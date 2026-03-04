Revelado: Rodrygo vinha jogando pelo Real Madrid e pela seleção brasileira com uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior desde 2023

Durante a frustrante derrota por 1 a 0 na La Liga contra o Getafe, na segunda-feira, ocorreu um desastre quando o craque caiu em agonia. Exames médicos confirmaram posteriormente que o jogador de 25 anos havia rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral do joelho direito. O mais grave é que a lesão já havia comprometido a articulação. De acordo com o The Athletic, Rodrygo sofreu inicialmente uma ruptura parcial do mesmo ligamento enquanto defendia a seleção nacional em 2023. Na época, os médicos do clube decidiram não realizar uma intervenção cirúrgica. Eles prescreveram fisioterapia rigorosa e sessões preventivas de ginástica, acreditando que poderiam mitigar o risco de uma ruptura total. Tragicamente, a articulação finalmente cedeu durante sua primeira partida desde o início de fevereiro, após ele ter se recuperado de uma tendinose no tendão da coxa direita.