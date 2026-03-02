Getty Images Sport
Revelado: os jogadores do Tottenham teriam seus salários reduzidos em 50% caso o clube fosse rebaixado da Premier League
Proteção financeira no Tottenham
Essa abordagem proativa nas negociações contratuais destaca a tendência crescente de “proteção contra o rebaixamento” entre os clubes de elite da primeira divisão da Inglaterra, segundo reportagem do The Athletic. A redução de 50% é significativamente maior do que a média padrão do setor, que normalmente vê os jogadores perderem cerca de 25 a 30% de seu salário após uma queda para a Championship. Para os jogadores mais bem pagos do elenco, tal queda representaria uma mudança radical em seu salário semanal líquido, efetivamente reduzindo pela metade a enorme folha salarial do clube da noite para o dia, a fim de se adequar aos níveis de renda reduzidos da segunda divisão.
Protegendo o futuro financeiro do clube
Essas cláusulas também desempenham um papel significativo na forma como o Tottenham aborda o mercado de transferências e renovações de contratos. Quando um novo jogador assina com o clube, esses termos não são negociáveis, relata o The Athletic. Essa transparência garante que todos os membros do elenco estejam plenamente cientes dos riscos financeiros associados ao baixo desempenho em campo. Isso também ajuda o clube nas negociações com a Premier League em relação às Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR), pois demonstra um plano claro de redução de custos em caso de queda na receita. A consistência dessas cláusulas em todo o elenco evita atritos no vestiário em relação a “penalidades de rebaixamento” díspares.
Além disso, ter uma cláusula de redução salarial de 50% torna muito mais fácil para o clube reter seus principais ativos ou vendê-los por um valor justo de mercado após um rebaixamento. Em muitos casos, os clubes são forçados a fazer “vendas precipitadas” porque não têm condições de manter os jogadores com salários de primeira linha. Ao reduzir automaticamente o salário pela metade, o Tottenham estaria sob menos pressão imediata para vender, o que poderia permitir que o clube voltasse à Premier League na primeira tentativa. Essencialmente, isso protege a avaliação do clube em relação ao seu elenco, garantindo que ele não perca centenas de milhões de libras em valor patrimonial da noite para o dia devido à necessidade desesperada de zerar a folha salarial.
O impacto na equipe principal
Para os próprios jogadores, a cláusula serve como um grande motivador para garantir a permanência na primeira divisão. Se um jogador ganha atualmente £ 200.000 por semana, seu salário cairia para £ 100.000 por semana no momento em que o rebaixamento do clube fosse confirmado. Embora ainda seja uma quantia significativa, o estilo de vida e as obrigações fiscais dos jogadores de futebol modernos significam que tal queda é uma preocupação genuína. Isso também influencia a cultura de “resgate”, já que muitos jogadores podem exigir cláusulas de rescisão mais baixas em seus contratos para garantir que possam deixar o clube em vez de jogar na segunda divisão em condições reduzidas.
A existência dessas cláusulas costuma ser um ponto de discórdia durante as negociações contratuais, especialmente para talentos de nível mundial que acreditam que o rebaixamento é um resultado quase impossível. No entanto, a postura do Tottenham permanece firme: a saúde da instituição deve vir em primeiro lugar. Ao ter esses acordos em vigor, o clube evita as negociações individuais complicadas que muitas vezes atormentam os times rebaixados, onde jogadores e agentes lutam para manter seus salários da Premier League em uma divisão inferior, muitas vezes levando a disputas legais ou agitação no vestiário.
Perspectivas para o cenário do rebaixamento
Embora a probabilidade de o Tottenham ser rebaixado continue estatisticamente baixa, a imprevisibilidade da Premier League significa que nenhum clube pode se dar ao luxo de ser complacente. A cláusula de redução salarial de 50% é uma medida de “emergência” que a maioria espera nunca ter que ser usada, mas sua existência oferece uma rede de segurança que poucos outros clubes podem ter. À medida que a diferença financeira entre as divisões continua a crescer, essa atenção minuciosa aos detalhes dos contratos pode em breve se tornar o padrão obrigatório para qualquer clube que aspire a um sucesso sustentável na primeira divisão.
