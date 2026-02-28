Goal.com
Revelado: quanto custará ao Manchester United, Liverpool e Manchester City atrair alvos de transferência como Anthony Gordon, Sandro Tonali e Tino Livramento para longe do Newcastle

Manchester United, Manchester City e Liverpool, entre outros, foram informados de quanto custará atrair os jogadores estrela do Newcastle para longe do St. James' Park neste verão. Vários jogadores importantes do Magpies têm sido associados a saídas nos últimos meses, à medida que os rivais da Premier League procuram explorar sua temporada abaixo da média para reforçar seus próprios elencos.

    Os astros do Newcastle estão em alta

    Acredita-se que vários dos grandes nomes da Premier League estejam de olho no St. James' Park, na tentativa de desmantelar o Newcastle neste verão. A transferência recorde de Alexander Isak para o Liverpool no último dia da janela de transferências em setembro desestabilizou o clube, com os rivais acreditando que podem atrair os jogadores estrela do Newcastle para longe do Tyne.

    Anthony Gordon tem sido fortemente associado a uma saída do clube, com um retorno a Merseyside sendo cogitado. O Liverpool vem acompanhando o jogador da seleção inglesa, buscando corrigir seus problemas na ala esquerda, decorrentes da saída de Luis Diaz para o Bayern de Munique.

    O Arsenal e o Manchester United também demonstraram interesse em Gordon, enquanto os Gunners consideraram a contratação do meio-campista Sandro Tonali no último dia da janela de transferências no início deste mês, após a lesão de Mikel Merino. O italiano permaneceu no clube, mas deve partir para novos desafios no final da temporada.

    Gordon e Tonali não são os únicos jogadores do Newcastle que são cobiçados pelos grandes clubes da Premier League neste verão, com Tino Livramento no radar do Manchester City, que busca reforçar a lateral direita. Bruno Guimarães é outro jogador que o City está acompanhando, embora seja mais fácil falar do que fazer para atrair o capitão do Newcastle para longe do clube.

    Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock e Lewis Miley também estão sendo associados a uma saída no verão.

  • Preço pedido por Gordon, Guimarães e Tonali revelado

    E o The Telegraph revelou o provável preço pedido por cada jogador, caso o Newcastle decida lucrar com suas estrelas mais requisitadas. Gordon é um dos dois jogadores pelos quais o Newcastle provavelmente exigiria £ 100 milhões (US$ 135 milhões). Gordon tem lutado para recuperar a forma nesta temporada, tendo marcado apenas três gols no campeonato, mas ainda tem seus admiradores.

    Além disso, o ex-jogador do Everton assinou um contrato de longo prazo em outubro de 2024, e o Newcastle não tem pressão para vender o jogador de 25 anos. O meio-campista Guimarães é outro que custaria £ 100 milhões, embora, assim como Gordon, o clube não esteja pressionado a lucrar com o brasileiro, que tem contrato com o St. James' Park até 2029.

    É improvável que Guimarães insista em sair, mas o mesmo não pode ser dito de Tonali, que deve render entre £ 90 milhões (US$ 121 milhões) e £ 100 milhões. O agente do italiano alimentou rumores de uma possível saída no verão ao dizer que o italiano avaliará todas as suas opções no final da temporada no início deste mês.

    Thiaw é uma das duas novas contratações cujo futuro tem sido alvo de especulações. O alemão se transferiu do AC Milan para o Newcastle no ano passado e tem sido uma revelação para a equipe de Eddie Howe, com o United supostamente interessado no zagueiro, que custaria £ 80 milhões (US$ 108 milhões).

    Seu compatriota Woltemade tem sido associado a um retorno à Alemanha após apenas uma temporada na Inglaterra. O Bayern de Munique estava interessado no jogador de 24 anos antes de sua transferência para o Magpies e acredita-se que continue interessado no imponente atacante, mas precisaria desembolsar £ 69 milhões (US$ 93 milhões) para trazê-lo de volta à Bundesliga.

    Livramento e Willock prestes a sair

    Dois jogadores que devem deixar o clube no verão são Livramento e Willock. O primeiro é cobiçado pelo City, já que a equipe de Pep Guardiola avalia suas opções para a lateral direita antes da janela de transferências do verão, com Michael Kayode, do Brentford, também sendo uma opção em potencial para o gigante de Manchester.

    A relutância do jogador da seleção inglesa em assinar um novo contrato com a equipe de Howe coloca o time de Tyne em uma posição perigosa. Mesmo assim, o Newcastle ainda quer entre £ 60 milhões e £ 70 milhões (US$ 94 milhões) por Livramento. A postura do Magpies em relação a Willock é mais branda, já que o meio-campista tem lutado para ter tempo de jogo regular nesta temporada. O jogador de 26 anos foi cotado para deixar o clube no mês passado, quando o Crystal Palace avaliou uma transferência do ex-jogador do Arsenal, mas ele acabou permanecendo no clube e marcou um gol crucial de cabeça no empate em 1 a 1 com o PSG em janeiro.

    O Newcastle provavelmente aceitaria uma oferta de cerca de £ 15 milhões (US$ 20 milhões) por Willock, já que o meio-campista caiu na hierarquia do meio-campo sob o comando de Howe. Um meio-campista que não sairá tão cedo é Miley, já que o jogador formado na base não está à venda. Talvez incomodados com a ascensão de Elliot Anderson ao estrelato no Nottingham Forest, os Magpies estão empenhados em evitar que isso se repita com Miley, que provavelmente não sairá do clube.

  • Magpies em dificuldades na liga

    O Newcastle espera que as especulações sobre transferências não distraiam os jogadores, que buscam voltar à trajetória de vitórias. Embora os Magpies tenham vencido quatro das últimas cinco partidas competitivas após a vitória por 3 a 2 sobre o Qarabag no meio da semana, eles perderam quatro das últimas cinco partidas do campeonato.

    E eles esperam retomar a boa fase no campeonato nacional quando receberem o Everton na tarde de sábado, já que os Toffees perderam suas duas últimas partidas na primeira divisão.

