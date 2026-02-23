Getty Images Sport
Revelado: Por que interrupções “sem sentido” atrapalharam a goleada do Arsenal sobre o Tottenham no clássico do norte de Londres
O Arsenal aumentou ainda mais o sofrimento do vizinho Tottenham com uma vitória que traz um novo otimismo de que os Gunners podem acabar com a longa espera para serem coroados campeões da Inglaterra mais uma vez. Eberechi Eze e Viktor Gyokeres marcaram dois gols cada um pela equipe de Mikel Arteta, ajudando os Gunners a se recuperarem da decepcionante derrota para o lanterna Wolves na última rodada. O resultado significa que o técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, sofreu uma derrota em sua primeira partida no comando e deixa o Spurs ainda em risco de rebaixamento. O Tottenham está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, faltando 11 jogos para o fim da temporada da Premier League.
Atrasos causam frustração no Tottenham
O jogo de domingo não foi isento de incidentes, com os árbitros em destaque, uma vez que a partida foi interrompida duas vezes devido a problemas com a tecnologia. De acordo com o Daily Mail, os problemas foram causados por “interferência de frequência e problemas com o equipamento”. O primeiro atraso durou seis minutos e viu o árbitro assistente Blake Antrobus a lutar contra a interferência de frequência. O problema significou que o árbitro da partida e os seus assistentes não conseguiam comunicar com a equipa VAR.
O segundo atraso ocorreu no início do segundo tempo e viu o outro árbitro assistente, Eddie Smart, enfrentar outro problema técnico. A empresa de tecnologia Hawkeye está agora pronta para enviar um relatório completo à PGMOL sobre os problemas que ocorreram durante o jogo.
“Um caos total” – paralisações criticadas
As interrupções suscitaram muitas críticas por parte dos espectadores. O comentarista da Sky Sports, Gary Neville, afirmou: “O jogo não pode ser interrompido por dois minutos porque um bandeirinha não consegue se comunicar com o árbitro. Passamos 100 anos sem isso, então podemos jogar aqui. Agora, toda a torcida está esperando por causa de um problema de TI. Isso é um absurdo total. Um dos jogos mais importantes da temporada, um começo fantástico, rápido, e agora estamos parados há dois ou três minutos e eles terão que se aquecer novamente, se recompor, uma bagunça total.”
Arteta também compartilhou sua opinião sobre a situação: “Sempre que saímos atrasados do vestiário, recebemos multas enormes, então eu disse a eles: quem vai receber essa multa, porque são seis, sete, oito, nove minutos, então alguém vai receber uma multa alta. Tenho certeza de que todos vão olhar para a Sky, a Sky provavelmente para a Premier League, a Premier League para a Sky, então, sim, agora temos uma na bolsa.”
Um ponto de viragem para o Arsenal?
Os atrasos podem ter sido frustrantes para Arteta, mas o técnico do Arsenal ficou satisfeito com a vitória de sua equipe e acredita que isso pode ser um ponto de virada na temporada.
Após o jogo, ele disse: “Estou muito, muito orgulhoso e muito feliz, não pelo dia de hoje, mas pelo que aconteceu nos últimos três dias, porque decidimos: OK, vamos amar os jogadores quando eles mais precisam. Mas, às vezes, os treinadores e a equipe técnica também precisam de amor. Precisamos de pessoas ao nosso redor com positividade, motivação e que estejam ao nosso lado quando precisamos delas. E tem sido muito, muito bom trabalhar com eles nos últimos dias.
Parece que mostramos do que somos capazes, mas então você tem que mostrar isso de novo e de novo e de novo, porque se você tiver que analisar como se sente depois de cada jogo, quero dizer, é uma montanha-russa enorme e não é sustentável. Então, fizemos um ótimo trabalho hoje, acho que todos estamos muito orgulhosos da maneira como vencemos o jogo, não apenas pela forma como jogamos, mas porque sabemos o que isso significa para nós. Vamos continuar.”
O que vem a seguir?
O Arsenal retomará sua disputa pelo título no domingo, em casa, contra o Chelsea, enquanto o rival Manchester City enfrenta o Leeds United. Enquanto isso, Tudor buscará seus primeiros pontos como técnico do Tottenham fora de casa, contra o Fulham.
