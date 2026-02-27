Revelado: o valor chocante que o Manchester United pagará a Ruben Amorim após sua demissão

Além das dificuldades para encontrar um treinador inspirador, os Red Devils também têm encontrado dificuldades para encontrar bons negócios no mercado de contratação de jogadores. O relatório da UEFA revelou que o United tem o maior gasto líquido em transferências no futebol mundial nos últimos cinco anos.

Isso destaca o nível de desempenho abaixo do esperado em Old Trafford entre 2021 e 2025, com negociações de transferências custando ao United € 794 milhões (£ 696 milhões/$ 937 milhões). O Chelsea (£ 656 milhões/$ 883 milhões) ocupa o segundo lugar na lista, com o Arsenal (£ 587 milhões/$ 790 milhões) em terceiro.

O relatório destaca que: “O alto nível de gastos em comparação com clubes não ingleses é evidente, com a Premier League abrigando sete dos dez elencos mais caros em termos de taxas de transferência reunidos no final do ano fiscal de 2025.

“O elenco do Chelsea FC no final do ano fiscal de 2025 do clube foi oficialmente o mais caro já montado, com um custo total de transferência de € 1.746 milhões, um aumento de € 90 milhões em relação ao recorde estabelecido pelo clube no ano passado.”

A receita comercial gerada pelas equipes na Inglaterra também supera a de seus rivais europeus e globais. A equipe líder da Premier League ganhou cerca de nove vezes mais do que o clube médio da divisão, enquanto na Espanha essa diferença foi de 36 vezes mais.

O documento de referência sobre licenciamento de clubes acrescentou: “A capacidade dos organizadores da competição e dos órgãos reguladores de reduzir o desequilíbrio financeiro por meio de pagamentos de solidariedade e distribuição de prêmios em dinheiro deve, portanto, ser vista neste contexto.”

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, afirma que as conclusões do relatório são “encorajadoras”, pois provam que o futebol europeu está no caminho da recuperação após sofrer sérios golpes durante a pandemia da Covid-19.

Ele disse: “Após uma década que incluiu um dos períodos mais difíceis que nosso esporte e nossa sociedade enfrentaram, o futebol europeu saiu em uma posição forte. As receitas dos clubes cresceram de forma constante em todos os níveis, e a receita da primeira divisão deve ultrapassar € 30 bilhões no ano fiscal de 2025.”