que encerrou sua temporada na última partida do Real Madrid pela La Liga contra o Getafe, mas agora foi divulgado que o brasileiro vinha lidando discretamente com uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior (LCA) sem cirurgia há quase três anos. Depois de optar por tratamentos preventivos conservadores para manter sua disponibilidade para o clube e a seleção, o jogador de 25 anos agora enfrenta uma reabilitação dolorosa e demorada.

  • Uma aposta médica calculada

    Durante a frustrante derrota por 1 a 0 na La Liga contra o Getafe, na segunda-feira, ocorreu um desastre quando o craque caiu em agonia. Exames médicos confirmaram posteriormente que o jogador de 25 anos havia rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral do joelho direito. O mais grave é que a lesão já havia comprometido a articulação. De acordo com o The Athletic, Rodrygo sofreu inicialmente uma ruptura parcial do mesmo ligamento enquanto defendia a seleção nacional em 2023. Na época, os médicos do clube decidiram não realizar uma intervenção cirúrgica. Eles prescreveram fisioterapia rigorosa e sessões preventivas de ginástica, acreditando que poderiam mitigar o risco de uma ruptura total. Tragicamente, a articulação finalmente cedeu durante sua primeira partida desde o início de fevereiro, após ele ter se recuperado de uma tendinose no tendão da coxa direita.

    • Publicidade

  • Desilusão amorosa e justificativa médica

    Recorrendo às redes sociais após o diagnóstico, o atacante, perturbado, desabafou com os torcedores. “Um dos piores dias da minha vida, sempre temi essa lesão”, escreveu ele no Instagram. Lamentando sua infelicidade, acrescentou: “Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente. Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi, que também não merecia.” Apesar do resultado catastrófico, seus representantes defenderam veementemente a estratégia médica inicial. O porta-voz Fernando Torres insistiu que todas as queixas físicas receberam as “soluções mais adequadas”. Fontes anônimas também enfatizaram ao The Athletic que evitar a cirurgia para uma ruptura parcial é uma prática padrão, e não uma negligência imprudente.

  • A crescente crise de lesões do Real Madrid

    A perda de outro jogador importante lança uma sombra sobre o Santiago Bernabéu, destacando uma tendência alarmante de lesões graves no joelho. Notavelmente, o brasileiro se tornou o quinto jogador do Real Madrid a sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) desde o verão de 2023. Essa maldição devastadora já havia atingido o goleiro Thibaut Courtois, o zagueiro David Alaba e o lateral-direito Dani Carvajal. O compatriota de Rodrygo, Éder Militão, sofreu exatamente a mesma lesão duas vezes nas últimas temporadas, primeiro em agosto de 2023 e novamente em novembro de 2024.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O longo caminho para a recuperação

    A prioridade imediata é facilitar o sucesso da cirurgia, mas o cronograma de reabilitação subsequente é sombrio. O ponta deve ficar afastado dos gramados por até doze meses, uma pausa brutal que destrói completamente seus sonhos de representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Substituir sua criatividade representa uma enorme dor de cabeça tática para a seleção nacional. Enquanto isso, o Real Madrid precisa se adaptar imediatamente à vida sem seu dinâmico atacante. Abalados pela derrota para o Getafe, os jogadores de Arbeloa precisam se reorganizar rapidamente para enfrentar o restante da campanha na La Liga e as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. 

0