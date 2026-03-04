Getty Images Sport
Revelado: Rodrygo vinha jogando pelo Real Madrid e pela seleção brasileira com uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior desde 2023
Uma aposta médica calculada
Durante a frustrante derrota por 1 a 0 na La Liga contra o Getafe, na segunda-feira, ocorreu um desastre quando o craque caiu em agonia. Exames médicos confirmaram posteriormente que o jogador de 25 anos havia rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral do joelho direito. O mais grave é que a lesão já havia comprometido a articulação. De acordo com o The Athletic, Rodrygo sofreu inicialmente uma ruptura parcial do mesmo ligamento enquanto defendia a seleção nacional em 2023. Na época, os médicos do clube decidiram não realizar uma intervenção cirúrgica. Eles prescreveram fisioterapia rigorosa e sessões preventivas de ginástica, acreditando que poderiam mitigar o risco de uma ruptura total. Tragicamente, a articulação finalmente cedeu durante sua primeira partida desde o início de fevereiro, após ele ter se recuperado de uma tendinose no tendão da coxa direita.
Desilusão amorosa e justificativa médica
Recorrendo às redes sociais após o diagnóstico, o atacante, perturbado, desabafou com os torcedores. “Um dos piores dias da minha vida, sempre temi essa lesão”, escreveu ele no Instagram. Lamentando sua infelicidade, acrescentou: “Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente. Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi, que também não merecia.” Apesar do resultado catastrófico, seus representantes defenderam veementemente a estratégia médica inicial. O porta-voz Fernando Torres insistiu que todas as queixas físicas receberam as “soluções mais adequadas”. Fontes anônimas também enfatizaram ao The Athletic que evitar a cirurgia para uma ruptura parcial é uma prática padrão, e não uma negligência imprudente.
A crescente crise de lesões do Real Madrid
A perda de outro jogador importante lança uma sombra sobre o Santiago Bernabéu, destacando uma tendência alarmante de lesões graves no joelho. Notavelmente, o brasileiro se tornou o quinto jogador do Real Madrid a sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) desde o verão de 2023. Essa maldição devastadora já havia atingido o goleiro Thibaut Courtois, o zagueiro David Alaba e o lateral-direito Dani Carvajal. O compatriota de Rodrygo, Éder Militão, sofreu exatamente a mesma lesão duas vezes nas últimas temporadas, primeiro em agosto de 2023 e novamente em novembro de 2024.
O longo caminho para a recuperação
A prioridade imediata é facilitar o sucesso da cirurgia, mas o cronograma de reabilitação subsequente é sombrio. O ponta deve ficar afastado dos gramados por até doze meses, uma pausa brutal que destrói completamente seus sonhos de representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Substituir sua criatividade representa uma enorme dor de cabeça tática para a seleção nacional. Enquanto isso, o Real Madrid precisa se adaptar imediatamente à vida sem seu dinâmico atacante. Abalados pela derrota para o Getafe, os jogadores de Arbeloa precisam se reorganizar rapidamente para enfrentar o restante da campanha na La Liga e as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.
