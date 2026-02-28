Revelado: quanto custará ao Manchester United, Liverpool e Manchester City atrair alvos de transferência como Anthony Gordon, Sandro Tonali e Tino Livramento para longe do Newcastle

Acredita-se que vários dos grandes nomes da Premier League estejam de olho no St. James' Park, na tentativa de desmantelar o Newcastle neste verão. A transferência recorde de Alexander Isak para o Liverpool no último dia da janela de transferências em setembro desestabilizou o clube, com os rivais acreditando que podem atrair os jogadores estrela do Newcastle para longe do Tyne.

Anthony Gordon tem sido fortemente associado a uma saída do clube, com um retorno a Merseyside sendo cogitado. O Liverpool vem acompanhando o jogador da seleção inglesa, buscando corrigir seus problemas na ala esquerda, decorrentes da saída de Luis Diaz para o Bayern de Munique.

O Arsenal e o Manchester United também demonstraram interesse em Gordon, enquanto os Gunners consideraram a contratação do meio-campista Sandro Tonali no último dia da janela de transferências no início deste mês, após a lesão de Mikel Merino. O italiano permaneceu no clube, mas deve partir para novos desafios no final da temporada.

Gordon e Tonali não são os únicos jogadores do Newcastle que são cobiçados pelos grandes clubes da Premier League neste verão, com Tino Livramento no radar do Manchester City, que busca reforçar a lateral direita. Bruno Guimarães é outro jogador que o City está acompanhando, embora seja mais fácil falar do que fazer para atrair o capitão do Newcastle para longe do clube.

Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock e Lewis Miley também estão sendo associados a uma saída no verão.