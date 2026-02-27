Getty
Revelado: o valor chocante que o Manchester United pagará a Ruben Amorim após sua demissão
Quanto custou ao Manchester United a demissão da equipe técnica de Amorim
Amorim foi nomeado pelo United em novembro de 2024, com um pacote de compensação de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) acordado com o Sporting ao trazer o conceituado técnico para a Inglaterra. Esse valor foi revelado no relatório de benchmarking de licenciamento de clubes da UEFA.
A entidade reguladora do futebol europeu também afirma que os Red Devils estão gastando £ 15,9 milhões na demissão de Amorim e cinco membros da comissão técnica. Esse é o valor máximo que o técnico de 41 anos e sua equipe poderiam receber, mas depende de vários fatores, incluindo se ele conseguir outro emprego dentro de um determinado prazo.
O Manchester United também gastou muito para romper os laços com Ten Hag.
O United ainda tinha 6,3 milhões de libras (8 milhões de dólares) a pagar ao Sporting quando tomou a decisão de romper os laços com Amorim, com esses pagamentos sendo escalonados ao longo de vários anos. Os Red Devils sentiram que não tinham outra escolha a não ser arcar com o prejuízo financeiro de mais uma experiência fracassada no departamento técnico.
O United gastou £ 14,5 milhões (US$ 20 milhões) para se separar do antecessor de Amorim, Erik ten Hag, e do ex-diretor de futebol Dan Ashworth, sem que nenhum dos dois tivesse convencido durante seus respectivos períodos no Old Trafford. A conta total para dois treinadores e um executivo sênior em um período de 15 meses pode acabar ultrapassando £ 30 milhões (US$ 40 milhões).
O Manchester United ostenta o maior gasto líquido em transferências do futebol mundial
Além das dificuldades para encontrar um treinador inspirador, os Red Devils também têm encontrado dificuldades para encontrar bons negócios no mercado de contratação de jogadores. O relatório da UEFA revelou que o United tem o maior gasto líquido em transferências no futebol mundial nos últimos cinco anos.
Isso destaca o nível de desempenho abaixo do esperado em Old Trafford entre 2021 e 2025, com negociações de transferências custando ao United € 794 milhões (£ 696 milhões/$ 937 milhões). O Chelsea (£ 656 milhões/$ 883 milhões) ocupa o segundo lugar na lista, com o Arsenal (£ 587 milhões/$ 790 milhões) em terceiro.
O relatório destaca que: “O alto nível de gastos em comparação com clubes não ingleses é evidente, com a Premier League abrigando sete dos dez elencos mais caros em termos de taxas de transferência reunidos no final do ano fiscal de 2025.
“O elenco do Chelsea FC no final do ano fiscal de 2025 do clube foi oficialmente o mais caro já montado, com um custo total de transferência de € 1.746 milhões, um aumento de € 90 milhões em relação ao recorde estabelecido pelo clube no ano passado.”
A receita comercial gerada pelas equipes na Inglaterra também supera a de seus rivais europeus e globais. A equipe líder da Premier League ganhou cerca de nove vezes mais do que o clube médio da divisão, enquanto na Espanha essa diferença foi de 36 vezes mais.
O documento de referência sobre licenciamento de clubes acrescentou: “A capacidade dos organizadores da competição e dos órgãos reguladores de reduzir o desequilíbrio financeiro por meio de pagamentos de solidariedade e distribuição de prêmios em dinheiro deve, portanto, ser vista neste contexto.”
O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, afirma que as conclusões do relatório são “encorajadoras”, pois provam que o futebol europeu está no caminho da recuperação após sofrer sérios golpes durante a pandemia da Covid-19.
Ele disse: “Após uma década que incluiu um dos períodos mais difíceis que nosso esporte e nossa sociedade enfrentaram, o futebol europeu saiu em uma posição forte. As receitas dos clubes cresceram de forma constante em todos os níveis, e a receita da primeira divisão deve ultrapassar € 30 bilhões no ano fiscal de 2025.”
Promessa de mais gastos a caminho em Old Trafford
O United está entre aqueles que esperam fazer bom uso dos fundos nos próximos meses e anos, enquanto buscam recuperar a glória de outrora. Michael Carrick está atualmente no comando do Old Trafford de forma interina, com um sucessor permanente para Amorim a ser nomeado no verão.
Carrick pode entrar na disputa por um contrato em tempo integral após supervisionar uma sequência de seis jogos sem derrotas e levar os Red Devils de volta ao top 4 da Premier League. Quem quer que esteja no comando quando a próxima janela de transferências se abrir, há a promessa de mais investimentos vultosos por parte do United.
