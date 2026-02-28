AFP
Revelado: quanto custará ao Manchester United, Liverpool e Manchester City atrair alvos de transferência como Anthony Gordon, Sandro Tonali e Tino Livramento para longe do Newcastle
Os astros do Newcastle estão em alta
Acredita-se que vários dos grandes nomes da Premier League estejam de olho no St. James' Park, na tentativa de desmantelar o Newcastle neste verão. A transferência recorde de Alexander Isak para o Liverpool no último dia da janela de transferências em setembro desestabilizou o clube, com os rivais acreditando que podem atrair os jogadores estrela do Newcastle para longe do Tyne.
Anthony Gordon tem sido fortemente associado a uma saída do clube, com um retorno a Merseyside sendo cogitado. O Liverpool vem acompanhando o jogador da seleção inglesa, buscando corrigir seus problemas na ala esquerda, decorrentes da saída de Luis Diaz para o Bayern de Munique.
O Arsenal e o Manchester United também demonstraram interesse em Gordon, enquanto os Gunners consideraram a contratação do meio-campista Sandro Tonali no último dia da janela de transferências no início deste mês, após a lesão de Mikel Merino. O italiano permaneceu no clube, mas deve partir para novos desafios no final da temporada.
Gordon e Tonali não são os únicos jogadores do Newcastle que são cobiçados pelos grandes clubes da Premier League neste verão, com Tino Livramento no radar do Manchester City, que busca reforçar a lateral direita. Bruno Guimarães é outro jogador que o City está acompanhando, embora seja mais fácil falar do que fazer para atrair o capitão do Newcastle para longe do clube.
Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock e Lewis Miley também estão sendo associados a uma saída no verão.
Preço pedido por Gordon, Guimarães e Tonali revelado
E o The Telegraph revelou o provável preço pedido por cada jogador, caso o Newcastle decida lucrar com suas estrelas mais requisitadas. Gordon é um dos dois jogadores pelos quais o Newcastle provavelmente exigiria £ 100 milhões (US$ 135 milhões). Gordon tem lutado para recuperar a forma nesta temporada, tendo marcado apenas três gols no campeonato, mas ainda tem seus admiradores.
Além disso, o ex-jogador do Everton assinou um contrato de longo prazo em outubro de 2024, e o Newcastle não tem pressão para vender o jogador de 25 anos. O meio-campista Guimarães é outro que custaria £ 100 milhões, embora, assim como Gordon, o clube não esteja pressionado a lucrar com o brasileiro, que tem contrato com o St. James' Park até 2029.
É improvável que Guimarães insista em sair, mas o mesmo não pode ser dito de Tonali, que deve render entre £ 90 milhões (US$ 121 milhões) e £ 100 milhões. O agente do italiano alimentou rumores de uma possível saída no verão ao dizer que o italiano avaliará todas as suas opções no final da temporada no início deste mês.
Thiaw é uma das duas novas contratações cujo futuro tem sido alvo de especulações. O alemão se transferiu do AC Milan para o Newcastle no ano passado e tem sido uma revelação para a equipe de Eddie Howe, com o United supostamente interessado no zagueiro, que custaria £ 80 milhões (US$ 108 milhões).
Seu compatriota Woltemade tem sido associado a um retorno à Alemanha após apenas uma temporada na Inglaterra. O Bayern de Munique estava interessado no jogador de 24 anos antes de sua transferência para o Magpies e acredita-se que continue interessado no imponente atacante, mas precisaria desembolsar £ 69 milhões (US$ 93 milhões) para trazê-lo de volta à Bundesliga.
Livramento e Willock prestes a sair
Dois jogadores que devem deixar o clube no verão são Livramento e Willock. O primeiro é cobiçado pelo City, já que a equipe de Pep Guardiola avalia suas opções para a lateral direita antes da janela de transferências do verão, com Michael Kayode, do Brentford, também sendo uma opção em potencial para o gigante de Manchester.
A relutância do jogador da seleção inglesa em assinar um novo contrato com a equipe de Howe coloca o time de Tyne em uma posição perigosa. Mesmo assim, o Newcastle ainda quer entre £ 60 milhões e £ 70 milhões (US$ 94 milhões) por Livramento. A postura do Magpies em relação a Willock é mais branda, já que o meio-campista tem lutado para ter tempo de jogo regular nesta temporada. O jogador de 26 anos foi cotado para deixar o clube no mês passado, quando o Crystal Palace avaliou uma transferência do ex-jogador do Arsenal, mas ele acabou permanecendo no clube e marcou um gol crucial de cabeça no empate em 1 a 1 com o PSG em janeiro.
O Newcastle provavelmente aceitaria uma oferta de cerca de £ 15 milhões (US$ 20 milhões) por Willock, já que o meio-campista caiu na hierarquia do meio-campo sob o comando de Howe. Um meio-campista que não sairá tão cedo é Miley, já que o jogador formado na base não está à venda. Talvez incomodados com a ascensão de Elliot Anderson ao estrelato no Nottingham Forest, os Magpies estão empenhados em evitar que isso se repita com Miley, que provavelmente não sairá do clube.
Magpies em dificuldades na liga
O Newcastle espera que as especulações sobre transferências não distraiam os jogadores, que buscam voltar à trajetória de vitórias. Embora os Magpies tenham vencido quatro das últimas cinco partidas competitivas após a vitória por 3 a 2 sobre o Qarabag no meio da semana, eles perderam quatro das últimas cinco partidas do campeonato.
E eles esperam retomar a boa fase no campeonato nacional quando receberem o Everton na tarde de sábado, já que os Toffees perderam suas duas últimas partidas na primeira divisão.
