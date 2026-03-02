Revelado: os jogadores do Tottenham teriam seus salários reduzidos em 50% caso o clube fosse rebaixado da Premier League

Essas cláusulas também desempenham um papel significativo na forma como o Tottenham aborda o mercado de transferências e renovações de contratos. Quando um novo jogador assina com o clube, esses termos não são negociáveis, relata o The Athletic. Essa transparência garante que todos os membros do elenco estejam plenamente cientes dos riscos financeiros associados ao baixo desempenho em campo. Isso também ajuda o clube nas negociações com a Premier League em relação às Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR), pois demonstra um plano claro de redução de custos em caso de queda na receita. A consistência dessas cláusulas em todo o elenco evita atritos no vestiário em relação a “penalidades de rebaixamento” díspares.

Além disso, ter uma cláusula de redução salarial de 50% torna muito mais fácil para o clube reter seus principais ativos ou vendê-los por um valor justo de mercado após um rebaixamento. Em muitos casos, os clubes são forçados a fazer “vendas precipitadas” porque não têm condições de manter os jogadores com salários de primeira linha. Ao reduzir automaticamente o salário pela metade, o Tottenham estaria sob menos pressão imediata para vender, o que poderia permitir que o clube voltasse à Premier League na primeira tentativa. Essencialmente, isso protege a avaliação do clube em relação ao seu elenco, garantindo que ele não perca centenas de milhões de libras em valor patrimonial da noite para o dia devido à necessidade desesperada de zerar a folha salarial.