Revelado: Por que interrupções “sem sentido” atrapalharam a goleada do Arsenal sobre o Tottenham no clássico do norte de Londres

Os atrasos podem ter sido frustrantes para Arteta, mas o técnico do Arsenal ficou satisfeito com a vitória de sua equipe e acredita que isso pode ser um ponto de virada na temporada.

Após o jogo, ele disse: “Estou muito, muito orgulhoso e muito feliz, não pelo dia de hoje, mas pelo que aconteceu nos últimos três dias, porque decidimos: OK, vamos amar os jogadores quando eles mais precisam. Mas, às vezes, os treinadores e a equipe técnica também precisam de amor. Precisamos de pessoas ao nosso redor com positividade, motivação e que estejam ao nosso lado quando precisamos delas. E tem sido muito, muito bom trabalhar com eles nos últimos dias.

Parece que mostramos do que somos capazes, mas então você tem que mostrar isso de novo e de novo e de novo, porque se você tiver que analisar como se sente depois de cada jogo, quero dizer, é uma montanha-russa enorme e não é sustentável. Então, fizemos um ótimo trabalho hoje, acho que todos estamos muito orgulhosos da maneira como vencemos o jogo, não apenas pela forma como jogamos, mas porque sabemos o que isso significa para nós. Vamos continuar.”